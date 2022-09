Quen qua Facebook, thanh niên đưa bạn gái nhí về phòng trọ "quan hệ"

Ngày 25/9, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Phi Hùng (SN 2000, xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; ở phường Trung Phụng, quận Đống Đa, TP.Hà Nội) về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Cơ quan điều tra cho biết, khoảng tháng 11/2021, Nguyễn T.V (SN: 2007) quen biết với Nguyễn Phi Hùng qua mạng xã hội Facebook và hai bên nhắn tin tình cảm với nhau.

Nguyễn Phi Hùng bị khởi tố vì giao cấu với bạn gái nhí. Ảnh: CACC

Đến ngày 23/11/2021, Hùng hẹn gặp V và đưa V về phòng trọ để nói chuyện. Tại đây, V đã tự nguyện cho Hùng thực hiện giao cấu, khi đó Hùng đã dùng điện thoại cá nhân để ghi lại hình ảnh quá trình giao cấu.

Trong khoảng thời gian sau đó, do giữa hai người nảy sinh tình cảm yêu nhau nên Hùng và V nhiều lần giao cấu với nhau tại phòng trọ của Hùng. Từ tháng 4/2022 đến ngày 27/5/2022, Hùng đã giao cấu nhiều lần với V.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Phi Hùng đã khai nhận hành vi của mình.

Công an quận Đống Đa đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định.