Quán karaoke tại Hà Nội sắp được mở lại?

Ngày 5/4, thông tin từ UBND TP.Hà Nội, thực hiện thông báo của Văn phòng UBND TP.Hà Nội về kết luận của lãnh đạo UBND Thành phố tại cuộc họp đánh giá thực trạng và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn Thủ đô.

Để việc triển khai thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn TP.Hà Nội đảm bảo theo quy định, UBND TP.Hà Nội có chỉ đạo "nóng" tới các đơn vị liên quan.

Theo đó, giao UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố khẩn trương chỉ đạo việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính "Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke", "Cấp giấy phép điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke" theo đúng quy định tại thông tư số 02, ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Tiếp tục thực hiện thủ tục hành chính "Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke", "Cấp giấy phép điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke" đối với các cơ sở kinh doanh karaoke đủ điều kiện theo quy định.

Trước đó hàng trăm chủ quán karaoke trên địa bàn TP.Hà Nội đã gửi đơn kêu cứu tới các cơ quan chức năng về việc bị dừng hoạt động. Ảnh: Gia Khiêm

UBND TP.Hà Nội giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch hướng dẫn, tập huấn, thống nhất nghiệp vụ cấp, điều chỉnh giấy phé đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cho UBND các quận, huyện, thị xã.

Đồng thời theo dõi, kiể tra theo quy định của pháp luật đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính nêu trên.

Trước đó, các ngành, chức năng TP.Hà Nội đã có nhiều cuộc họp bàn để đánh giá thực trạng và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn Thủ đô.

Về phía Công an TP.Hà Nội, cuối tháng 2/2023, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an Thành phố đã tổ chức kiểm tra, đánh giá các điều kiện PCCC đối với 100% cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn Thành phố. Qua rà soát, các tồn tại, vi phạm về PCCC chủ yếu liên quan đến giao thông, nguồn nước, bậc chịu lửa, khoảng cách PCCC, lối thoát nạn, ngăn cháy lan, trang bị hệ thống PCCC và các hệ thống kỹ thuật có liên quan đến PCCC.

Trên cơ sở những tồn tại, vi phạm về PCCC, Công an thành phố hướng dẫn thực hiện một số nội dung yêu cầu về PCCC đối với loại hình kinh doanh karaoke như sau:

Bậc chịu lửa của công trình phải đảm bảo giới hạn chịu lửa của các cấu kiện như tường, cột chịu lực, tường ngoài, sàn, mái, cấu kiện thang bộ…phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của công trình.

Đường giao thông phục vụ chữa cháy phải có chiều rộng, chiều cao, tải trọng đảm bảo cho xe chữa cháy, xe thang tiếp cận đến công trình.

UBND TP.Hà Nội chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện thủ tục hành chính "Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke", "Cấp giấy phép điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke" đối với các cơ sở kinh doanh karaoke đủ điều kiện theo quy định. Ảnh: CAHN

Nguồn nước phải đảm bảo khối tích phục vụ công tác chữa cháy.

Cơ sở kinh doanh karaoke phải đảm bảo khoảng cách PCCC giữa các hạng mục bên trong cơ sở, khoảng cách đến các công trình xung quanh và khoảng cách đến đường ranh giới khu đất. Trường hợp không đảm bảo về khoảng cách thì phải có giải pháp đối với bề mặt tường ngoài mặt tiếp giáp phù hợp theo quy định.

Bố trí mặt bằng, công năng sử dụng phải đảm bảo theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt hoặc xác nhận của cơ quan chức năng và được duy trì trong suốt quá trình hoạt động. Trường hợp có sự thay đổi, cải tạo phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Về giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan:

Các trục kỹ thuật xuyên tầng, các trục thông tầng phải được chèn, bịt kín bằng vật liệu ngăn cháy.

Cửa buồng thang, cửa các phòng kỹ thuật tầng hầm, cửa của các trục kỹ thuật điện, nước thông tầng phải là cửa ngăn cháy.

Đối với tầng hầm, tầng nửa hầm, trước lối vào thang máy phải bố trí khoang đệm ngăn cháy loại 1 có tăng áp khi có cháy.

Phải đảm bảo diện tích khoang cháy theo chiều dọc, chiều ngang của công trình.

Việc bố trí công năng và bố trí hệ thống kỹ thuật, thiết bị, vật tư trong công trình phải đảm bảo khả năng ngăn cản sự lan truyền của các yếu tố nguy hiểm của đám cháy khi xảy ra cháy trong một gian phòng, giữa các gian phòng với nhau, giữa các nhóm trong gian phòng có tính nguy hiểm cháy theo công năng khác nhau, giữa các tầng, các khoang cháy và giữa các tòa nhà.

Vật liệu trang trí nội thất, vật liệu cách âm, cách nhiệt trên tường, vách ngăn và trần treo của đường thoát nạn, lối thoát nạn, buồng thang thoát nạn, các gian phòng tập trung đông người phải được sử dụng bằng vật liệu không cháy hoặc khó cháy. Việc xác định tính cháy của vật liệu không cháy và khó cháy phải do Cơ quan Cảnh sát PCCC hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn quy định.

Các bộ phận ngăn cháy của công trình như tường, vách ngăn cháy, sàn ngăn cháy, vùng ngăn cháy, khoang ngăn cháy, lỗ cửa và cửa ngăn cháy phải được làm bằng vật liệu không cháy và có giới hạn chịu lửa phù hợp.

Lối thoát nạn:

Các tầng nhà trong công trình kinh doanh karaoke phải có ít nhất 02 lối thoát nạn đảm bảo theo quy định và phải được bố trí phân tán.

Cho phép bố trí 01 lối thoát nạn khi đáp ứng các điều kiện về chiều cao, diện tích, số lượng người trên mỗi tầng và các giải pháp PCCC đảm bảo theo quy định.

Gian phòng có mặt đồng thời trên 50 người phải có ít nhất 02 lối thoát nạn bố trí phân tán; gian phòng có trên 15 người thì cửa gian phòng phải được mở từ trong ra ngoài theo chiều thoát nạn.

8. Công trình phải được trang bị phương tiện, hệ thống PCCC và các hệ thống kỹ thuật liên quan đến PCCC phù hợp theo quy mô, tính chất hoạt động của công trình. Hệ thống báo cháy phải được kết nối liên động với hệ thống điện, hệ thống âm thanh các phòng hát.