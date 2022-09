Mưa ngập tới 0,7m trên quốc lộ 1 đoạn qua Xuân Lam (Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Clip: NDCC

Trưa ngày 30/9, ông Đặng Văn Hoài - Chủ tịch UBND xã Xuân Lam (huyện Nghi Xuân) thông tin, do mưa lớn liên tục, nước thượng nguồn đổ về sông Lam tăng cao, tuyến đường quốc lộ 1 chạy qua địa bàn xã Xuân Lam đang bị ngập sâu, có đoạn sâu tới 0,7m, nước chảy rất xiết.

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người tham gia giao thông, lực lượng chức năng buộc phải cấm đường không cho phương tiện qua lại.

Lực lượng chức năng túc trực tại đoạn đường ngập sâu. Ảnh: HT

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, hiện, lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan đang tiến hành phân luồng, hướng dẫn xe lưu thông theo đường tránh Hồng Lĩnh để đảm bảo an toàn.

Còn về phía Bắc, phân luồng từ cầu Bến Thủy 2 (thị trấn Xuân An), phía Nam từ ngã tư ở trung tâm thị xã Hồng Lĩnh.

Nhiều vị trí nước dâng sát hộ lan mềm hai bên quốc lộ, chảy xiết ra sông Lam. Ảnh: PV

Theo Trung tá Võ Thị Hà - Đội trưởng Cảnh sát giao thông trật tự (Công an huyện Nghi Xuân), điểm ngập kéo dài hơn 1km. Lực lượng liên ngành đã đi kiểm tra, cắm biển cảnh báo, lập chốt ở hai đầu vị trí ngập tại thị trấn Xuân An và xã Xuân Lam nhằm đảm bảo an toàn người dân.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về tình hình mưa ngập tại Hà Tĩnh...