Quảng Nam: Đưa 11 người bỏ trốn khỏi bệnh viện ở Đà Nẵng vào khu cách ly

Ngày 29/7, ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện 11 người trốn khỏi bệnh viện ở Đà Nẵng về các địa phương ở Quảng Nam đã được tìm thấy và đưa vào khu cách ly tập trung.

"Trong số 11 người có 5 bệnh nhân nằm ở các bệnh viện ở Đà Nẵng, 6 người nuôi bệnh. Số này ở huyện Thăng Bình 2, huyện Duy Xuyên 2, còn lại 7 là ở thị xã Điện Bàn. Sau khi đưa tất cả số người này vào khu cách ly đã tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm nhanh…", ông Hai nói.

Quảng Nam đã đưa 11 người trốn viện ở Đà Nẵng vào khu cách ly. Trong ảnh: Lực lượng ngành y tế thăm hỏi người dân trong khu cách ly.

Đến nay, Bộ Y tế đã công bố tại tỉnh Quảng Nam có hai ca dương tính Covid-19, tại huyện Đại Lộc và thị xã Điện Bàn.

Sở Y tế Quảng Nam cho biết thêm, liên quan đến trường hợp Đ.T.H (SN 1957, địa chỉ thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), ngành y tế đã điều tra tất cả 41 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân đã được tổ chức cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định; tiến hành khoanh vùng cách ly, phun thuốc khử trùng lần 2 toàn khu vực nhà, khu cách ly; tổ chức vận chuyển bệnh nhân này đến Bệnh viện Đa khoa Miền núi Phía Bắc cách ly; cử đoàn giám sát điều tra tất cả các trường hợp F1, F2; xác định lịch trình, cách ly, lấy mẫu đúng quy định.

Về trường hợp thứ hai là bà N.T.B (SN 1953, địa chỉ xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), đã tiến hành cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (Quảng Nam); qua kiểm tra xác định có 7 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân, tổ chức cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định…

Liên quan đến bệnh nhân BN 416 và 418 tại Đà Nẵng, ngành y tế đã giám sát 133 người, trong đó huyện Đại Lộc có 94 người, TP.Hội An 25 người, Điện Bàn 10 người, Thăng Bình 2 người và Tam Kỳ 2 người.



Còn BN 420 tại Đà Nẵng thì ngành y tế Quảng Nam đã giám sát 5 trường hợp, trong đó có 2 người ra thăm BN 420 ở Tam Kỳ, 1 người TP.Hội An và 2 người có đến Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng, hiện những ca này đã được cách ly tập trung để lấy mẫu xét nghiệm.

Trước diễn biến phức tạp của Covid-19, UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, giữ khoảng cách 1m khi tiếp xúc; tạm đình chỉ các hoạt các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, quán bar, vũ trường, sát hạch cấp giấy phép lái xe...) và các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh… bắt đầu từ 0h ngày 29/7 đến 0h ngày 13/8.

Ngành y tế Quảng Nam vận chuyển máy móc vào khu cách ly để khám tổng quát cho người dân.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Nam thành lập bốn điểm chốt chặn trên các tuyến đường chính, thứ nhất là trục đường chính chỗ Cocobay đoạn Hội An đi Đà Nẵng; chốt các tuyến đường có lưu lượng đông như ĐT607, QL1A ngoài bến xe Bắc Quảng Nam và quốc lộ 14B. Đây là bốn điểm do UBND tỉnh lập và giao cho Công an tỉnh phối hợp với Sở Y tế, Tỉnh đoàn, Sở GTVT phối hợp thành lập, nhưng lực lượng công an vẫn là nòng cốt chính, cử người đứng đầu giám sát chặt chẽ các điểm chốt chặn…