Trung tâm du lịch Quảng Ninh làm gì trước "vòng vây" Covid-19?

TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) những ngày giữa tháng 8, mỗi ngày chỉ có vài chục du khách tham quan vịnh Hạ Long. Nhiều nhà hàng, khách sạn đóng cửa không hẹn ngày mở lại. Hàng loạt các dịch vụ vui chơi, giải trí bất động. Các bãi tắm công cộng chỉ lác đác vài nhóm người nhỏ lẻ. Khung cảnh này cũng diễn ra ở các trung tâm du lịch khác của Quảng Ninh như Móng Cái, Vân Đồn, Cô Tô, Uông Bí...

Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu những ngày này chỉ đón vài chục lượt khách/ngày thăm quan vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Quý.

Nhưng điều đó không làm cho người Quảng Ninh lo lắng. Điều quan tâm hơn với họ lúc này, đó là dịch Covid-19 đã quay trở lại, mỗi tổ dân, khu phố, cơ quan, doanh nghiệp… giờ là pháo đài vững chãi, mỗi người dân phải là chiến sĩ trong phòng, chống dịch, qua đó đoàn kết, chung sức, chung lòng sớm đẩy lùi dịch Covid-19.

Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", Quảng Ninh ban hành ngay công điện khẩn nhằm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tỉnh quán triệt cao phương châm "3 trước", "4 tại chỗ", kêu gọi người dân nâng cao tinh thần chủ động phòng, chống dịch; đề cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, nhưng không được gây ra tâm lý hoang mang, mất ổn định; tiếp tục giữ vững địa bàn an toàn, thực hiện thành công "mục tiêu kép" vừa chăm lo, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân, vừa ổn định, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự.

Cán bộ CDC Quảng Ninh thực hiện xét nghiệm Covid-19 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR. Ảnh: Nguyễn Hoa



Ông Nguyễn Trong Diện, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh cho biết, đối với Quảng Ninh, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, lây lan trên địa bàn rất lớn. Số người đến và trở về từ các địa phương có ca mắc trong cộng đồng được dự báo là rất đông, nhưng đến 16h ngày 6/8 mới có 4.563 trường hợp khai báo y tế.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đảm nhận trọng trách đón các chuyến bay đưa công dân, các chuyên gia nước ngoài từ các nước có dịch về Việt Nam qua sân bay Vân Đồn ngày một nhiều. Hệ thống các đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới nhiều, đòi hỏi công tác kiểm soát phải thật sự chặt chẽ, để không xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. Số lượt khách du lịch đến tỉnh đông và đến từ khắp nơi, nên nguy cơ cao có mầm bệnh xâm nhập.

Số lượt khách du lịch đến Quảng Ninh đông và đến từ khắp nơi, nên nguy cơ cao có mầm bệnh xâm nhập.

Thời gian tới, số người cần phải xét nghiệm để sàng lọc và giám sát sẽ rất lớn khi mà dịch bệnh lan tỏa ra nhiều tỉnh, thành, do đó sẽ gia tăng áp lực cho các cơ sở y tế, phòng xét nghiệm, các trung tâm cách ly tập trung ngoài cơ sở y tế…

Chỉ tính riêng trong ngày 12/8, CDC Quảng Ninh đã thực hiện xét nghiệm kỷ lục 1.600 mẫu bệnh phẩm, đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Đây chính là sự nỗ lực, quyết tâm cao, vào cuộc quyết liệt của ngành Y tế nói chung, cán bộ, y, bác sĩ, kỹ thuật viên thuộc CDC Quảng Ninh nói riêng, qua đó giúp phát hiện, sàng lọc sớm các ca nghi ngờ, hỗ trợ hiệu quả cho phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Để đảm bảo giữ vững địa bàn an toàn, không cho dịch bệnh xâm nhập, lây lan trên địa bàn, ngành Y tế Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ sở y tế phải thực hiện nghiêm việc phân luồng khám bệnh tất cả các trường hợp có dấu hiệu về bệnh đường hô hấp và thực hiện biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Hướng dẫn mọi bệnh nhân đến khám bệnh đều phải đeo khẩu trang; quản lý, giám sát và hạn chế người nhà bệnh nhân thăm nuôi, đảm bảo thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn và tránh lây chéo.

Tại trung tâm du lịch Hạ Long, việc kiểm soát dịch bệnh được thực hiện gắt gao nhất.

Đồng thời, có kế hoạch đảm bảo các vị trí chuyên môn trong phòng, chống dịch, sử dụng nhân lực hợp lý, hiệu quả. Khi phát hiện các ca nghi ngờ, triển khai ngay công tác truy vết và giám sát triệt để những trường hợp liên quan đến ổ dịch, các địa bàn có ca bệnh xác định… để xử lý khoanh vùng, giám sát dịch tễ, xét nghiệm sàng lọc phát hiện sớm người nhiễm Covid-19.

Ngoài ra, tăng cường năng lực xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 tại tất cả các đơn vị y tế, với các đối tượng có nguy cơ như: Bệnh phổi, người già có bệnh nền, bệnh nhân ung thư, bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại khoa hồi sức cấp cứu. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế và công tác quản lý người cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của địa phương.

Chốt kiểm soát tại khu vực giáp ranh giữa huyện Định Lập (Lạng Sơn) và huyện Tiên Yên (Quảng Ninh).

Đến thời điểm này, Quảng Ninh chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Covid-19 sau khi dịch bùng phát tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, một điều đáng lưu ý là các tỉnh, thành phố "hàng xóm" với Quảng Ninh là Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Dương đều đã ghi nhận ca nhiễm Covid-19. Chính vì vậy, các địa phương, sở, ban, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… đặc biệt là người dân trong tỉnh cần đề cao cảnh giác, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch.