Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh

Tại hội nghị, các đại biểu nghe Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Anh Quân trình bày báo cáo về công tác quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn quận. Đại diện các đơn vị đã nêu nhiều ý kiến nhằm đề xuất biện pháp khắc phục những tồn tại hạn chế trong các lĩnh vực nêu trên.

Thường trực Quận ủy, HĐND, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề về công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà cấp ủy, chính quyền từ quận đến cơ sở đã thực hiện nhằm quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Nhấn mạnh tình trạng sau Tết Nguyên đán trên địa bàn quận liên tiếp xuất hiện nhiều vi phạm như tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm địa điểm kinh doanh; các điểm trông giữ xe không phép, sử dụng quá diện tích, thu quá giá quy định; các phương tiện giao thông vi phạm về dừng, đỗ trên hè, dưới lòng đường diễn ra phổ biến..., đồng chí Vũ Đăng Định cho rằng, trách nhiệm của những sai phạm nêu trên thuộc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp từ quận đến cơ sở đã chưa làm tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm. Đặc biệt, một số đơn vị còn thiếu quyết liệt, thiếu sự giám sát kiểm tra và chưa kiên quyết, chủ động xử lý các vi phạm.

Để tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, tập trung khắc phục dứt điểm các tồn tại, hạn chế về công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận, đồng chí Vũ Đăng Định yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đơn vị thuộc quận tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong Chỉ thị số 08-CT/QU ngày 8-6-2016 của Quận ủy về công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; tổ chức ra quân tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn quận theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND thành phố.

Trưởng ban Đô thị quận Hoàn Kiếm phát biểu tại hội nghị giao ban.

Bí thư Quận ủy Vũ Đăng Định cũng yêu cầu UBND quận Hoàn Kiếm tăng cường chỉ đạo UBND các phường xây dựng phương án tổ chức sắp xếp trật tự đô thị, giữ gìn cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường trên từng tuyến phố thuộc địa bàn phường quản lý. Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng chuyên trách giữ gìn trật tự đô thị tại các phường; định kỳ tổ chức giao ban kiểm đếm kết quả thực hiện các nhiệm vụ, qua đó đánh giá rút kinh nghiệm nhằm điều chỉnh các phương án, kế hoạch cho phù hợp.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định phát biểu kết luận hội nghị.

Đối với Công an quận Hoàn Kiếm, cần chỉ đạo công an các phường, đội tăng cường rà soát, thống kê, kiểm tra, xử lý và duy trì trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông nhất là các khu vực trọng điểm. Phối hợp triển khai các quy định về tổ chức sắp xếp phương tiện giao thông trên các tuyến phố theo quy định; kiểm tra xử lý triệt để các trường hợp vi phạm, nhất là lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, các bãi đỗ xe trái phép, bãi đỗ xe thu quá giá quy định…

Đồng chí Vũ Đăng Định cũng giao Ban Tuyên giáo Quận ủy chủ trì, phối hợp với UBND quận và các phòng, ban đơn vị có liên quan tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến từng trụ sở các cơ quan đóng trên địa bàn quận và các hộ dân, để mỗi người dân hiểu rõ, thấm sâu và thực hiện nghiêm túc các quy định về đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông vệ sinh môi trường; coi đây là nguyên tắc ứng xử văn minh của người dân quận Hoàn Kiếm và người dân khi đến địa bàn quận Hoàn Kiếm, từ đó tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn quận.