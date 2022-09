Ngày 22/9, thông tin từ Công an quận Đống Đa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Long (SN 2000, Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Theo điều tra, khoảng tháng 5/2019, Long đến giúp việc bán vịt cho vợ chồng anh V (SN 1983, Ứng Hoà, Hà Nội) ở quận Đống Đa.

Nhân lúc vợ chồng anh V vắng nhà, Long đã nhiều lần rủ con gái anh V là cháu H (SN 2009) quan hệ tình dục.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan công an xác định Bùi Văn Long đã quan hệ tình dục 5 lần với cháu H.

Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.