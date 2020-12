Khởi tố, bắt tạm giam ông Tất Thành Cang

Ông Tất Thành Cang.

Chiều 16/12, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho hay: Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Tất Thành Cang (SN 1971, quê tỉnh Long An, trú quận 6, TP.HCM) - nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, về hành vi "Vi phạm về các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" - theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tất cả các quyết định trên đều được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.