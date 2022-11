Quân nhân xuất ngũ điều hành “thị trường ngầm” mua bán bằng cấp, giấy tờ giả

"Có cầu, ắt có cung"

Quá trình đô thị hoá đã thay đổi bộ mặt thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, các khu công nghiệp mọc lên như nấm khiến cho nhu cầu sử dụng lao động trên địa bàn ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng, người lao động bắt buộc phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và chứng chỉ nghề. Cũng từ đây, một "thị trường ngầm" liên quan đến việc mua bán bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và các loại giấy tờ giả khác được hình thành.

Ngày 15/11, Công an thị xã Mỹ Hào phối hợp cùng Công an phường Nhân Hòa, tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt giữ Lý Văn Xuân, khi đang bán cho L.Đ.T (ở tỉnh Hưng Yên) 1 bằng tốt nghiệp THPT mang tên L.Đ.T và 2 bản sao bằng tốt nghiệp THPT nêu trên với số tiền là 2 triệu đồng.



Quá trình đấu tranh, Xuân khai nhận đã mua các giấy tờ trên của một người đàn ông tên là Kiên, ở Hà Nội. Mọi giao dịch của Xuân với người đàn ông này đều thực hiện qua mạng xã hội, anh ta không biết Kiên làm gì, ở đâu.

Qua thông tin của người dân cung cấp và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Đội điều tra tổng hợp Công an thị xã Mỹ Hào đã phát hiện một người thanh niên thường xuyên có dấu hiệu nghi vấn. Lần theo hành trình di chuyển của đối tượng, tổ công tác đã xác định Kiên có tên đầy đủ là Vũ Mạnh Tuấn (SN 1989, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP.Hà Nội).

Đối tượng Vũ Mạnh Tuấn bị dẫn giải tại cơ quan Công an.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 22/11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Hào đã phối hợp với Công an quận Long Biên khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng tại chung cư Lotus Sài Đồng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP.Hà Nội, tổ công tác thu giữ 3 phong bì thư, bên trong có chứa các loại bằng giả do đối tượng làm nhưng chưa kịp gửi cho người nhận. Đồng thời, Cơ quan điều tra đã phát hiện, thu giữ 1 ổ cứng, 1 thẻ ATM mang tên Đặng Văn Kiên, 1 bằng cử nhân Trường Đại học Hải Phòng, 1 bằng cử nhân Trường ĐH Kiến trúc, 2 phiếu kết quả học tập, 2 điện thoại di động. Trong quá trình khám xét còn thu giữ một bộ quần áo cảnh sát cơ động, một chứng minh nhân dân giả.

Bằng giả... y như thật

Theo lời khai của Tuấn, số giấy tờ giả trên được đối tượng làm tại căn hộ thuê ở khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP.Hà Nội. Quá trình khám xét tại căn hộ này, cơ quan điều tra thu giữ 27 con dấu ghi nội dung của các trường: Đại học Công nghiệp Hà Nội; Đại học Sư phạm Hà Nội; Đại học Ngoại Ngữ; Đại học Quốc gia; Công ty Cổ phần nông sản Greenfarm Tây Bắc; 2 dấu chứng thực, 1 dấu bản sao, 1 dấu chức danh, 19 dấu chữ ký các loại; 34 khuôn dấu lưới các loại và hàng chục tờ dán nhiều con tem các loại; 102 phôi học bạ THPT chưa được điền thông tin.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu nhiều phôi bằng tốt nghiệp cao đẳng, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin và tin học cơ bản, bằng tốt nghiệp THPT, bằng thạc sĩ, bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số, bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp… cùng nhiều tờ giấy đã được đóng dấu sẵn của một số cơ sở giáo dục cùng các dụng cụ để in ấn bằng, chứng chỉ. Quá trình khám xét đồng thời đã thu giữ được một bộ quần áo của lực lượng Công an mà theo lời khai của đối tượng thì đã mua trên mạng Internet để sử dụng khi đi giao hàng và một số giấy tờ khác.

Trước khi trở thành bị can trong vụ án này, Tuấn từng có thời gian phục vụ trong một đơn vị thuộc lực lượng vũ trang. Sau khi rời quân ngũ, anh ta theo học chuyên ngành Công nghệ thông tin. Trong quá trình này, Tuấn nắm bắt được nhu cầu sử dụng bằng tốt nghiệp phổ thông trung học và chứng chỉ nghề giả nên đã nảy sinh ý định phạm tội. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Tuấn chỉ giao dịch với khách hàng là người thân, quen.

Khoảng năm 2020, qua mạng xã hội, Tuấn quen biết Lý Văn Xuân (SN 1988, trú tại xã Văn Phú, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang). Ban đầu, Xuân đặt mua bằng giả tốt nghiệp phổ thông trung học của Tuấn với giá 1,5 triệu đồng/chiếc. Vì Xuân là khách quen nên sau đó, tất cả các loại giấy tờ như bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, đại học, cao đẳng…, Tuấn chỉ lấy của Xuân với giá 1 triệu đồng; các loại giấy tờ nhỏ như giấy xác nhận việc làm thì bán cho Xuân với giá khoảng 300 nghìn đồng. Xuân đặt mua nhiều loại giấy tờ giả, có tháng ít nhất là 1 bộ, có tháng nhiều lần đến 20 bộ.

Trên cơ sở thông tin của khách hàng do Xuân cung cấp, Tuấn đã sản xuất các loại giấy tờ giả theo yêu cầu. Các giấy tờ này được làm giả với phương thức và thủ đoạn tinh vi mà nếu nhìn bằng mắt thường rất khó có thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.

Sau khi làm xong, đối tượng gửi mẫu ảnh trước cho Xuân, chuyển cho khách hàng kiểm tra. Về phần Tuấn, khi có khách làm giấy tờ giả, đối tượng thường chủ động làm 2 bộ, để khách không phải mang ra công chứng, tránh bị phát hiện.

Ngày 23/11, công an Thị xã Mỹ Hào đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Mạnh Tuấn và Lý Văn Xuân để làm rõ hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Vụ án đang được Công an thị xã Mỹ Hào tiếp tục điều tra, mở rộng.