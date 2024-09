Quảng Ninh chi 1.000 tỷ đồng khắc phục hậu quả do bão số 3

Ngày 17/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 55 để cho ý kiến, chủ trương về một số nội dung trình Kỳ họp thứ 21 của HĐND tỉnh khóa XIV thuộc thẩm quyền Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Hội nghị lần thứ 55 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: QMG.

Kỳ họp thứ 21 - kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV diễn ra vào ngày 23/9 sắp tới sẽ xem xét, quyết nghị đối với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó có các cơ chế, chính sách đặc thù để khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh sau cơn bão số 3.

Các chính sách này bao gồm: Chính sách nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn; chính sách miễn giảm học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2024-2025; chính sách hỗ trợ một phần chi phí trục vớt phương tiện thủy đăng ký tại tỉnh Quảng Ninh bị chìm đắm do bão số 3 và chính sách hỗ trợ thiệt hại về nhà ở do bão số 3.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh cũng thống nhất điều chỉnh, bổ sung phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2024. Trong đó thực hiện cơ cấu lại nhiệm vụ chi triệt để, tiết kiệm chi thường xuyên để dành 1.000 tỷ đồng thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh sau cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: QMG



Trên cơ sở báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Ninh, các ý kiến thảo luận tại hội nghị đều khẳng định, đây là những nội dung thật sự cần thiết, cấp bách, cần phải được ban hành trong thời gian sớm nhất. Qua đó, tạo điều kiện để người dân giảm bớt một phần khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất chủ trương ban hành các cơ chế, chính sách nêu trên để khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh sau bão số 3 trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ninh sẽ hỗ trợ một phần chi phí trục vớt phương tiện thủy đăng ký tại tỉnh Quảng Ninh bị chìm đắm do bão số 3. Ảnh: Thu Lê.

Đảng đoàn HĐND tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh thẩm tra kỹ lưỡng các nội dung đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật trên nguyên tắc đảm bảo công khai minh bạch, phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi. Đồng thời, cũng phải đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, trục lợi chính sách.

Trong thời gian trình HĐND tỉnh Quảng Ninh ban hành các nghị quyết, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu các văn bản hướng dẫn quy trình, trình tự thủ tục hồ sơ để hưởng chính sách hỗ trợ. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo các nghị quyết sau khi được ban hành sẽ đi ngay vào cuộc sống.

Bà Đỗ Thị Ninh Hường - Bí thư Huyện ủy Đầm Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QMG.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thông qua chủ trương thí điểm thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công 1 cấp trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh; chủ trương xây dựng, thành lập các phường: Hiệp Hòa, Tiền An thuộc thị xã Quảng Yên và thành lập thành phố Quảng Yên thuộc tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời thảo luận và thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung Quy định số 1099-QĐ/TU ngày 29/6/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Theo báo cáo công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại của bão số 3 và hoàn lưu bão gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tổng thiệt hại do bão số 3 gây ra là khoảng 23.770 tỷ đồng. Trong đó, hơn 102.000 nhà bị tốc mái, 251 nhà bị đổ sập; hơn 4.900 nhà bị ngập, sạt lở. Hơn 2.600 cơ sở nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, 41 tàu bị chìm; hơn 7.400ha hoa màu, lúa bị ngập úng; hơn 2.000 gia súc và hơn 345.000 gia cầm bị chết, cuốn trôi; gần 90.000ha rừng trồng bị gãy đổ. Bão số 3 khiến hơn 5.400 cây cột điện các loại bị gãy, đổ; 73 trạm điện, 1.211 trạm viễn thông mất liên lạc và 739 cột viễn thông bị hư hỏng…

Ngoài ra, khoảng 70% cây xanh bị gãy, đổ; 165 các loại tàu bị chìm, trôi dạt; 148 vị trí sạt lở ta luy dương, 54 vị trí sạt lở ta luy âm; 34 điểm ngập lụt gây ách tắc giao thông. Nhiều nhà cửa cao tầng, trụ sở các cơ quan, trường học bị hư hại nặng; hạ tầng cơ sở ở các KCN ven biển tại TX Quảng Yên bị hư hại nặng trên diện rộng. Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ninh đã tạm cấp kinh phí hỗ trợ đợt 1 với khoảng 180 tỷ đồng cho các địa phương khắc phục hậu quả bão số 3.