“Quan lộ” của nguyên Phó Bí thư Thường trực TP.HCM Tất Thành Cang trước khi bị khởi tố

Chiều 16/12, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối ông Tất Thành Cang (SN 1971, quê tỉnh Long An, thường trú quận 7, TP.HCM) - nguyên là Phó Bí thư Thường trực TP.HCM để điều tra về tội danh Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

