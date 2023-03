Thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư là những nội dung được các đại biểu đặc biệt quan tâm tại dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao chủ trương sửa đổi Luật Đất đai và khẳng định dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đáp ứng yêu cầu trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh phối hợp Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Ảnh: Bùi My.

Trên cơ sở nghiên cứu dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và thực tiễn đời sống, các đại biểu là Chủ tịch Hội Nông dân, lãnh đạo phòng Tài nguyên - Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất các huyện thị xã, thành phố; doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, đại diện hội viên Hội Nông dân đã tham gia nhiều ý kiến vào dự thảo.

Các ý kiến tập trung vào nội dung mới của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) như: Giao đất cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; căn cứ thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê đất trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm; nguyên tắc xác định giá đất; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai…

Trong đó nội dung về thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư được đặc biệt quan tâm.

Một số đại biểu cho rằng Luật Đất đai (sửa đổi) cần điều chỉnh đơn giá đối với loại đất vườn tạp mà cùng thửa với đất ở phải thu hồi; việc xây dựng đơn giá đối với các dự án nhà nước thu hồi và các dự án nhà đầu tư thỏa thuận phải đảm bảo hài hòa lợi ích; cần quy định rõ tái định cư như nào là tốt hơn nơi ở cũ; cần phân cấp cho cấp huyện thẩm định các dự án nông nghiệp nhỏ…

Ông Lê Quang Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Việt Long tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Ảnh: Bùi My

Ví dụ, ông Nguyễn Xuân Hải - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hạ Long ý kiến, tại điểm h, khoản 1, điều 80 thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai có quy định các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm: Đất sản xuất nông nghiệp không được sử dụng trong thời hạn 36 tháng liên tục và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không đưa đất vào sử dụng.



Ông Nguyễn Xuân Hải cho rằng, thời hạn 36 tháng là quá lâu, đề nghị thực hiện như Luật Đất đai 2013 (đất trồng lúa không sử dụng 12 tháng, đất cây lâu năm không sử dụng 18 tháng, đất rừng không sử dụng 24 tháng). Có như vậy mới tạo được động lực của người dân sử dụng đất, phát huy hiệu quả đất đai.

Cũng tại điểm i, khoản 1, điều 80 thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai có ghi: Trường hợp chậm tiến độ quá 48 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư mà chủ đầu tư chưa hoàn thành dự án đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Ông Hải đề nghị sửa lại thành: "Trường hợp chậm tiến độ quá 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư mà chủ đầu tư chưa hoàn thành dự án đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng".

Theo ông Hải, không nên để 48 tháng mới thu hồi là quá lâu và không tạo được động lực cho chủ đầu tư quyết tâm thực hiện dự án.

Các đại biểu quan tâm nội dung về thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Ảnh: Bùi My

Hoặc theo Chủ tịch UBMT Tổ Quốc Việt Nam thị trấn Quảng Hà (huyện Hải Hà), tại Khoản 2 Điều 89 chương VI của dự thảo Luật quy định nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm người có đất bị thu hồi có chỗ ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Đề nghị trong Luật phải xác định rõ cụ thể nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Vậy như thế nào là bằng và tốt hơn nơi ở cũ? Cụ thể về điều kiện giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, điều kiện thuận lợi,.. đối với bà con nhân dân.

Đối với các hộ nằm trong diện phải thu hồi đất GPMB mà có nhiều ô đất ở, hộ có diện tích đất ở thu hồi lớn (300-400m2/thửa) thì khi lên nơi ở mới cũng phải được cấp ô đất có diện tích tương đương với diện tích đất ở đã thu hồi.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Ảnh: Bùi My

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh ghi nhận và đánh giá các các ý kiến tham gia tại hội nghị. Các ý kiến của hội viên Hội Nông dân, các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, các cơ quan chuyên môn sẽ được tiếp thu, phân tích và tổng hợp vào báo cáo của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia tại kỳ họp Quốc hội.



Ông Đỗ Ngọc Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục tổng hợp ý kiến bằng văn bản của các đại biểu về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Ngoài ra, các đại biểu có thể góp ý trực tiếp thông qua trang website chính thức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), cổng thông tin điện tử của Quốc hội...".