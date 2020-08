Quảng Nam: Sức khỏe 2 bệnh nhân mắc Covid-19 nặng đã tiến triển tốt

Ngày 16/8, Tiến sĩ Mai Văn Mười - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, sáng nay trên địa bàn tỉnh không có ca mắc Covid-19 mới. Về số lượng bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn tại Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Quảng Nam có 60 bệnh nhân, đã có 2 bệnh nhân xuất viện vào ngày 13/8.

Sáng nay Quảng Nam không có ca mắc Covid-19 trên địa bàn, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm những nơi liên quan.

"Đặc biệt, sức khỏe hiện tại của 2 bệnh nhân mắc Covid-19 nặng đã có tiến triển tốt, đó là bệnh nhân T.T.V (BN 774, 63 tuổi, ở Tân An, Hội An) hiện đã ngưng thở oxy, bệnh tiến triển tốt, chuyển ra khoa Y Học nhiệt đới để tiếp tục điều trị; Bệnh nhân L.T.T (BN 883, 83 tuổi, ở Nam Diệu, Thanh Hà, Hội An), hiện bệnh nhân ổn định, ngưng thở oxy, tiên lượng nguy cơ tim mạch cao. Ngoài ra, hiện có 26 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 đến lần 6 …", Tiến sĩ Mười nói.

Cũng theo Tiến sĩ Mười, riêng Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền Núi phía Bắc sáng nay cho ra viện 75/95 ca là những bệnh nhân F1, bệnh nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng chuyển về đã ổn định.

Ngành Y tế tỉnh Quảng Nam làm thủ tục xuất viện cho 2 bệnh nhân điều trị khỏi bệnh Covid-19 và thông tin thêm về sức khỏe của 2 trường hợp đang dương tính điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện 62.618 mẫu xét nghiệm, trong đó 95 mẫu dương tính, 53.595 mẫu âm tính, 8.928 mẫu đang chờ kết quả.

Lực lượng y tế đang lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho các tiểu thương, bảo vệ ở chợ Tam Kỳ.

Đến thời điểm này đã cách ly tập trung tổng số 7.234 người, trong đó đang cách ly tập trung cho 3.100 người, kết thúc cách ly cho 4.134 người; Cách ly y tế tại cơ sở y tế tổng số 743 người, trong đó đang cách ly cho 249 người và đã kết thúc cách ly cho 494.

Hiện ngành y tế tỉnh đã cử 6 đoàn giám sát, điều tra truy vết lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp F1, F2; Xác định lịch trình, cách ly, lấy mẫu đúng quy định.