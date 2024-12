Tham dự, chủ trì Hội Nghị có ông Nguyễn Quang Tùng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An. Dự án "Tuyên truyền vận động, nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào vào nỗ lực giảm thiểu phát khí thải nhà kính của cộng đồng quốc tế" tại tỉnh Nghệ An, triển khai trên địa bàn 11 xã thuộc 3 huyện gồm: Nam Đàn, Đô Lương, thị xã Thái Hòa. Mục tiêu của dự án là biến rác thải hữu cơ thành nguồn tài nguyên quý; tăng thu nhập cho nông dân từ tài nguyên rác hữu cơ, bảo vệ môi trường. Giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất nông nghiệp và do thức ăn thừa. Cải thiện sức khỏe đất và tăng cường sức khỏe vật nuôi, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Ngày 17/12, tại thành phố Vinh, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị truyền thông dự án "Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào vào nỗ lực giảm thiểu phát khí thải nhà kính của cộng đồng quốc tế". Ảnh: N.T

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Đô Lương, Nam Đàn và thị xã Thái Hòa tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông của dự án đạt được nhiều kết quả khả quan.

Ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.T

Hiện, Nghệ An có 35 giảng viên nguồn TOT là cán bộ Hội Nông dân huyện, xã được tham gia lớp đào tạo của dự án. Qua đó tổ chức được 38 lớp tập huấn kỹ thuật xử lý rác thải thân thiện với môi trường cho 1.140 hội viên nông dân. Đồng thời thành lập được 11 nhóm gìn giữ tương lai xanh với 550 thành viên tham gia. Bên cạnh đó, xây dựng và nhân rộng hơn 5.780 mô hình áp dụng kỹ thuật xử lý rác thải trên địa bàn góp phần lan tỏa ngày càng mạnh mẽ hơn phong trào "Cùng nhau xử lý rác thải hiệu quả hôm nay vì phồn vinh của cộng đồng ngày mai" tại địa phương.

Đại diện Ban quản lý dự án báo cáo những kết quả đạt được trong thời gian qua. Ảnh: N.T

Từ những kết quả trên đã tạo ra động lực thúc đẩy phong trào nông dân tham gia phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng sinh thái bền vững. Qua đó được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận và đánh giá cao về vai trò của Hội Nông dân các cấp trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên nông dân tham gia phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường nông thôn ở địa phương.

Hội nghị truyền thông là dịp để các đại biểu nhìn nhận và đánh giá những kết quả đạt được trong 2 năm triển khai thực hiện dự án. Đồng thời, các đại biểu cũng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động của dự án.

Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị, cùng bàn giải pháp để nâng cao hiệu quả của dự án. Ảnh: N.T

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về kỹ thuật nuôi gà trên đệm lót sinh học dày; kỹ thuật lên men phụ phẩm cây trồng làm thức ăn chăn nuôi; kỹ thuật ủ phân hữu cơ từ phụ phẩm cây trồng; kỹ thuật nuôi sâu can xi; kỹ thuật nuôi trùn quế. Đây là những phương pháp đã chứng minh được hiệu quả trong thực tiễn sản xuất.

Đồng thời, các đại biểu cũng đưa ra các giải pháp để đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về hiệu quả các nội dung hoạt động của dự án trong thời gian tới, lan tỏa ngày càng mạnh mẽ hơn đến các hộ hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Tùng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đánh giá cao những kết quả mà dự án đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn giảng viên nguồn của dự án, các hộ nông dân tiêu biểu đang áp dụng thành công các kỹ thuật của dự án cũng mạnh dạn chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, đề xuất các giải pháp để tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng các kỹ thuật của dự án trong thời gian tới. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen, hành vi của người dân trong xử lý rác thải theo hướng thân thiện với môi trường nâng cao hiệu quả của dự án.

Bà Lý Thị Hồng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An tham gia thảo luận tại hội nghị. Ảnh: N.T

Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các nội dung hoạt động của dự án để góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen của người dân trong xử lý chất thải hữu cơ theo hướng bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay.

Tuyên truyền, nhân rộng các kết quả của dự án, duy trì hoạt động các nhóm gìn giữ tương lai xanh, các tổ thu gom xử lý rác thải; tổ chức đoàn thăm quan học tập kinh nghiệm cho cán bộ, hội viên nông dân về xử lý rác thải hữu cơ thân thiện với môi trường. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp hội nông dân với các ban, ngành có liên quan trong thực hiện các hoạt động dự án. Lồng ghép các nội dung hoạt động của dự án vào các nhiệm vụ hoạt động của các cấp hội.

Bên cạnh đó, chú trọng tuyên truyền, vận động các chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã áp dụng các kỹ thuật của dự án trong phát triển sản xuất, kinh doanh nhất là trong sản xuất nông nghiệp. Tổ chức các hoạt động nhằm tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ cho hội viên nông dân áp dụng các kỹ thuật xử lý rác thải hữu cơ thân thiện với môi trường trong sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh để hướng tới phát triển nông nghiệp sinh thái và bền vững.