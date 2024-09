Đây là xã đầu tiên của tỉnh Quảng Bình về đích nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày 9/9, trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Nguyễn Văn Vui – Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), cho biết: "Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình dài, không có điểm dừng, sau khi được công nhận xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023, chính quyền địa phương tiếp tục xây dựng, củng cố 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo hướng bền vững và hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện Bắc Trạch đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu".



Con đường bê tông dẫn vào UBND xã Bắc Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) rộng 7,5m, cây Giáng Hương được trồng hai bên đường đang nở rộ khiến khung cảnh đẹp như phim. Ảnh: Trần Anh

Theo Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), để hướng đến xã nông thôn mới kiểu mẫu, an toàn, đáng sống, Bắc Trạch lựa chọn lĩnh vực nổi trội về an ninh trật tự.

UBND xã Bắc Trạch triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh trên địa bàn. Các camera an ninh được lắp đặt tại những vị trí trọng yếu, như: Các tuyến đường chính, các ngõ trọng điểm, điểm giao cắt, khu vực công cộng… 24/24 giờ, tất cả các dữ liệu được ghi lại và truyền về máy chủ được lắp đặt tại trụ sở UBND xã.

Khi có vụ việc phát sinh, từ những hình ảnh camera an ninh ghi lại, lực lượng Công an xã sẽ báo cáo lãnh đạo địa phương, phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn, nhận dạng, theo dõi để bắt giữ các đối tượng nghi vấn, phục vụ đắc lực cho công tác điều tra.

Cơ sở sản xuất Bột cháo canh Kính Hương (ở xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao Quảng Bình. Ảnh: Trần Anh

Sau khi hệ thống camera an ninh được lắp đặt và đưa vào sử dụng, Công an xã đã chủ động hơn trong công tác nắm bắt tình hình, quản lý địa bàn, giám sát chặt chẽ, toàn diện, nghiêm túc 24/24 giờ. Thông qua hệ thống camera an ninh, những đối tượng có biểu hiện nghi vấn đã được Công an xã và chính quyền địa phương phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Đồng thời, ý thức chấp hành pháp luật, an toàn giao thông, tinh thần cảnh giác của người dân ngày càng được nâng cao…; góp phần quan trọng vào kết quả bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn xã.

Với những nỗ lực đó, năm 2023, xã Bắc Trạch được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Trong nhiều năm liền, xã không có tệ nạn xã hội và tội phạm nghiêm trọng.

Sân bóng mini ở xã Bắc Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) là địa điểm vui chơi, thể thao của người dân xã này.

Cùng với việc bảo đảm an ninh trật tự, Bắc Trạch cũng đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng các nhà văn hóa thôn, hệ thống đường giao thông, kênh mương thủy lợi, cơ sở vật chất trường lớp học.

Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất của địa phương, qua đó góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo rõ rệt. Hiện, thu nhập bình quân đầu người của người dân đạt 60,5 triệu đồng/năm.