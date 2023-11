Quyết tâm hoàn thành huyện nông thôn mới

Ông Ngô Đức An – Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết: "Tham gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2011, huyện Núi Thành tập trung lãnh chỉ đạo, đề ra nhiều chủ trương, chương trình hành động để các cấp ủy, địa phương triển khai thực hiện. Đồng thời huy động nhiều nguồn lực, các đóng góp về vật chất và tinh thần của xã hội, xem đây là hướng đi mang tính bền vững, lâu dài cho sự phát triển của huyện nhà".

Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, đã tạo nên sức sống mới cho huyện Núi Thanh (Quảng Nam) hôm nay. Ảnh: T.H.

Trong giai đoạn 2023-2025, huyện Núi Thành phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới gắn liền xây dựng phát triển đô thị. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt từ 45-55 triệu đồng/năm (khu vực nông thôn), không còn hộ nghèo, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 100%, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch 100%, có ít nhất 25 sản phẩm đạt OCOP 3 sao trở lên và có từ 3 sản phẩm trở lên tham gia xuất khẩu....

Năm 2010, huyện Núi Thành chỉ có 4 xã đạt từ 5-7 tiêu chí, có 12 xã đạt dưới 5 tiêu chí, đặc biệt có 1 xã chưa đạt tiêu chí nào (Tam Trà). Sau 12 năm (2011-2023) thực hiện xây dựng nông thôn mới, với sự cố gắng, tập trung của cả một hệ thống chính trị từ cấp huyện đến cấp xã, thôn xóm, cùng với sự đồng lòng của toàn dân, đến nay huyện đã có 15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhờ nông thôn mới mà diện mạo quê hương Núi Thành mang một sức sống mới, chất lượng cuộc sống cư dân nông thôn được nâng lên rõ rệt, đường làng ngõ xóm, nhà cửa, tường rào, cổng ngõ khang trang, sạch đẹp.

Các thiết chế văn hóa được địa phương quan tâm đầu tư xây dựng gắn với quy hoạch hạ tầng văn hóa nông thôn mới. Đồng thời, các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai rộng khắp, tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của nhân dân, thúc đẩy kinh tế – xã hội ngày càng phát triển.

Ông Ngô Đức An (bên phải) – Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành trao đổi với phóng viên Dân Việt. Ảnh: T.H.

Chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục được nâng lên, an sinh xã hội được thực hiện tốt, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu quả, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.



Trong giai đoạn 2010-2020, huyện Núi Thành đã huy động được khoảng 2.890.530 triệu đồng để xây dựng nông thôn mới. Sang giai đoạn 2021-2025, dự kiến nhu cầu nguồn lực là 3.179.575,3 triệu đồng để thực hiện xây dựng thành công huyện nông thôn mới, 7 xã nông thôn mới nâng cao và 32 thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Huyện Núi Thành quyết tâm đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào cuối năm 2023. Ảnh: T.H.

Đặc biệt, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã hưởng ứng và tự nguyện hiến đất, hiến vật kiến trúc để thực hiện các công trình với tổng kinh phí ước tính trên 500 tỷ đồng. Đây là nhân tố chính góp phần vào sự thành công chung của công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Núi Thành những năm qua.



"Sau 12 năm xây dựng nông thôn mới, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện Núi Thành được đầu tư đồng bộ; các lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ có bước chuyển biến tích cực; thu nhập người dân được cải thiện, diện mạo đô thị cơ bản được hình thành. Đây là những nền tảng để Núi Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào cuối năm 2023…", ông Ngô Đức An – Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho hay.

Kinh tế phát triển toàn diện

Ông An cho biết, Núi Thành nằm ở cực Nam của tỉnh Quảng Nam, giáp ranh với tỉnh Quảng Ngãi và là trung tâm phát triển công nghiệp nhanh, mạnh nhất của tỉnh Quảng Nam với Khu kinh tế mở Chu Lai được đánh giá là khu kinh tế thành công nhất Việt Nam. Kinh tế địa phương đã và đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Hạ tầng đồng bộ giúp huyện Núi Thành chuyển mình. Ảnh: T.L

Bên cạnh việc phát triển rất nhanh về công nghiệp, Núi Thành còn là địa phương có sản lượng đánh bắt thủy hải sản lớn nhất tỉnh Quảng Nam, là một trong những trung tâm ngư nghiệp mạnh của vùng Duyên hải miền Trung.



Nhiều mô hình nuôi trồng ứng dụng công nghệ cao, nuôi cá lồng bè, nuôi thủy sản đặc sản có giá trị kinh tế cao như: nuôi cá chình tại xã Tam Trà, cá bớp tại xã Tam Hòa, nuôi lươn không bùn… giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Công nghiệp là "đòn bẩy" để huyện Núi Thành phát triển toàn diện. Ảnh: thacogroup.vn.

Cùng với việc hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất, huyện còn chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất nông nghiệp sản xuất kém hiệu quả, đưa các loại giống có giá trị kinh tế cao vào đồng ruộng. Đồng thời vận động bà con nông dân tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích.



Nổi bật với một số mô hình mới như: sản xuất rau thủy canh của Hợp tác xã Dream Garden tại xã Tam Nghĩa, các trang trại trồng cây ăn quả kết hợp du lịch tại xã Tam Mỹ Tây, mô hình chuyển đổi trồng ngô tại xã Tam Thạnh, chuyển đổi trồng sen tại xã Tam Hiệp và Tam Mỹ Đông....

Mô hình chăn nuôi dê của chị Lê Thị Bông ở xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: T.H.

Trên lĩnh vực lâm nghiệp, huyện Núi Thành tích cực tuyên truyền, khuyến khích người dân trồng rừng gỗ lớn; phối hợp với các doanh nghiệp trồng rừng cấp chứng chỉ FSC; phát triển cây dược liệu dưới tán rừng.



Ông An cho biết thêm, trong 5 năm qua, để tăng thêm thu nhập cho người dân, huyện đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) và phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn. Các Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn tập trung các nguồn lực để xây dựng các mô hình kinh tế tập thể phù hợp ở nông thôn.

Đến nay, toàn huyện có 21 sản phẩm được gắn sao OCOP, với 3 sản phẩm đạt 4 sao và 18 sản phẩm đạt 3 sao. Trong đó có nhiều sản phẩm đặc sản và lợi thế của địa phương như: Nếp bầu Tam Mỹ, Chè Đức Phú Tam Sơn, Bánh tét (Tam Xuân 1), Mực rim xé sợi Cô Kiệu (Tam Hải), Mực tẩm ướp gia vị và Chả mực Tâm Lộc (Tam Giang), Chả cá mối Tam Tiến, Nấm đông trùng hạ thảo Duy Lợi (Tam Anh Nam), Nấm linh chi và Trà linh chi Hoàng Hải (Tam Quang)....

Huyện Núi Thành đã xây dựng được nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt mới, tạo hướng phát triển kinh tế cho người dân nâng cao thu nhập. Ảnh: T.H.

Với lợi thế là một huyện có địa bàn trải dài từ vùng núi cao đến các xã ven biển, huyện Núi Thành còn có nhiều sản phẩm tiềm năng có thể xây dựng thành sản phẩm OCOP trong thời gian tới, nhất là các sản phẩm được chế biến từ nguồn thủy hải sản, từ các loài cây dược liệu tại các xã vùng núi cao phía Tây của huyện.



"Thời gian tới, huyện tập trung huy động, lồng ghép bố trí các nguồn lực để nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân như điện, đường, trường, trạm, nước sạch. Đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị sáng – xanh – sạch – đẹp...", ông Ngô Đức An – Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành nhấn mạnh.