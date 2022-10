Ngày 18/10, xung quanh về dự án hoàn thiện tuyến đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ vừa được HĐND tỉnh Quảng Nam thông qua nghị quyết với nguồn vốn đầu tư lên đến 450 tỷ đồng cho tuyến đường với chiều dài chỉ hơn 5km.

Ông Bùi Ngọc Ảnh - Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ trao đổi với phóng viên Dân Việt. Ảnh: T.H

Ông Bùi Ngọc Ảnh - Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ cho biết: Đây mới là chủ trương đầu tư, khi nào có thiết kế chi tiết của toàn dự án thì lúc đó mới biết được giá trị của nó bao nhiêu, hiện mới đề xuất quan điểm đầu tư là chính, để nguyên cứu bố trí vốn cho trung hạn.

Vì tuyến đường Hùng Vương có chủ trương đầu tư từ năm 2019 nhưng sau đó được điều chỉnh và thay đổi, nên hy vọng dự án sẽ được đầu tư vào năm 2023.

HĐND tỉnh Quảng Nam vừa thông qua nghị quyết về đầu tư hoàn thiện tuyến đường Hùng Vương, Tam Kỳ với nguồn vốn 450 tỷ đồng với hơn 5km. Ảnh: T.H

"Thực ra để thiết kế chi tiết đầu tư hiện nay thì cần số tiền tương đối lớn mới xây dựng hoàn chỉnh tuyến đường Hùng Vương thật sự cho đẹp. Bên cạnh việc mở rộng tuyến đường Hùng Vương, việc quan trọng nhất hiện này đó là làm sao phải cải tạo được hệ thống thoát nước cho đô thị Tam Kỳ.

Ngoài ra, dự án thiết kế cũ là 150 tỷ đồng ban đầu chỉ tính đến phương án là bóp con lươn lại và thảm nhựa lên là chính. Còn lần này dự án đường Hùng Vương mới sẽ làm ngầm hóa toàn bộ hệ thống điện, các hệ thống viễn thông, hệ thống vỉa hè mới, bây giờ dùng đá và làm mới cho hệ thống thoát nước. Cái quan trọng của dự án là hệ thống thoát nước, phải thoát nước cho được, đó là việc rất quan trọng...", ông Ảnh chia sẻ.

Tuyến đường Hùng Vương ở Tam Kỳ được cho là nhiều điểm lạ đó là bùng binh to đến hàng trăm m2. Ảnh; T.H

Cũng theo ông Bùi Ngọc Ảnh, ông không dám so sánh ngày trước và bây giờ, nhưng hiện tại dự án đường Hùng Vương hiện nay chưa có thiết kế chi tiết cụ thể nên ông chưa thể nói nhiều được.

"Đối với việc Tam Kỳ được hưởng lợi chính từ dự án hoàn thiện tuyến đường Hùng Vương, đó là người dân rất là mừng vì tuyến đường Hùng Vương cũ được đầu từ hơn 25 năm, hiện tại xuống cấp, thoát lũ khó.

Riêng cá nhân tôi, đây là sự vui mừng của người dân Tam Kỳ khi đón nhận quan điểm, chủ trương đầu tư của tỉnh cho Tam Kỳ và Tam Kỳ cũng đang hướng tới câu chuyện lên đô thị loại 1. Đầu tư cho Tam Kỳ là coi như đầu tư cho tỉnh chứ không phải nghỉ đơn thuần là đầu tư riêng cho bộ mặt của Tam Kỳ", ông Ảnh phấn khởi.

Đường Hùng Vương sẽ được đầu tư với nguồn vốn "khủng" 450 tỷ đồng để hoàn thiện dự án. Ảnh: T.H

Không riêng gì tuyến đường Hùng Vương sẽ được đầu tư hoàn thiện mà tại Tam Kỳ đến nay đã có rất nhiều tuyến đường mới được đầu tư như trọng điểm là tuyến Điện Biên Phủ, lượng thoát nước cho Tam Kỳ vẫn không thoát được, hễ mưa lớn là ngập, vậy tuyến đường Hùng Vương sắp tới được đầu tư liệu có hết ngập không?.

Trước câu hỏi của phóng viên, ông Bùi Ngọc Ảnh cho biết, thoát nước là một bài toán rất lớn, rất quan trọng nên cần phải đánh giá kỹ lưỡng của khoa học, chứ không phải thoát nước thấy chỗ nào ngập là đào nó lên để cho thoát nước là nói không đúng.

Mà chúng ta cần tính toán một cách khoa học và đồng bộ, hiện nay thành phố đã nhờ Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng có một đề tài nghiên cứu thật kỹ về chống ngập lụt cho đô thị Tam Kỳ cũng như vùng ven.

"Tuy nhiên trong việc phòng chống ngập lụt này cần phải có phương án thích nghi, còn Tam Kỳ hiện nay đang tập trung phương án cố gắng là phải chống ngập cục bộ.

Còn hiện tại, đối với lượng mưa lớn thì hệ thống thoát nước của Tam Kỳ chưa được đáp ứng, do đó từng bước sẽ xây dựng một số tuyến thoát nước lớn để giải quyết tình trạng ngập úng như hiện nay", ông Ảnh nói.

Nhiều trụ sở nhà nước như trụ sở UBND tỉnh, UBND thành phố Tam Kỳ cùng các sở, ban ngành đều nằm trên tuyến đường Hùng Vương. Ảnh: T.H

Ông Bùi Ngọc Ảnh chia sẻ thêm về giải pháp chống ngập cho Tam Kỳ, muốn đưa ra được một giải pháp chống ngập úng thì phải tính toán một cách khoa học trên nhiều yếu tố, trong đó việc có thể đưa ra hệ thống ống ngầm để thoát nước nhanh ra sông. Nhưng trong đó cũng có cái ngược lại là mưa với lượng lớn cộng thêm nước ở các vùng như Thăng Bình, Phú Ninh đổ về khiến sông Bàn Thạch nước dâng lớn thì chắc chắn lối thoát nước cho đô thị Tam Kỳ là hoàn toàn khó khăn.

"Còn đối với triển khai dự án đường Hùng Vương thì cần liên kết chặt chẽ giữa đề tài nguyên cứu chống ngập cho Tam Kỳ của Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng với triển khai dự án một cách chặt chẽ, hai việc này phải cùng đồng bộ với nhau", ông Ảnh nói.

Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ hy vọng sau khi dự án đường Hùng Vương mới được triển khai sẽ không còn ngập lụt. Ảnh: T.H

Cũng theo ông Ảnh, sau khi hoàn thiện được tuyến đường Hùng Vương và đây là tuyến đường được đầu tư mang tính "tầm cỡ" nên thành phố Tam Kỳ đã giao cho phòng quản lý đô thị thành phố thuê chuyên gia để nghiên cứu, gọi là đưa ra quy chế về kiến trúc cảnh quan, có nghĩa sẽ thiết kế như xây dựng nhà ở phải theo quy định của thành phố để có một tuyến đường đẹp về hạ tầng và vừa đẹp những hộ dân xung quanh…

Mới đây, tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X đã chính thức thông qua dự án hoàn thiện tuyến đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ. Tuyến đường này có chiều dài 5,56 km (trừ đoạn trước Quảng Trường) có nguồn vốn đầu tư "khủng" đến 450 tỷ đồng.

Được biết, ban đầu dự án hoàn thiện đường Hùng Vương có tổng mức đầu tư được HĐND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh là 150 tỷ đồng, nhưng nay đã được điều chỉnh nâng lên đến 450 tỷ đồng và do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, lý do điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án là trong quá trình khảo sát, lập dự án đầu tư, do các mương thoát nước dọc bằng đá hộc xây đến nay bị rể cây ăn xuyên và thoát nước ngang của tuyến đường Hùng Vương hiện trạng xây dựng đã lâu, nay bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng nên vào mùa mưa nhiều đoạn trên tuyến bị ngập nặng, không thể sửa chữa được như phương án dự kiến ban đầu, cần thiết phải đầu tư xây dựng đồng bộ mới đảm bảo giải quyết về cơ bản tình trạng ngập úng trên tuyến; ngầm hóa và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật; cải tạo hệ thống cây xanh đảm bảo mỹ quan đô thị. Do đó, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư là cần thiết và phù hợp.

Nội dung, quy mô đầu tư đường Hùng Vương được điều chỉnh, trong đó tổng chiều dài đoạn tuyến 5,56 km (trừ đoạn trước Quảng Trường). Đường phố chính thứ yếu theo tiêu chuẩn TCXDVN 104- 2007… Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống công trình hạ tầng trên tuyến gồm, hệ thống thoát nước, bó vỉa, vỉa hè, hệ thống điện chiếu sáng, ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, cảnh quan, điện trang trí,..., hệ thống ATGT theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT.