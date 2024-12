Quảng Ninh: Nông dân phường Trà Cổ chuyển đổi vật liệu nổi trong nuôi trồng thủy sản

Trà Cổ là một phường biên giới giáp với Trung Quốc, thuộc phía Đông Bắc của TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản là nghề truyền thống lâu đời ở Trà Cổ và hiện hơn 60% hộ dân ở đây sống dựa vào nghề này. Dện tích nuôi trồng thủy sản của phường Trà Cổ hiện đang là 120.8ha, trong đó riêng nuôi hà dây chiếm đến 82.7%.

Phường Trà Cổ (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) tuyên truyền người dân chuyển đổi vật liệu nổi trong nuôi trồng thủy sản, từ phao xốp thành phao nhựa HDPE. Ảnh: DDCI Móng Cái

Trước kia, đa phần người dân sử dụng phao xốp làm vật liệu nổi cho các bè nuôi hà dây. Thế nhưng thực tế đã chứng minh phao xốp là một trong những mối nguy đối với môi trường biển, sông ngòi, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến chất lượng nước. Bên cạnh đó, phao xốp là loại vật liệu có độ bền thấp. Sau thời gian bị tác động bởi môi trường tự nhiên, thời tiết, nhiệt độ, phao xốp thường bị nứt vỡ, gây ô nhiễm môi trường.

Trước thực tế này, nhằm bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển, hướng tới phát triển thủy sản bền vững, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành và quyết liệt triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TU về tăng cường công tác quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Một trong những chủ trương quan trọng mà Tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương liên quan quyết liệt thực hiện là xóa phao xốp trong nuôi trồng thủy sản, thay thế bằng phao nhựa HDPE thân thiện môi trường.

Hội Nông dân phường phối hợp UBND phường Trà Cổ kiểm tra thực tế việc thay thế phao xốp sang phao nhựa HDPE. Ảnh: Hội Nông dân phường Trà Cổ

Thực hiện chủ trương quan trọng này, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị-xã hội phường Trà Cổ đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dần thay thế, chuyển đổi vật liệu nổi trong NTTS. Trong đó, Hội Nông dân phường Trà Cổ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức được yêu cầu của việc chuyển đổi vật liệu nổi trong NTTS và tích cực thực hiện việc chuyển đổi từ phao xốp sang phao nhựa HDPE thân thiện với môi trường.

Việc chuyển đổi vật liệu nổi từ phao xốp sang phao nhựa HDPE góp phần hạn chế những thiệt hại do thiên tai, bảo vệ môi trường,... nên được người dân đồng tình, ủng hộ. Đến nay việc chuyển đổi vật liệu nổi trong NTTS tại phường Trà Cổ đã thu được những thành quả ban đầu.

Tuy nhiên, cũng theo nhiều người dân, giá trị đầu tư cho phao nhựa HDPE gấp 3-4 lần so với phao xốp, trong khi đó các cơ sở và hộ gia đình NTTS vẫn đang gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh và giá bán bình quân các loại thủy sản thấp hơn so với các năm trước. Ngoài ra, nhiều hộ NTTS vẫn có thói quen sử dụng phao xốp từ nhiều năm nay nên tâm lý vẫn còn tâm lý e ngại khi chuyển đổi vật liệu nổi.

Ông Phạm Văn Minh, Chủ tịch Hội Nông dân phường Trà Cổ (TP Móng Cái) cho biết, từ thực tế đã triển khai, Hội Nông dân phường Trà Cổ đã áp dụng nhiều giải pháp để tuyên truyền, vận động các hộ nuôi NTTS chuyển đổi vật liệu nổi từ phao xốp sang phao nổi theo quy chuẩn thân thiện với môi trường.

Theo đó, cần phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các đoàn thể, các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu HDPE để tổ chức tuyên truyền đến từng khu dân cư, từng cơ sở NTTS về tác hại của phao xốp cũng như lợi ích NTTS bằng vật liệu đạt quy chuẩn. Trong quá trình tuyên truyền kết hợp vận động cán bộ, đảng viên, hội viên nông dân nuôi hà dây nêu gương thực hiện việc chuyển đổi vật liệu NTTS trước.

Bên cạnh đó, cần tăng cường hoạt động kết nối với các đơn vị sản xuất vật liệu HDPE để cung cấp danh mục, chủng loại, vật liệu, giá cả thông tin rộng rãi cho người dân nắm bắt để lựa chọn đầu tư phù hợp với mục đích sử dụng.

Các hộ nuôi trồng thủy sản ở phường Trà Cổ (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) thay thế phao xốp thành phao nhựa HDPE. Ảnh: Hội Nông dân phường Trà Cổ

Đồng thời, Hội Nông dân phường Trà Cổ đã đề nghị các Ngân hàng hỗ trợ lãi suất; đề nghị các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu HDPE có những cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích người NTTS chuyển đổi từ phao xốp sang phao nhựa HDPE.

Ngoài ra, Hội Nông dân phường cũng tích cực tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc giao, cho thuê mặt nước biển để các hộ dân yên tâm đầu tư NTTS; phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, yêu cầu các hộ không mua phao xốp mới làm vật liệu nổi trong NTTS, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

"Hội Nông dân phường Trà Cổ đã mạnh dạn đề nghị Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh, thành phố Móng Cái và các cơ quan liên quan có những cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đặc thù cho việc chuyển đổi vật liệu nổi từ phao xốp sang phao nổi theo quy chuẩn để phần nào tháo gỡ khó khăn cho người dân, qua đó tạo sự tin tưởng, hưởng ứng cao hơn" - ông Phạm Văn Minh cho hay.