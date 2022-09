Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 (bão Noru) kết hợp áp cao lục địa tăng cường yếu, từ ngày 27/9 - đêm 28/9, khu vực huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại Trạm thủy văn Hương Trạch (Hương Khê) đạt 327mm.

Những vườn bưởi Phúc Trạch sai trĩu quả có nguy cơ rụng hết do ngập lũ. Ảnh: PV

Mưa lớn khiến nhiều diện tích trồng bưởi Phúc Trạch (huyện Hương Khê) ngập sâu, quả bưởi đang trong thời kỳ thu hoạch rụng đáng kể, gây thiệt hại về kinh tế.

Ông Trần Xuân Tỵ - Trưởng thôn Phú Lễ, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, cho biết: "Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4 khiến 7ha diện tích trồng bưởi Phúc Trạch tại thôn Phú Lệ bị ngập sâu trong nước".

Một số vườn bưởi Phúc Trạch thấp, nước ngập nửa gốc đã rụng xuống, trôi dạt vào bờ. Ảnh: PV

Từ ngày 27/9, chính quyền địa phương cùng bà con nông dân gấp rút thu hoạch bưởi nhằm tránh thiệt hại kinh tế. Tuy nhiên, do mưa lớn, nước dâng nhanh gây ngập úng rễ khiến 30.000 quả bưởi Phúc Trạch của gần 40 hộ dân bị rụng, thiệt hại kinh tế khoảng 500 triệu đồng. Hiện nay, cơ bản những điểm có nguy cơ quả rụng vì ngập úng rễ đã được thu hoạch".

Đặc sản bưởi Phúc Trạch Hương Khê đang đến thời kỳ chín rộ nhưng các chủ vườn bưởi lo lắng vì mưa dài ngày, gây ngập úng. Ảnh: PV

Đang thu hoạch bưởi chạy lũ, ông Nguyễn Hữu Sơn thất thần nói: "Năm nay do thời tiết thuận lợi nên chất lượng bưởi Phúc Trạch rất tốt, riêng vườn của tôi có 25.000 quả. Tuy nhiên, mưa lớn khiến nước lũ dâng nhanh, nông dân chúng tôi xử lý không kịp. Nước lũ khiến khoảng 6.000 quả bưởi của tôi có nguy cơ bị rụng. Từ hôm qua đến nay, gia đình tôi cắt bưởi, chạy lũ được hơn 2.000 quả, nước đến đâu chúng tôi thu hoạch đến đó. Giá bán bưởi hiện chỉ được 5.000 đồng/quả, trong khi bình thường lên tới 30.000-40.000 đồng/quả khiến gia đình tôi thiệt hại hàng chục triệu đồng".

Người dân bán "bưởi chạy lũ" giá chỉ 5.000 đồng/quả, trong khi giá bình thường đạt 30.000-40.000 đồng/quả. Ảnh: PV

Theo người dân xã Hương Trạch, tình trạng ngập lụt tại địa phương hơn 8 năm nay không diễn ra đã khiến nông dân lần này trở tay không kịp. Cây bưởi Phúc Trạch khi bị úng nước sẽ khiến quả rụng. Nếu quả gặp phải nước lũ thì trong 2-3 ngày sẽ bị thối, không sử dụng được ảnh hưởng nặng nề đối với nông dân.



Mưa kéo dài và ngập cục bộ, nguy cơ quả rụng, hư hại rất cao. Ảnh: PV

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Phạm Thị Thương - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hương Trạch, cho biết: "Mưa lớn đã gây ngập diện tích trồng bưởi Phúc Trạch tại 2 thôn là Phú Lễ và Kim Sơn với diện tích khoảng 15ha. Nông dân đã nhanh chóng thu hoạch bưởi nhằm giảm thiệt hại. Chính quyền địa phương cũng kêu gọi kết nối tiêu thụ bưởi giúp bà con".