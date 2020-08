Quảng Nam: Thành công bất ngờ nhờ bỏ bún tươi sang làm bún khô, đây là bí quyết

Sản xuất bún khô tại cơ sở của chị Hòa gặp khó khăn khi cạnh tranh với nhiều sản phẩm bún khô khác có chất lượng kém hơn, giá thành rẻ hơn. Do vậy, bên cạnh đảm bảo sản xuất hợp vệ sinh an toàn thực phẩm, chị còn đẩy mạnh hoàn thiện bao bì, nhãn mác, tem vạch để sản phẩm bún khô Anh Vũ tiến đến những thị trường bền vững. Với sự nỗ lực hoàn thiện, sản phẩm bún khô đặc trưng của xứ Quảng hi vọng sẽ được công nhận là sản phẩm OCOP theo chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới.