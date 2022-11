Quốc hội ra thông điệp "rắn" về tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh, cho vay "sân sau" và sở hữu chéo

Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giải thích để làm rõ về các thông điệp "cứng rắn" đối với tình trạng thiếu thuốc, thiếu nhân lực và cho vay các doanh nghiệp nội bộ, "sân sau", sở hữu chéo được đề cập tại nghị quyết vừa được thông qua này.



Thông điệp "cứng rắn" về tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh, cho vay "sân sau" và sở hữu chéo

Tại phiên họp chiều ngày 10/11, có 645/646 đại biểu đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.



Cụ thể, đối với đề nghị bỏ cụm từ "dứt điểm" trong nội dung "Tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhân lực, thuốc, hóa chất", tại nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, việc xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế có nhiều nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân chính là việc tổ chức đấu thầu tập trung chậm được triển khai; chưa tích cực đàm phán giá thuốc sát với tình hình thực tế.

Chậm gia hạn đăng ký thuốc; công tác kiểm tra, thúc đẩy việc mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế chưa tích cực, quyết liệt; sự phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương thiếu chặt chẽ.

Một số cán Bộ, ngành và địa phương thiếu mạnh mẽ, sợ trách nhiệm, không dám làm..., đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đến công bằng trong khám bệnh, chữa bệnh.

Chính vì vậy, việc giải quyết "ngay lập tức", "dứt điểm" cần được nhấn mạnh và quan tâm thực hiện. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin cho giữ như dự thảo nghị quyết.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Về vấn đề sở hữu chéo, có ý kiến đề nghị bỏ cụm từ "triệt để" trong nội dung "khắc phục triệt để, hiệu quả tình trạng "sở hữu chéo", cho vay không tài sản bảo đảm không đúng quy định hoặc tài sản bảo đảm không đúng giá trị, cho vay các doanh nghiệp "nội bộ", "sân sau"".

Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo, tình trạng "sở hữu chéo", cho vay không tài sản bảo đảm không đúng quy định hoặc tài sản bảo đảm không đúng giá trị, cho vay các doanh nghiệp "nội bộ", "sân sau" là những vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, an toàn, an ninh tài chính cũng như ổn định kinh tế vĩ mô.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 31/2021/QH15 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 đặt ra nhiệm vụ trọng tâm tái cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng với yêu cầu "chấm dứt tình trạng "sở hữu chéo".

Do vậy, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị được giữ cụm từ "triệt để" như dự thảo nghị quyết.

Quốc hội ra thông điệp "rắn" về cho vay sân sau, sở hữu chéo.

Đối với ý kiến đề nghị bổ sung cụm "đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp bất động sản" vào câu "…bảo đảm hoạt động thông suốt, lành mạnh, chất lượng các thị trường tiền tệ, chứng khoán, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp bất động sản"

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông tin, nội dung dự thảo nghị quyết đặt ra yêu cầu chung về bảo đảm hoạt động an toàn của các loại thị trường, trong đó thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã được tiếp thu, bổ sung theo ý kiến của đại biểu Quốc hội và đã bao gồm cả trái phiếu doanh nghiệp bất động sản, do vậy, Ủy ban Thường vụ xin giữ như dự thảo nghị quyết.

Điều chỉnh lương cơ sở được nghiên cứu và bổ sung trong các nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước 2023

Ngoài ra, đối với việc điều chỉnh mức lương cơ sở. Có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung về cải cách tiền lương; điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, mức lương cho người nghỉ hưu trước năm 1995 và đối tượng người có công; đề nghị tăng đầu tư cho giáo dục.

Đề nghị bổ sung nội dung sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo nghị quyết giám sát của Quốc hội; cập nhật các nội dung liên quan đến sửa đổi hộ chiếu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo, các nội dung trên liên quan đến phân bổ, bố trí ngân sách nhà nước, do đó sẽ được xem xét, nghiên cứu và bổ sung trong các nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước 2023 và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023.

Nội dung "thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" liên quan đến kết quả hoạt động giám sát "việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021", sẽ được xem xét, nghiên cứu và bổ sung vào dự thảo nghị quyết giám sát chuyên đề về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nội dung về hộ chiếu sẽ được đưa vào dự thảo nghị quyết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin không bổ sung vào dự thảo nghị quyết.