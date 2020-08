Quảng Nam: Điện Dương-xã lên phường, làng lên phố ngày càng văn minh, hiện đại

Diện mạo của đô thị mới

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Quyền chủ tịch UBND phường Điện Dương, TX Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, năm 2015 từ xã Điện Dương trở thành một trong 7 phường nội thị của thị xã Điện Bàn, đây được xem là "mốc son mới" quan trọng của địa phương trong quá trình xây dựng quê hương ngày càng văn minh và hiện đại.

Phát huy lợi thế nằm trong vùng quy hoạch động lực phía Bắc của tỉnh Quảng Nam và vùng Đông ven biển của thị xã Điện Bàn, phường Điện Dương trở thành nơi thu hút nhiều dự án đầu tư phát triển về hạ tầng đô thị, dịch vụ, du lịch, khu nghỉ dưỡng cao cấp…

Điện Dương giờ đây đã khoác lên mình chiếc áo mới của một đô thị văn minh, hiện đại.

Theo ông Tuấn, trong 5 năm qua, giai đoạn 2015-2020 đã có 64 dự án đã và đang triển khai đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 12,5 tỷ đồng. Từ đó, góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng hạ tầng đô thị, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động.



Ông Nguyễn Văn Tuấn – Quyền Chủ tịch UBND phường Điện Dương.

Những năm qua, việc tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đã có những nét nổi bật, trong đó được sự quan tâm đầu tư của tỉnh và thị xã đã hoàn thành và đưa vào khai thác khu dân cư và chợ mới Điện Dương.

Từ năm 2015 đến nay địa phương đã đầu tư 61 tỷ đồng để xây dựng 8km bê tông giao thông nông thôn, bê tông kênh mương và giao thông nội đồng, nâng cấp, sửa chữa xây dựng mới hàng chục hạng mục công trình của trường học, nghĩa trang liệt sỹ, thiết chế văn hóa ở các khu phố. Riêng phần ngân sách phường đầu tư gần 30 tỷ đồng.



Một góc đô thị phường Điện Dương hôm nay.

Phát huy lợi thế các dự án du lịch ven biển, ngoài các dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác trước đây, trong những năm vừa qua lãnh đạo tỉnh, thị xã tiếp tục kêu gọi đầu tư thêm nhiều dự án mới, với tổng số vốn đầu tư toàn xã hội lên đến 6.540 tỷ đồng góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động tăng thu nhập cho nhân dân địa phương.



Cơ sở hạ tầng được phường Điện Dương đầu tư xây dựng ngày càng khang trang, đồng bộ, nhất là trường học, giao thông.

Nhờ chủ động, sáng tạo và bám sát mục tiêu, định hướng phát triển nên kinh tế phường Điện Dương thời gian qua tăng trưởng khá, kết cấu hạ tầng đô thị tiếp tục được hoàn thiện, an sinh xã hội được chăm lo, an ninh - chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững…



"Đòn bẩy" từ thương mại - dịch vụ - du lịch

Ông Tuấn cho biết, những năm qua lĩnh vực kinh tế ở phường Điện Dương có những bức phát mới và phát triển toàn diện theo đúng định hướng cơ cấu ngành. Cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch khá nhanh theo hướng thương mại dịch vụ, trong đó dịch vụ - thương mại – du lịch (DV-TM-DL) chiếm tỷ trọng 69,31%; nông nghiệp – thủy sản (NN-TS) chiếm tỷ trọng 18,98%; tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản (CN-TTCN-XDCB) chiếm tỷ trọng 11,7%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 14,57%.

Khu phố chợ Điện Dương là điểm nhấn về TMDV của địa phương.

Điểm sáng của địa phương trong thời gian qua là DV-TM-DL tăng trưởng ngày càng nhanh, chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu kinh tế. Nhất là từ khi đưa khu chợ mới Điện Dương vào hoạt động, nhiều siêu thị vừa và nhỏ, các trung tâm mua sắm mọc lên khắp nơi tạo ra sự giao thương, buôn bán khá nhộn nhịp.



Bên cạnh đó, các sản phẩm về dịch vụ du lịch mới cũng đã phát triển trong vài năm gần đây như: Dịch vụ lưu trú homestay, dịch vụ cho thuê nhà trọ, khách sạn mini,…đã được người dân đầu tư phát triển, góp phần đa đạng sản phẩm dịch vụ, nâng cao đời sống nhân dân, giá trị ngành DV-TM-DL trong 5 năm qua đạt 758,73 tỷ đồng.

Nhiều dự án bất động sản đã và đang triển khai trên địa bàn phường Điện Dương, giúp địa phương thay đổi diện mạo.

Trên lĩnh vực TTCN-XDCB phát triển các hình thức sản phẩm mới, giữ vững chất lượng, năng lực và sức cạnh tranh của các sản phẩm. Các loại hình tiểu thủ công nghiệp chưa đa dạng về sản phẩm, chủ yếu tập trung trung giữ vững và phát huy ngành nghề truyền thống chế biến nước mắm Hà Quảng, đã được UBND tỉnh Quảng Nam cấp chứng nhận thương hiệu sản phẩm.



Những năm gần đây đời sống kinh tế của đại bộ phận người dân được ổn định, thu nhập bình quân tăng khá, cộng với sự gia tăng giá trị từ bất động sản nên xu hướng xây dựng nhà ở với kiến trúc đô thị hiện đại ngày càng tăng cả về quy mô và số lượng, cũng theo đó các cửa hàng vật liệu xây dựng, trang trí nội thất…góp phần tăng đáng kể tạo nên không gian đô thị đang từng bước phát triển nhanh. Giá trị ngành CN-TTCN-XDCB cả nhiệm kỳ ước đạt 151,9 tỷ đồng.

Nước mắm Hà Quảng, đặc sản của địa phương được công nhận sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao của tỉnh Quảng Nam năm 2019.

Lĩnh vực NN địa phương chuyển dần sang sản xuất nông nghiệp ven đô, gắn với chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, do đó phần lớn diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả đã chuyển sang mục đích sử dụng có giá trị kinh tế cao hơn. Tổng giá trị sản xuất ngành NN, thủy sản cả nhiệm kỳ ước đạt 229,86 tỷ đồng.



Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của phường Điện Dương đạt 68,09 triệu đồng/người/năm, tăng gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,24%.

"Phát huy những thành quả đã đạt được, tận dụng lợi thế và tiềm năng kinh tế của địa phương, thời gian tới Điện Dương tập trung phát triển ngành DV-TM-DL, chú trọng phát triển TTCN-XDCB, từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, chuyển dịch cơ cấu ngành NN-TS theo hướng nông nghiệp ven đô, gắn với các hoạt động dịch vụ, du lịch, chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, làm tốt công tác chính sách người có công và an ninh xã hội". - Ông Tuấn cho hay.