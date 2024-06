Quảng Ninh thiệt hại 5 tỷ đồng do mưa lớn, riêng Uông Bí hơn 1.000 nhà dân bị ngập

Do ảnh hưởng của rãnh thấp đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp hội tụ gió trên cao, từ đêm 8/6 và ngày 9/6 toàn tỉnh Quảng Ninh có mưa to đến rất to và dông. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, đây là đợt mưa lớn diện rộng lớn nhất trong khoảng 5 năm trở lại đây.

Theo đó, lượng mưa trung bình đo được từ 20 giờ ngày 8/6 đến 15 giờ ngày 9/6 cụ thể là: Móng Cái 319,2mm; Hải Hà 335mm; Đầm Hà 237mm; Ba Chẽ 273mm; Tiên Yên 205mm; Uông Bí 185mm; Đông Triều 147mm; Cửa Ông (TP.Cẩm Phả) 90mm; Bãi Cháy (TP.Hạ Long) là 116mm.

Nhiều hộ dân tại TP.Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) bị ngập do mưa lớn kéo dài. Ảnh: DDCI Uông Bí

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh, tính đến thời điểm sáng 10/6, đợt mưa lớn gây thiệt hại về tài sản khoảng 5 tỷ đồng. Rất may không có thiệt hại về người.

Cụ thể, mưa lớn tại TP.Hạ Long gây sạt lở 7 điểm trên các tuyến đường tỉnh lộ, đường liên phường và khu dân cư; ngập lụt 11 điểm trên các tuyến đường; khoảng 24ha lúa bị ngập, 17ha dưa hấu bị đổ trên địa bàn xã Thống Nhất; tràn 5 ao cá tại xã Quảng La; đổ 1 cột điện dân sinh tại thôn Đồng Trà, xã Đồng Lâm gây mất điện cục bộ.

TP.Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) huy động máy móc, phương tiện cơ giới khơi thông dòng chảy. Ảnh: DDCI Uông Bí

Mưa như trút kéo dài gần 12 giờ đồng hồ tại TP.Uông Bí đã làm 1.064 hộ dân và 32 ô tô bị ngập trong nước; sập đổ 135m tường rào; sạt lở 7 tuyến đường tỉnh lộ, đường liên phường và khu dân cư. Hoa màu và hệ thống đầm nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm bị thiệt hại nặng nề. Cụ thể, ngập úng trên 58ha hoa màu và 134ha ao đầm thủy sản, 500 con gia súc, gia cầm bị trôi.

Tại huyện Ba Chẽ, trên các sông suối nhỏ, vừa và sông Ba Chẽ xuất hiện lũ, gây ngập cầu tràn trung tâm thị trấn và một số cầu tràn đi các thôn tại các xã Đạp Thanh, Đồn Đạc, Thanh Sơn… dẫn đến chia cắt cục bộ. Mưa lũ cũng gây sạt lở 13 tuyến ta luy đường trên các tuyến đường huyện, đường liên xã, liên thôn; làm ngập lụt, ảnh hưởng một số diện tích cây ngô ven sông suối và một diện tích lúa ở khu vực vùng thấp tại một số xã trên địa bàn huyện.

Lực lượng chức năng huyện Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh) di dời các hộ dân ở vùng thấp trũng có nguy cơ bị ngập lụt. Ảnh: DDCI Ba Chẽ

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng huyện Ba Chẽ đã di dời 1 hộ dân xã Nam Sơn và 55 hộ dân tại khu 4, khu 5 (thị trấn Ba Chẽ) bị ảnh hưởng sạt lở....

Trên địa bàn huyện Đầm Hà, tình hình mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 8/6 đến sáng 9/6 đã gây ngập úng cục bộ tại một số ngầm tràn, cầu, tuyến đường giao thông. Mưa lớn cũng gây ngập 81ha lúa (xã Tân Lập 30ha, Đại Bình 36ha, Đầm Hà 15ha) và nhà ở của người dân tại một số xã.

Nhà dân tại khu phố Hòa Bình, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh bị ngập úng. Ảnh: DDCI Tiên Yên

Tại huyện Tiên Yên, có khoảng 300ha lúa và 1 ao nuôi ốc bị ngập lụt, 3 hộ dân bị sạt đất vào công trình phụ, 1 hộ dân bị đổ 15m tường bao, 4 hộ dân ở khu phố Hòa Bình bị ngập từ 1-3m.

Tại huyện Bình Liêu, lực lượng chức năng đã di chuyển 2 hộ dân bị sạt lở ở khu Bình Công II (thị trấn Bình Liêu) đến nơi an toàn, sạt lở 5 điểm trên các tuyến đường liên xã, liên thôn.

Hàng chục mét khối đất từ taluy đổ xuống đường tỉnh 341 (Quốc lộ 18C) đoạn qua thôn Thán Phún, xã Bắc Sơn, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: QMG

Trên địa bàn TP.Móng Cái, bị sạt lở một số vị trí trên đường Quốc lộ 18C, sạt lở 30m kênh, ngập úng cục bộ 12 điểm, 45 hộ dân, 3ha hoa màu, 3 ô tô.

Tại huyện Vân Đồn, lực lượng chức năng đã di chuyển 2 hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất về nơi an toàn.

Ngay khi mưa ngớt, các địa phương trên địa bàn tỉnh đều đã huy động lực lượng, phương tiện tổ chức khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và tài sản.

Để chủ động ứng phó tình huống thời gian tới sẽ xuất hiện các đợt mưa có cường độ tương tự, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh đề nghị UBND các địa phương rà soát lại ngay các vị trí ngập lụt, đặc biệt là khu vực đô thị, tổ chức duy tu, nạo vét lại hệ thống thoát nước.

Bên cạnh dó, đề nghị kiên quyết di dời ngay những công trình tạm ra khỏi các vị trí có nguy cơ, đặc biệt là bãi sông, chân mái dốc; rà soát lại các lán trại các công trình xây dựng trên địa bàn. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền về nguy cơ của tình huống thiên tai mưa lớn để chủ động phòng tránh, tránh để tình huống xảy ra rồi mới triển khai cứu hộ.