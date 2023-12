Quảng Ninh: Nhiều vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng được đưa ra xét xử

Sáng 6/12, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 16.



Tại phiên họp, Chánh án TAND tỉnh Quảng Ninh Hoàng Văn Tiền đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của TAND hai cấp tỉnh Quảng Ninh.

Ông Tiền cho biết, về công tác giải quyết, xét xử các loại án, năm 2023, TAND hai cấp tỉnh đã thụ lý 5.263 vụ; đã giải quyết, xét xử 4.213 vụ, việc các loại (so với cùng kỳ giảm 218 vụ, việc; số vụ án đã giải quyết giảm 187 vụ, việc).

Trong đó về thụ lý, giải quyết các vụ án hình sự, TAND hai cấp của tỉnh Quảng Ninh đã thụ lý tổng số 1.448 vụ, 3.109 bị cáo (giảm 202 vụ so với cùng kỳ); đã giải quyết, xét xử 1.299 vụ, 2.741 bị cáo (đạt 89,7%).

Chánh án TAND tỉnh Quảng Ninh Hoàng Văn Tiền báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của TAND hai cấp tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: QMG

Các vụ án được đưa ra xét xử kịp thời

Điều đáng nói là năm 2023, nhiều vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, các vụ án được dư luận xã hội quan tâm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Trung ương, của tỉnh đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo đã được TAND tỉnh Quảng Ninh tập trung nghiên cứu, đưa vụ án ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể, đã đưa ra xét xử 1 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Trung ương theo dõi chỉ đạo; 2 vụ án Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo; 1 vụ án dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Trong đó có vụ án Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cùng đồng phạm) bị VKSND Tối cao truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh; vụ án Phạm Văn Phả cùng đồng phạm (vụ án Đường sông 3) bị truy tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Tham ô tài sản", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước"; vụ Việt Á xảy ra tại Đông Triều; vụ Vi phạm đấu thầu, đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

"Việc đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án hình sự của tòa án đã góp phần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương", Chánh án TAND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh.

Ông Lương Phúc Sơn, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, trình bày báo cáo tại kỳ họp. Ảnh: QMG

Không có vụ án nào bị oan

Ông Lương Phúc Sơn, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết, năm 2023, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp Quảng Ninh, thụ lý khởi tố hình sự 1.353 vụ/2.668 bị can, giảm 119 vụ (8,08%) và 61 bị can (2,23%) so với cùng kỳ 2022; kiểm sát giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính mới 3.815 vụ, việc, giảm 15 vụ, việc (0,4%). Trong đó, khiếu kiện hành chính 227 vụ, giảm 82 vụ (26,5%); có trên 95% các vụ liên quan đến công tác thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án.

Năm 2023, tình hình tội phạm tuy giảm 8,08%, không có diễn biến bất thường, nhưng còn nhiều tiềm ẩn, tội phạm xâm phạm tình dục trẻ em tăng, tội làm và sử dụng giấy tờ giả như giấy phép lái xe, đăng ký xe giả tăng mạnh; tội phạm công nghệ cao vẫn tăng với nhiều thủ đoạn và phương thức mới tinh vi hơn; tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tăng, đối tượng phạm tội có cả cán bộ, công chức nhà nước và học sinh. Tình hình thanh, thiếu niên phạm tội tăng 17,4%. Các vụ khiếu kiện hành chính giảm 26,5%, tập trung chủ yếu trong quản lý đất đai.

Ngoài ra, Viện kiểm sát 2 cấp đã kiểm sát 100% việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; ban hành 1.161 yêu cầu xác minh, trực tiếp kiểm sát 22 cuộc. Qua kiểm sát, đã yêu cầu khởi tố 41 vụ/17 bị can, ban hành 173 kiến nghị vi phạm và 102 kiến nghị phòng ngừa với các cơ quan chức năng.

"Nhờ chủ động tiến hành một số hoạt động điều tra, kiểm sát chặt chẽ việc thu thập chứng cứ, nâng cao chất lượng yêu cầu điều tra. Qua đó, chất lượng công tác điều tra, truy tố được nâng lên: Không có vụ án nào bị oan, không có trường hợp nào bắt, giữ hình sự phải xử lý hành chính; truy tố đúng hạn, đúng tội danh đều vượt chỉ tiêu Quốc hội giao", Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đánh giá.