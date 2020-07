Quảng Ngãi: Đề nghị người dân đến một số địa điểm ở Đà Nẵng khai báo y tế

Sáng 26/7, trao đổi với PV Báo Dân Việt, ông Hồ Minh Nên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Sau khi 1 trường hợp ở Đà Nẵng được xác định dương tính với Covid-19, vào hôm qua (ngày 25/7), chúng tôi đã có thông báo đề nghị người dân Quảng Ngãi đã từng đến một số địa điểm tại Đà Nẵng trong thời gian gần đây khi trở về, cần liên hệ ngay với y tế địa phương để khai báo, khám sức khỏe và theo dõi y tế tại nhà, phòng chống dịch Covid-19.

Ông Hồ Minh Nên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi

Cụ thể trong thông báo (số 725/CV-KSBT), do ông ông Hồ Minh Nên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (TTKSBT) tỉnh Quảng Ngãi đã ký, ban hành nêu rõ các địa điểm mà người dân trong tỉnh khi đến tại Đà Nẵng trở về, cần khai báo y tế, gồm: Đi khám bệnh hoặc chăm sóc người thân tại các cơ sở y tế Quận Ngũ Hành Sơn, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng; Trung tâm Tiệc cưới và Hội nghị For You Place (Đường 2/9, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) vào ngày 18/7/2020; đến thăm bà con hoặc công việc tại khu vực Tổ 58, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi

Như Báo Dân Việt đã phản ánh, vào 6 giờ hôm nay, ngày 26/7, Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 1 ca Covid-19 là người Đà Nẵng. Như vậy, trong 2 ngày liên tiếp, tại Đà Nẵng đã phát hiện 2 ca Covid-19 ngoài cộng đồng.