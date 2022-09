Quận Thanh Xuân hỗ trợ các đối tượng khó khăn ảnh hưởng từ Covid-19 hơn 372 tỷ đồng

Năm 2020, thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 1757/QĐ- UBND ngày 29/4/2020 của UBND thành phố về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo; hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội; Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, quận Thanh Xuân cũng đã hỗ trợ cho trên 9.800 trường hợp với tổng kinh phí gần 11,6 tỷ đồng từ ngân sách quận.

Tiếp đến năm 2021, thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Nghị quyết số 15/NĐ-HĐND; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội, UBND quận Thanh Xuân đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị của 840 đơn vị, số danh sách đối tượng trình UBND quận phê duyệt: 29.762 đối tượng, với tổng kinh phí hỗ trợ gần 59 tỷ đồng từ ngân sách quận.

Bên cạnh đó, quận đã hỗ trợ cho 275.806 lượt người lao đồng, với số tiền trên 274, 412 tỷ đồng, cụ thể: Hỗ trợ 7.767 doanh nghiệp; giảm đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 90.647 lao động với số tiền 15,136 tỷ đồng. Hỗ trợ 15 doanh nghiệp tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất với 257 lao động, số tiền 1,811 tỷ đồng. Hỗ trợ cho 91.254 người lao động đang tham gia BHTN tại thời điểm 30/9/2021, số tiền 220,192 tỷ đồng. Hỗ trợ cho 6.555 NLĐ đã dừng tham gia BHTN từ 01/01/2020 đến 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu, số tiền 13,663 tỷ đồng. Giảm mức đóng vào Quỹ BHTN cho 85.169 người lao động 15,104 tỷ đồng. Hỗ trợ 04 doanh nghiệp vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 1.924 lao động, số tiền là 8.504.000.000 đồng.

Ngoài ra, MTTQ quận đã huy động nguồn lực xã hội hóa, toàn quận đã hỗ trợ cho 25.282 lượt người khó khăn với tổng kinh phí bằng tiền mặt và hiện vật quy đổi thành tiền trên 7,38 tỷ đồng. 9.590 trường hợp được hỗ trợ, (người lao động mất việc: 6.137 trường hợp và sinh viên thuê trọ có hoàn cảnh khó khăn: 3.453 trường hợp), mỗi trường hợp 500.000 đồng, tổng kinh phí hỗ trợ là: 4,795 tỷ đồng từ Quỹ phòng chống dịch của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố.

Năm 2021, toàn quận đã có 340.446 lượt người khó khăn do đại dịch Covid-19 được hỗ trợ với tổng kinh phí 345,583 tỷ đồng từ các nguồn lực.

Năm 2022, tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và rất kịp thời, ngay sau khi có Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện chính sách chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn Thành phố Hà Nội; UBND quận Thanh Xuân đã khẩn trương ban hành các Kế hoạch để triển khai thực hiện trên địa bàn quận.



Công tác tiếp nhận, thẩm định, xét duyệt được diễn ra liên tục, quận đã ban hành 18 Quyết định hỗ trợ cho 29.021 lượt người lao động, thuộc 1.305 doanh nghiệp với số tiền: 15,357.5 tỷ đồng. Trong đó: hỗ trợ cho 27.327 lượt người lao động đang làm việc tại 1.027 doanh nghiệp, mức hỗ trợ số tiền 500.000đ/tháng, số tiền 13,663.5 tỷ đồng; 1.694 lượt người lao động quay lại thị trường lao động tại 278 doanh nghiệp, mức hỗ trợ 1.000.000đ/tháng, số tiền 1,694 tỷ đồng. Việc chi trả được tiến hành sau khi có Quyết định phê duyệt hỗ trợ, hoàn thành và báo cáo kết quả về Thành phố trước 30/9/2022.

Song song với công tác hỗ trợ, nhiều giải pháp cũng được thực hiện đồng bộ, cụ thể: Trong tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, số đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn quận là trên 8.000 doanh nghiệp, phần lớn là các doanh nghiệp nhỏ, hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, trong đó có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ không thiết yếu phải dừng hoạt động do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, năm 2021 quận đã hỗ trợ giải quyết việc làm cho trên 6.300 người; dạy nghề cho 1.178 người. Tiếp tục phối hợp với UBND các phường hướng dẫn các Tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ mới thoát nghèo, cận nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn vốn ngân sách ủy thác với số lũy tích trên 37 tỷ đồng. Phối hợp với các ngành, hội đoàn thể quận hướng dẫn sử dụng vốn vay có hiệu quả. Kết quả năm 2021 đã cho vay: Cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 15 triệu đồng cho 01 trường hợp; cho vay giải quyết việc làm 64.545 triệu đồng với 986 hộ vay. Tổng nguồn vốn huy động và quản lý đạt 230,589 tỷ đồng, tăng 24,949 tỷ đồng so với 31/12/2020, tỷ lệ tăng trưởng đạt 12,1%. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn đến nay đạt 230,379 tỷ đồng/3.544 khách hàng vay vốn, tăng 25,133 tỷ đồng so với 31/12/2020, tỷ lệ hoàn thành 97,5% chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2021, không có nợ quá hạn. Trong đó: Nguồn vốn ngân sách thành phố: 57,106 tỷ đồng/1.038 khách hàng. Nguồn vốn ngân sách quận: 37,256 tỷ đồng/677 khách hàng.

Đến 30/6/2022, từ nguồn vốn ủy thác của ngân sách Quận, Phòng giao dịch NHCSXH quận Thanh Xuân đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai cho vay đến các đối tượng thụ hưởng chính sách theo quy định. Đặc biệt từ khi thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách quận đã tăng thêm 27.551 triệu đồng, đưa tổng nguồn vốn ủy thác từ ngân sách quận đạt 43.042 triệu đồng, giải quyết cho 2.500 lượt khách hàng được vay vốn, góp phần vào tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho khoảng gần 3.000 lao động.

Như vậy, mặc dù đại dịch Covid-19 xảy ra với nhiều diễn biến hệ lụy ảnh hưởng toàn diện đến mọi mặt đời sống xã hội; cùng với nhiều giải pháp, nhiều lực lượng tích cực tham gia, công tác hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 được quận Thanh Xuân triển khai hết sức kịp thời, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân.