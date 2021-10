Quảng Nam: Người dân thức trắng đêm chạy lũ

Sáng 24/10, ghi nhanh của phóng viên Dân Việt, địa bàn Quảng Nam đã giảm lượng mưa so với 2 ngày trước nhưng tình trạng ngập lụt vẫn còn phức tạp. Nhiều nơi ngập sâu từ 1m đến gần 2m, người dân phải đưa cả ghe thuyền vào trong nhà để tránh lụt.

Mưa lớn khiến nhiều nơi ở Quảng Nam ngập cục bộ. (Ảnh: Trương Hồng)

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết, lượng mưa lớn trong những ngày qua khiến cho mực nước trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 7,32m, trên báo động I là 0,82m; trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu 2,69m, trên báo động I là 0,69m; tại Hội An 1,33m, trên báo động I là 0,33m. Riêng tại Tam Kỳ, mưa lớn kèm hồ Phú Ninh xả lũ với dung lượng từ 400 đến 1.000m3/s khiến mực nước sông Tam Kỳ dâng cao 2,90m, trên báo động III là 0,20m.

Một số nơi ở Tam Kỳ, Quảng Nam ngập trong nước lũ. (Ảnh: Trương Hồng)

Video ngập lụt ở Quảng Nam.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các ngành chức năng Quảng Nam đã nhanh chóng di dời dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn, theo đó đã sơ tán trên địa bàn tỉnh 371 hộ/1.626 khẩu, trong đó Tam Kỳ 22 hộ/57 khẩu; Phú Ninh sơ tán xen ghép 333 hộ/982 khẩu, tập trung 24 khẩu; Quế Sơn sơ tán xen ghép 204 hộ/546 khẩu, di dời tập trung 12 hộ/17 khẩu.

Người dân Quảng Nam bì bõm trong nước lũ. (Ảnh: Trương Hồng)

Ghi nhận của phóng viên, tính đến 6h ngày 24/10, trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Nam có một số khu dân cư bị ngập lụt cục bộ như: Một số khu dân cư tại 2 xã Tam Xuân 1 và Tam Xuân 2, huyện Núi Thành ngập sâu từ 0,5-0,7m. Tại thành phố Tam Kỳ, một số khu dân cư tại các phường Tân Thạnh, Hòa Thuận, An Sơn và các xã Tam Thăng, An Phú, Tam Phú ngập sâu từ 0,3-1,2m. Tại huyện Phú Ninh, một số khu dân cư tại các xã Tam An (2 thôn khoảng 400 hộ), xã Tam Đàn (2 thôn khoảng 500 hộ), xã Tam Thành (2 thôn khoảng 150 hộ) ngập sâu từ 1,5-2,0m. Địa phương đang theo dõi và chuẩn bị lực lượng, phương tiện để chủ động di dời, ứng cứu dân.

Đưa ghe về nhà để tránh lũ. (Ảnh: Trương Hồng)

Người dân phải thức trắng đêm để dọn đồ chạy lũ lụt.

Ông Hồ Quốc Ân (xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ) chia sẻ: Đợt lũ này nước lên nhanh quá, lớn xấp xỉ như năm 1999, chỉ trong đêm qua mà nước đã bao vây khu vực chân cầu Tam Phú này rồi, khiến nhiều nhà phải chạy lũ trong đêm.

"Từ đêm qua đến sáng nay tôi không dám chợp mắt, vì nước đã bao vây nhà, ngập sâu từ 0,5m đến cả 1m nước. Thức cả đêm để di dời đồ đạc, con cái lên nơi cao ráo tránh nước lũ. Cả 10 năm nay mới thấy lại đợt lũ lụt lớn như thế này…", ông Ân nói.

Không riêng gì trường hợp của ông Hồ Quốc Ân, mà tại Quảng Nam, hàng ngàn người dân phải thức trắng đêm để chạy nước lũ, nhiều nhà phải đưa cả ghe thuyền vào trong nhà tránh lũ.

Một cháu bé vì thương 2 chú gà con bị ướt do lũ lụt nên đưa lên luôn trên giường cho khô ráo. (Ảnh: Trương Hồng)

Mưa lũ những ngày qua tại Quảng Nam đã gây thiệt hại như sáng 23/10, tại âu thuyền ở thôn Hà Lộc, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tàu Qna-90552 công suất 120CV, hành nghề lưới mùng của ông Trần Hoa Nghiệm (61 tuổi) và tàu Qna-00935, công suất 39CV của ông Huỳnh Tấn Phương (42 tuổi, cùng trú thôn Ngọc An, xã Tam Tiến) đang neo đậu thì mưa lớn đánh chìm cả 2 tàu dưới sông Trường Giang.

Một người dân ở Tam Kỳ lội trong nước lớn mua bao gạo mang về nhà. (Ảnh: Trương Hồng)

Bên cạnh đó, đã có hơn 44ha hoa màu, rau quả của nông dân huyện Quế Sơn và Thăng Bình bị ngập sâu trong nước. Một số trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện Phú Ninh bị ngập, cuốn trôi…