Quận Thanh Xuân: Ra mắt Tổ liên gia an toàn PCCC tại Thanh Xuân Bắc

Phường Thanh Xuân Bắc có 66 nhà tập thể 2 - 5 tầng, 2 nhà chung cư cao tầng 15 - 17 tầng và một số nhà thấp tầng. Quá trình sinh sống, người dân cơi nới, làm chuồng cọp nên nguy cơ xảy cháy luôn rình rập. Trước đó, phường đã có 2 mô hình PCCC đang hoạt động khá hiệu quả là: cụm dân cư an toàn PCCC và phong trào mở cửa thoát hiểm thứ 2.

Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc Nguyễn Hoàng Điệp cho biết, mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC được thí điểm tại 2 tổ dân phố số 23 và 32.

Nhằm nâng cao ý thức cảnh giác hơn nữa trong công tác toàn dân bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, UBND phường Thanh Xuân Bắc đã phối hợp với Công an quận Thanh Xuân ra mắt mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC. Mô hình được thí điểm tại 2 tổ dân phố số 23 và 32 phường Thanh Xuân Bắc. Mô hình này có trách nhiệm tuyên tuyền vận động Nhân dân thực hiện pháp luật về an ninh trật tự, PCCC, triển khai các biện pháp về PCCC, cứu hộ, cứu nạn; phát huy có hiệu quả phương châm "4 tại chỗ"

Phát biểu tại lễ ra mắt, Thượng tá Nguyễn Văn Thắng – Phó Trưởng Công an quận Thanh Xuân cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn quận đã xảy ra 44 vụ, sự cố cháy; trong đó: 1 vụ cháy trung bình, 5 vụ cháy nhỏ và 33 sự cố cháy, khiến 1 người bị thương, thiệt hại về tài sản khoảng 20 triệu đồng. Các vụ, sự cố cháy chủ yếu tập trung do sự cố về điện tại nhà dân và dây dẫn điện trên cột điện, gây ảnh hưởng đến môi trường và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an quận đã tham mưu UBND quận về việc tăng cường công tác PCCC&CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quận. Trong đó, xây dựng thí điểm mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" trên địa bàn.

Cùng với đó, hướng dẫn và phối với với UBND phường Thanh Xuân Bắc lựa chọn 5 nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh liền kề, từ số nhà 540 đến số nhà 548 phố Nguyễn Trãi (Tổ dân phố số 23) và 10 nhà ở hộ gia đình từ số nhà 8 đến số nhà 28 ngõ 29 Khuất Duy Tiến (Tổ dân phố 32) để xây dựng thí điểm mô hình. Việc triển khai thí điểm được thực hiện nghiêm túc và đẩy đủ, đảm bảo theo các tiêu chí thành phố đề ra.

Bên cạnh việc thí điểm thành lập các tổ liên gia an toàn PCCC, quận Thanh Xuân đang tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức PCCC và đẩy mạnh xã hội hóa để công tác này không chỉ là trách nhiệm của riêng lực lượng công an, mà là việc cả xã hội cần chung tay để có một cuộc sống an toàn.

UBND phường Thanh Xuân Bắc đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho Tổ liên gia an toàn PCCC qua tình huống xảy ra cháy nhà dân tại số 540 Nguyễn Trãi.

Ông Trịnh Văn Trung – Tổ trưởng Tổ liên gia an toàn PCCC số 23 phường Thanh Xuân Bắc cho biết, sẽ vận hành tốt mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC đạt hiệu quả, cùng Nhân dân chủ động phòng chống cháy nổ trên địa bàn.

Cùng ngày, UBND phường Thanh Xuân Bắc đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho Tổ liên gia an toàn PCCC qua tình huống xảy ra cháy nhà dân tại số 540 Nguyễn Trãi. Sau khi nhận được tin báo cháy, Tổ liên gia an toàn PCCC đã có mặt kịp thời dập tắt đám cháy, không để cháy lan. Qua tình huống nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức về PCCC và thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" trong PCCC, cứu hộ cứu nạn, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra.