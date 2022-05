Quản lý lái xe sử dụng rượu bia, bảo vệ trẻ em khi tham gia giao thông

Thông tin về việc tăng cường các biện pháp giảm tai nạn giao thông, ông Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, Việt Nam đã và đang cam kết mạnh mẽ trong việc chung tay cùng cộng đồng thế giới thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe và cuộc sống bình an cho tất cả mọi người dân.



Theo ông Minh, việc tìm giải pháp đối với các nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu là vô cùng cần thiết.

"Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác bảo đảm an toàn giao thông, là một trong số ít các nước trên thế giới kéo giảm tai nạn giao thông xuống còn một nửa trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020. Kết quả này đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận đánh giá cao", ông Minh cho hay.

Toàn cảnh buổi buổi hội thảo. Ảnh: TA

Đánh giá về tình hình tai nạn giao thông, ông Minh chia sẻ: "Thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra ở Việt Nam vẫn còn lớn".

Cũng theo ông Minh, trong các giải pháp để giảm tai nạn giao thông, Liên hợp quốc đã khuyến cáo 5 yếu tố đặc biệt quan trọng liên quan đến hành vi trực tiếp của người tham gia giao thông, nếu quản lý tốt thì kết quả mang lại về mặt đảm bảo an toàn giao thông là rất lớn.

"Quản lý sử dụng rượu bia khi lái xe; quản lý về tốc độ; đội mũ bảo hiểm với người đi mô tô, xe máy; thắt dây an toàn trên xe ô tô và thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô", ông Minh nhấn mạnh.

Cũng tại buổi hội thảo, các chuyên gia đã chỉ ra những hạn chế và thiếu sót trong các quy định hiện hành liên quan đến 5 yếu tố hành vi có nguy cơ gây mất an toàn giao thông tại Việt Nam. Từ đó, chia sẻ các bằng chứng khoa học và khuyến nghị để đóng góp cho quá trình xây dựng luật.

Đối với thiết bị an toàn cho trẻ em, khuyến nghị trẻ em có chiều cao dưới 135cm và dưới 12 tuổi được chở trên xe ô tô cá nhân bắt buộc phải được bảo vệ bằng các thiết bị an toàn phù hợp với chiều cao và độ tuổi và không được phép ngồi hàng ghế của người lái xe ở tất cả các phương tiện cơ giới.

Tình hình tai nạn giao thông giảm trong những năm qua. Ảnh: TA

Đối với dây an toàn, khuyến nghị tất cả các ghế trên xe ôtô đều phải có dây an toàn. Yêu cầu tất cả người ngồi trên xe ôtô (gồm cả lái xe và hành khách cả ghế trước và ghế sau) đều phải thắt dây an toàn đúng cách.

Về tình trạng sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, khuyến nghị các hành vi vi phạm quy định nồng độ cồn ở mức đặc biệt nghiêm trọng kể cả khi chưa gây hậu quả cũng cần được xem xét truy tố xử lý hình sự.

Cần lưu trữ hồ sơ vi phạm và quản lý chặt chẽ tái phạm và xử phạt lũy tiến đối với các hành vi tái phạm vi phạm nồng độ cồn.

Đối với vi phạm tốc độ quy định, khuyến nghị quy định thống nhất tốc độ khu vực đô thị và khu vực đông dân cư xuống 50 km/h với tất cả các loại đường. Tại khu vực có tình trạng giao thông phức tạp như trường học, giảm tốc độ giới hạn xuống 30km/h.

Đối với quy định mũ bảo hiểm, các chuyên gia khuyến nghị cần duy trì quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn với tất cả người ngồi trên xe mô tô, xe máy, xe đạp điện, xe máy điện; Bổ sung quy định xử phạt về hành vi không đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho trẻ em dưới 6 tuổi trên xe mô tô xe máy.