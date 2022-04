Quận Hoàng Mai: Xử lý 5.902 trường hợp vi phạm giao thông, trật tự đô thị

Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quý I/2022, Công an quận Hoàng Mai đã thực hiện 2 dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân có gắn chíp. Đối với dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân công nghệ mới, Công an quận đã thu nhận 5.810 hồ sơ. Các lực lượng đã phát hiện, lập hồ sơ xử lý 5.902 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, xử phạt hành chính tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Trong quý I, trên địa bàn quận đã xảy ra 47 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 32 vụ so với cùng kỳ năm 2019 (năm chưa xảy ra dịch Covid-19). Hiện đã điều tra khám phá và đấu tranh khai thác mở rộng 42/47 vụ - 97 đối tượng, đạt 89,4%. Lực lượng chức năng cũng đã lập hồ sơ xử lý 57 vụ vi phạm về trật tự quản lý kinh tế, trong đó khởi tố 2 vụ - 2 đối tượng, xử lý hành chính 55 vụ, thu nộp ngân sách 10,288 tỷ đồng. Trong công tác phòng, chống cháy, nổ, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, quận đã tổ chức lực lượng, phương tiện tham gia xử lý 48 vụ cháy (1 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, 7 vụ cháy trung bình, 40 vụ cháy nhỏ), tăng 6 vụ so với cùng kỳ năm 2019.

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại như: Công tác triển khai thực hiện các đợt cao điểm, ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường ở một số phường hiệu quả chưa cao; chưa xử lý dứt điểm các điểm trông giữ phương tiện trái phép, còn để tái vi phạm hoạt động trông giữ phương tiện gây phức tạp về an ninh trật tự…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm đề nghị Ban Chỉ đạo 197, Ban Chỉ đạo 138 đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức phong phú. Đồng chí lưu ý, sắp tới diễn ra Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, quận Hoàng Mai được tổ chức môn Cầu mây tại Nhà thi đấu phường Tương Mai, do đó cần chú trọng làm tốt các phần việc, nâng cao vị thế, hình ảnh của quận nói riêng và của thành phố Hà Nội nói chung.

Các tập thể nhận Giấy khen của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Nhân dịp này, nhân dân và cán bộ phường Giáp Bát đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021"; Đội tổng hợp (Công an quận Hoàng Mai) được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố vì có thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán người năm 2021...