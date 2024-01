'Cháy' vé máy bay nhiều chặng từ TP.HCM, người dân chật vật tìm cách về quê đón Tết

"Cháy" sạch vé máy bay nhiều đường bay trọng điểm

2 tuần nữa là Tết Nguyên đán 2024, tình hình vé máy bay Tết đang rất căng thẳng. Nhu cầu đặt mua vé của người dân cận Tết càng tăng cao khiến nhiều đường bay từ TP.HCM đi các địa phương phía Bắc, miền Trung… đã rơi vào cảnh "cháy" vé hàng loạt. Thậm chí, một số chặng bay còn "cháy" vé kéo dài từ 23 tháng Chạp tới ngày 30 Tết.

Ngày 23/2, khảo sát của PV Dân Việt trên trang bán vé của các hãng hàng không, tình hình vé máy bay Tết một số chặng bay từ TP.HCM đi các địa phương như Thanh Hóa, Vinh, Hải Phòng… đang rất căng thẳng. Nhiều đường bay hết sạch vé Tết.

Đơn cử, đường bay "vàng" TP.HCM – Thanh Hóa, hãng Vietnam Airlines đã "cháy" vé các ngày 3/2, 6/2, 7/2 (tương đương 24, 27, 28 tháng Chạp). Các ngày khác chỉ có 1 vài chuyến bay được mở bán với giá vé 6 triệu đồng.

Đường bay "vàng" TP.HCM – Thanh Hoá, tình hình vé máy bay các hãng khá căng thẳng. Ảnh: Gia Linh

Trong khi đó, Vietjet Air cũng đang "cháy" vé đường bay này từ ngày 2/2 – 8/2 (23 đến 29 tháng Chạp). Các ngày khác còn rải rác một số chuyến bay mở bán với giá 3,4 – 4,6 triệu, tuỳ hạng vé. Đại diện khác là Bamboo Airways đã cháy vé từ ngày 3-8/2 (tức 24 đến 29 tháng Chạp). Các chuyến bay còn lại chỉ còn một số ít vé được mở bán với giá 3,5-6 triệu, tùy hạng vé.

Chặng bay TP.HCM – Vinh ngày 5/2 (tức 26 tháng Chạp) đã "cháy" vé, không còn chuyến bay mở bán. Các ngày khác vẫn còn mở bán vé nhưng vào khung giờ giữa đêm, rạng sáng với giá hơn 5,3-13,3 triệu đồng, tùy hạng vé (bay nối chuyến). Trong khi đó, hãng Vietjet còn căng thẳng hơn khi hãng đã hết sạch vé từ ngày 2/2-8/2 (tức 23 đến 29 tháng Chạp). Những ngày khác, lượng vé được mở bán rất ít với giá 2,6-4,6 triệu, tùy hạng vé.

Một đường bay khác TP.HCM – Hải Phòng, hãng Vietnam Airlines đã "cháy" vé ngày 3 và 4/2 (tức 24 và 25 tháng Chạp). Các ngày khác còn một số ít chuyến bay mở bán vé khung giờ rạng sáng, đêm khuya với giá 3,5-5,9 triệu đồng, tuỳ hạng vé. Cùng chặng bay trên, Vietjet Air đang "cháy" vé từ ngày 3-7/2 (tức 24 đến 28 tháng Chạp). Những ngày khác cận Tết còn vé trong khung giờ bay đêm với giá từ 3,5-4,6 triệu, tùy hạng vé.

Vé máy bay Tết đang rất căng thẳng trên đường bay TP.HCM – Quy Nhơn. Ảnh: Gia Linh

Tình hình vé máy bay Tết đang rất căng thẳng trên đường bay TP.HCM – Quy Nhơn. Hãng Vietjet Air đã "cháy" vé từ ngày 2-9/2 (tức 23 đến 30 tháng Chạp). Đường bay này hầu như không còn vé để hành khách lựa chọn. Hiện tại, hãng chỉ còn mở bán vé vào các ngày cách Tết Nguyên đán khá xa với giá 2,2–3,1 triệu, tùy hạng vé. Trong khi đó, đường bay này Vietnam Airlines cũng đã "cháy" sạch vé từ ngày 3-9/2 (tức 24 đến 30 tháng Chạp). Hãng chỉ còn vé các chuyến bay cách xa Tết Nguyên đán với giá 2–4, 6 triệu, tuỳ hạng vé.

Các hãng cũng đang "cháy: vé hàng loạt trên đường bay TP.HCM – Tuy Hòa. Cụ thể, Vietnam Airlines đã hết vé từ ngày 5-7/2 (tức 26 đến 28 tháng Chạp). Hiện, một số chuyến bay còn mở bán với vé hạng thương gia với giá 3,6 triệu; bay nối chuyến với giá 7-15 triệu đồng. Cùng đường bay trên, Vietjet đã cháy vé từ 2-9/2 (tức 23 đến 20 tháng Chạp). Chỉ duy nhất ngày 5/2 (tức 26 tháng Chạp) còn một chuyến bay còn vé với giá 1,8-2,9 triệu, tuỳ hạng vé.

Riêng đường bay TP.HCM – Chu Lai (Quảng Nam), Vietnam Airlines đã "cháy" vé từ ngày 2-8/2 (tức 23 đến 29 tháng Chạp). Các chuyến bay còn mở bán hiện tại là bay nối chuyến, với giá 5,8-13, 5 triệu, tuỳ hạng vé. Với Vietjet Air, đường bay trên đã cháy vé từ 2-10/2 (tức 23 tháng Chạp đến Mùng một Tết Giáp Thìn). Các chuyến bay thời gian khác còn vé với giá 2,3-3,1 triệu.

Đường bay TP.HCM - Quy Nhơn hãng Vietnam Airlines đang "cháy" sạch vé đến 30 tháng Chạp. Ảnh: Gia Linh

Khu vực Tây Nguyên, đường bay TP.HCM – Buôn Ma Thuột, Vietjet Air đã cháy vé từ 6-9/2 (tức 27 đến 30 tháng Chạp). Các ngày khác còn vé với giá 1, 8-2,9 triệu, tuỳ hạng vé. Trong khi đó, Vietnam Airlines đã hết vé đường bay trên từ ngày 3-8/2 (tức 24 đến 29 tháng Chạp). Các ngày khác còn vé với giá 1,9-3,7 triệu. Một số đường bay khác từ TP.HCM đi Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng… tình hình vé máy bay cũng khá căng thẳng.

Khó mua vé máy bay Tết, người dân chuyển hướng tìm cách về quê

Trong khi đó, tình hình vé tàu Tết Nguyên đán 2024 cũng khá căng thẳng. Lãnh đạo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết nhiều chặng tàu trong cao điểm trước và sau Tết Nguyên đán đã gần cạn vé.

Theo đó, sau hơn 2 tháng mở bán, ngành đường sắt đã bán hơn 207.000 vé. Trong khi số vé mở bán ban đầu chỉ là 200.0000 vé. Hiện tại, trước Tết còn vé ở tất cả các ngày, trong đó, từ ngày 1/2 trở về trước và ngày 8, 9/2 (nhằm ngày 22 tháng Chạp trở về trước và ngày 29, 30 tháng Chạp) còn vé đi tất cả các ga; các ngày từ 2 đến 7/2 (nhằm ngày 23 đến 28 tháng Chạp) còn ít vé.

Sau Tết còn vé ở tất cả các ngày, trong đó, từ ngày 10 đến 13/2 và từ ngày 18/2 trở về sau (nhằm ngày mùng 1 đến mùng 4 và ngày mùng 9 tháng Giêng trở về sau) còn vé đi tất cả các ga; từ ngày 14 đến 17/2 (nhằm ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng Giêng) còn ít vé.

Nhiều người dân đắn đo, tìm phương tiện khác hoặc không về quê đón Tết. Ảnh: Gia Linh

Tình hình vé máy bay, vé tàu… dịp Tết căng thẳng, giá cả đắt đỏ khiến nhiều người phải "đau đầu" tìm các phương tiện khác về quê. Trong đó, đường bộ là giải pháp được nhiều người lựa chọn.

Anh Chí Hùng (38 tuổi, quê Nghệ An) cho biết so với mọi năm thì mức giá vé máy bay, vé tàu Tết năm nay cũng tương đương. Tuy nhiên, thời gian qua, do ảnh hưởng kinh tế khó khăn, tình hình tài chính của gia đình anh cũng sa sút. Anh chia sẻ: "Gia đình tôi 4 người, nếu mua vé máy bay khứ hồi về quê đón Tết phải hơn 20 triệu. Đây là số tiền không nhỏ trong bối cảnh chúng tôi đang thắt lưng buộc bụng. Vì vậy, tôi quyết định sẽ đi xe khách với giá 1,8 triệu/vé".

Trong khi đó, chị Nguyễn Phương (thợ may, 42 tuổi tại TP.Thủ Đức) cho biết chị đã quyết định thay đổi kế hoạch, không đưa các con về Thanh Hóa đón Tết cùng ông bà nữa vì giá vé Tết cao khủng khiếp. "Chồng tôi làm thợ xây, tôi thì may quần áo thu nhập, vừa đủ chi tiêu lo cho con cái học hành, không dư dả gì. Năm nay, vé tàu xe đắt đỏ và khan hiếm làm chúng tôi đau đầu. Đắn đo mãi, tôi quyết định sẽ không về Tết mà chờ đến hè thì mới đưa các con về thăm ông bà, lúc ấy chi phí đi lại cũng rẻ hơn".