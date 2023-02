Ngày 17/2, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa giao Sở GTVT tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND tỉnh quyết định vấn đề mà Cục Đường bộ Việt Nam có ý kiến.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 9 đoạn Cửa Việt đến quốc lộ 1A đã triển khai được một số hạng mục, trong đó đang xây dựng mở rộng cầu Bến Lội. Ảnh: Ngọc Vũ.

Trước đó, ngày 13/2, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến quốc lộ 1A (gọi là dự án quốc lộ 9) sử dụng vốn dư của dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (dự án VRAMP), vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) có thời gian thực hiện đến 31/12/2022. Do khó khăn về mặt bằng, dự án đã không hoàn thành đúng tiến độ.

Ngày 12/1/2023, WB đã có ý kiến chính thức việc không gia hạn hiệp định vay. Như vậy, dự án quốc lộ 9 đã kết thúc thời gian thực hiện.

Đơn vị thi công đã tập kết một số cấu kiện, vật liệu để triển khai xây dựng dự án. Ảnh: Ngọc Vũ.

Cục Đường bộ Việt Nam đang nghiên cứu báo cáo Bộ GTVT và cơ quan có thẩm quyền phương án sử dụng nguồn vốn khác, điều chỉnh chủ trương đầu tư để tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án.

Trong thời gian chờ đợi, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các cơ quan liên quan thống nhất phương án tạm tiếp nhận lại phạm vi mặt bằng chưa thi công trong thời gian dự án chờ điều chỉnh chủ trương đầu tư. Tạm bàn giao nguyên trạng đoạn tuyến đang khai thác thuộc phạm vi dự án quốc lộ 9 để quản lý, khai thác.

Cống thoát nước đã được tập kết, đào đắp chuẩn bị thi công. Ảnh: Ngọc Vũ.

Được biết, dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 9 có tổng mức đầu tư 440,368 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2021 đến 31/12/2022 từ 2 nguồn vốn nêu trên. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng được Thủ tướng Chính phủ giao cho UBND tỉnh Quảng Trị thực hiện từ vốn ngân sách địa phương. Dự án được động thổ vào ngày 21/3/2022.

Nhiên liệu, vật liệu, lán trại... đã được đơn vị thi công triển khai tại dự án. Ảnh: Ngọc Vũ.

Trong quá trình triển khai, do nhiều nguyên nhân dẫn đến tổng mức đầu tư để giải phóng mặt bằng tăng cao so với dự kiến ban đầu. Dù HĐND tỉnh, UBND tỉnh Quảng Trị đã ưu tiên dành nguồn lực 345 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng trên tổng chiều dài 13,8km. Tuy nhiên, do gặp nhiều khó khăn nên đến giữa tháng 12/2022 mới chỉ bàn giao 4,5km/13,8km cho đơn vị thi công.

Một số đoạn đơn vị thi công đã đổ đất làm mặt bằng. Ảnh: Ngọc Vũ.

Mặc dù ngày 9/12/2022, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản cam kết sẽ giải phóng mặt bằng xong trước tháng 9/2023, đồng thời đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép gia hạn hiệp định vay vốn với WB, kéo dài thời gian hoàn thành dự án đến 30/6/2024.

Tuy nhiên, với quyết định không gia hạn hiệp định vay của WB và ý kiến của Cục Đường bộ Việt Nam thì dự án quốc lộ 9 sẽ phải tạm dừng chờ tái cơ cấu vốn.

Tuy nhiên, việc giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn nên dự án chậm tiến độ. Ảnh: Ngọc Vũ.

Được biết, giải phóng mặt bằng được xem là khâu khó khăn nhất, mang yếu tố quyết định đến thành công của các dự án. Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có nhiều dự án bị chậm tiến độ vì chậm giải phóng mặt bằng. Lý do là người dân không đồng tình vì cho rằng giá đền bù thấp. Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 9 cũng không ngoại lệ.