Quảng Nam: Thương mại - dịch vụ động lực phát triển của Điện Nam Bắc

Diện mạo đô thị mới

Ông Phạm Đức Công – Chủ tịch UBND phường Điện Nam Bắc cho biết: Thời gian qua, tình hình kinh tế - xã hội nói chung vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, giám sát của HĐND, sự phối hợp đồng bộ của mặt trận, đoàn thể và sự chung sức của toàn dân, địa phương đã hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Giao thông thuận lợi tạo điều kiện cho hoạt động thương mại - dịch vụ của phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam ngày càng sôi động. Ảnh: T.H.

Những năm qua, phường Điện Nam Bắc đã sử dụng tốt các nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước, nhân dân đóng góp và huy động từ các tổ chức kinh tế, cá nhân khác hỗ trợ để đầu tư xây dựng một số công trình trọng điểm phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa của địa phương.



Trong đó, Trường THCS Nguyễn Đức An được đầu tư các hạng mục: lớp học, tường rào cổng ngõ, nhà xe, sân; nâng cấp, tu bổ nhà bia tưởng niệm; thi công tuyến kênh mương loại III KN7 – Chàm Bầu; sửa chữa kênh Cống Hôn đến nhà ông Đâu (khối 2A); triển khai đầu tư công trình nâng cấp sân nền, trồng cây xanh khuôn viên trụ sở, sửa chữa Hội trường UBND phường....

Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc tạo "đòn bẩy" cho phường Điện Nam Bắc phát triển toàn diện. Ảnh: T.H.

Đặc biệt, để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và đi lại thuận lợi cho nhân dân, phường đầu tư xây dựng các công trình đường giao thông nông thôn gồm: tuyến từ 607A đến nhà ông Thuận (khối Cẩm Sa); quán Quỳnh Hương đến Khu Công Nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc (khối 2A); nhà bà Kỳ đến Khu Công Nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc (khối 2A); tuyến từ 607A đến nhà thờ Nguyễn Thanh (khối Bình Ninh).



Đầu tư nâng cấp tuyến đường từ quốc lộ 1A đến Khu dân cư Phong Hồ Tây (cũ), tuyến từ Thuỷ Trung đến bờ đạt cánh đồng trên sông. Đồng thời, hỗ trợ các khối tu sửa cống, mương tiêu úng nội đồng và nạo vét hệ thống mương tiêu úng (3 tuyến) trong khu dân cư trên địa bàn phường.

Trường học tại phường Điện Nam Bắc được đầu tư xây dựng khang trang. Ảnh: T.H.

Tiếp tục giữ vững Trường Tiểu học Phan Ngọc Nhân và Trường Mẫu giáo Điện Nam Bắc đạt chuẩn quốc gia mức II; về y tế địa phương cũng đã đáp ứng được yêu cầu khám, chữa bệnh tại chỗ cho nhân dân và công nhân khu công nghiệp, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế.



Các hoạt động văn hoá, thể thao diễn ra sôi nổi; công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện; quốc phòng được tăng cường, công tác giao quân đạt và vượt chỉ tiêu; tình hình an ninh chính trị được giữ vững.

Đời sống người dân được cải thiện

Ông Công cho biết, với sự đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, kinh tế địa phương chuyển dịch theo hướng gia tăng thương mại - dịch vụ đã giúp cho đời sống người dân ngày càng được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần, dáng dấp đô thị trẻ văn minh – hiện đại đang dần hiện hữu.

Năm 2022, phường Điện Nam Bắc có giá trị sản xuất toàn nền kinh tế ước đạt 173 tỷ đồng, tăng 12,23% so với năm 2021. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng hướng giá trị thương mại - dịch vụ, nông nghiệp, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.

Theo đó, địa phương tiếp tục thực hiện công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực thương mại - dịch vụ. Tạo điều kiện thuận lợi, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển các trung tâm thương mại, dịch vụ vận tải hàng hoá, vật liệu xây dựng, tạp hoá, nhà lưu trú và phát triển kinh doanh công thương nghiệp, dịch vụ dọc tuyến đường Trần Thủ Độ và một số điểm tập trung trong khu dân cư....

Khu phố chợ Điện Nam Bắc là điểm nhấn về phát triển kinh tế thương mại - dịch vụ. Ảnh: T.H.

Thương mại - dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn của phường Điện Nam Bắc. Ảnh: T.H.

Do đó, tình hình kinh doanh thương mại - dịch vụ trên địa bàn đã có những chuyển biến mới và tăng trưởng khá so với cùng kỳ với giá trị sản xuất ước đạt 118,41 tỷ đồng, tăng 16,49% so với năm 2021.



Về nông nghiệp, phường Điện Nam Bắc vận động nhân dân tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng rau màu thực phẩm, trồng hoa, cây cảnh; chú trọng phát triển nuôi cá nước ngọt, nuôi chim cút lấy trứng, nuôi bồ câu, nuôi heo và bò siêu thịt; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị.

Đặc biệt, mô hình kinh tế vườn - kinh tế gia trại phát triển đã góp phần rất lớn trong giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2022 ước đạt 30.75 tỷ đồng, tăng 0.97% so với năm 2021.

Trên lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, do tác động của đại dịch Covid-19 nên một số ngành nghề, cơ sở sản xuất nước đá, nước lọc, bún – mỳ tươi, bánh tráng, cơ khí, thợ mộc, xây dựng, may mặc... bị ảnh hưởng kinh tế. Song, được sự quan tâm và tạo điều kiện của các cấp, ngành nên người dân mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng để phát triển kinh tế và các nhóm ngành nghề mới như sản xuất tôn, kinh doanh đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ.... Năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của phường ước đạt 23,85 tỷ đồng, tăng 8,15% so với năm 2021.