Quảng Ninh lập các chốt kiểm soát 100% người, xe đến từ vùng dịch của Hải Dương

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, ngày 18/8, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành điện khẩn số 15 /ĐK-UBND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Tạm dừng các bến đò dọc, đò ngang giữa TX.Đông Triều với các địa phương của tỉnh Hải Dương từ 15h ngày 18/8.

UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo từ 15h ngày 18/8, thành lập các chốt kiểm soát liên ngành để kiểm soát người và phương tiện từ tỉnh Hải Dương vào tỉnh Quảng Ninh.

Tổ công tác thực hiện kiểm soát 100% người đến Quảng Ninh từ vùng dịch: Thực hiện đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khai báo y tế, lịch sử đi lại, kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên các phương tiện giao thông. Đồng thời, tỉnh tạm dừng các bến đò dọc, đò ngang giữa TX.Đông Triều với các địa phương của tỉnh Hải Dương.

Tạm thời không cho các phương tiện vận tải hành khách công cộng, cá nhân, xe chở hàng từ Quảng Ninh đến TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) và ngược lại. Xe đến/đi từ các địa phương không có dịch của tỉnh Hải Dương và các địa phương khác hoạt động bình thường, nhưng phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Cùng với đó, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu thực hiện khai báo y tế toàn bộ những người đến từ/đi qua, những người có tiếp xúc với những người đến từ/đi qua TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) kể từ ngày 25/7; thực hiện tự cách ly tại nơi cư trú đủ 14 ngày kể từ ngày trở về từ vùng dịch, nếu không thuộc đối tượng cách ly y tế bắt buộc.

Tỉnh tổ chức cách ly y tế bắt buộc, lấy mẫu xét nghiệm đối với những người đến từ/đi qua TP.Hải Dương kể từ ngày 15/8 và những người đến các địa điểm có các trường hợp mắc Covid-19 đã công bố đến/lưu trú/làm việc trên địa bàn tỉnh Hải Dương trở về địa phương, nhưng chưa qua 14 ngày (tính đến thời điểm thực hiện cách ly).

Những người đến từ/đi qua các địa bàn khác của tỉnh Hải Dương thực hiện khai báo y tế và tự cách ly tại nơi cư trú trong thời gian 14 ngày kể từ ngày trở về địa phương.

Chốt kiểm soát liên ngành tại TX.Đông Triều (địa phương giáp với tỉnh Hải Dương) kiểm soát người và phương tiện từ tỉnh Hải Dương vào tỉnh Quảng Ninh được lập từ 15h ngày 18/8.

Có biện pháp tuyên truyền để người dân Hải Dương tạm thời không khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (trừ các trường hợp cấp cứu đặc biệt). Ngành Y tế Quảng Ninh xác định sẵn sàng nhân lực, vật tư hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch, điều trị bệnh nhân Covid-19 của các tỉnh lân cận (khi cần). Các cơ sở y tế rà soát lại kịch bản, tập huấn chuyên sâu cho cán bộ quản lý, đội ngũ bác sĩ, người phục vụ, bệnh nhân và chuẩn bị mọi cơ sở vật chất, nhân lực để ứng phó tại chỗ với dịch bệnh, tránh di chuyển bệnh nhân nhiều.



Tỉnh Quảng Ninh vẫn tiếp tục dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường; thực hiện tạm dừng các hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ mát xa, bar, pub, club, dịch vụ internet, trò chơi điện tử, cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu kể từ 0h ngày 19/8.

Quảng Ninh cũng yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng Công ty Đông Bắc, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, các doanh nghiệp có số lao động đông trên địa bàn tỉnh phải có các giải pháp cụ thể, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng trực tiếp chỉ đạo sản xuất và lực lượng lao động tại các đơn vị; yêu cầu cán bộ công nhân viên, người lao động hạn chế di chuyển ra ngoài nơi làm việc và nơi cư trú; triển khai các giải pháp bố trí, hỗ trợ, tạo điều kiện để cán bộ, công nhân, người lao động cư trú trên địa bàn tỉnh Hải Dương ở lại đơn vị, địa bàn, không di chuyển qua lại giữa hai tỉnh trong thời gian này. Xây dựng tiêu chí an toàn trong các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất và tổ chức thực hiện chặt chẽ các biện pháp giám sát y tế, phòng dịch.

Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là tại các đô thị, khu vực tập trung đông người, khu công nghiệp, chợ đầu mối; tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nguyên tắc phòng chống dịch. Từng địa phương cần tính toán căn cơ việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp và không để tác động xấu đến các hoạt động kinh tế - xã hội, tác động tiêu cực đến việc làm, thu nhập, đời sống, tâm lý, tình cảm của nhân dân.

Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các địa phương rà soát các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch tại đơn vị, đặc biệt lưu ý bảo đảm cho các lực lượng tuyến đầu: Y tế, Công an, Quân đội, bộ máy chính quyền các cấp để sẵn sàng phòng chống dịch trong mọi tình huống.

Ông Phạm Văn Thành - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX.Đông Triều cũng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương của thị xã ngay từ hôm nay triển khai ngay các biện pháp cấp bách nhằm phòng, chống dịch Covid-19 xuất hiện và lây lan trên địa bàn.

Cấm các hoạt động karaoke, quán bar; người dân phải thực hiện đeo khẩu trang, khai báo y tế; không tập trung hội họp quá 20 người; các xã, phường chuẩn bị sẵn sàng phương án tái hoạt động các chốt, trạm. Công tác tuyên truyền phải được tăng cường, đặc biệt Hải Dương đang được coi là vùng dịch, người dân không nên đến đây, cũng như vận động người nhà tại Hải Dương không sang Quảng Ninh nếu không thực sự cần thiết.

Tất cả các bến đò ngang, đường sang cầu Hoàng Thạch sẽ dừng hoạt động từ 17h chiều 18/8; thành lập chốt đường liên huyện 345, cầu Đông Mai; chuẩn bị sẵn sàng tái lập chốt tại các tuyến Quốc lộ khi có chỉ đạo của tỉnh. Các doanh nghiệp có công nhân người Hải Dương cần kiểm soát chặt chẽ số lao động này, áp dụng các biện pháp phòng dịch cần thiết để kiểm soát những người có yếu tố dịch tễ. Các vụ việc, hành vi chống đối, không chấp hành chỉ đạo của chính quyền các cấp về phòng chống dịch cần phải được xử lý nghiêm.