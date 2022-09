Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 (bão Noru) kết hợp áp cao lục địa tăng cường yếu, từ ngày 27/9 - đêm 28/9, khu vực huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) mưa to, có nơi mưa rất to. Chính vì vậy, lượng mưa lớn, lưu lượng nước về hồ nhanh khiến các hồ chứa thủy lợi và đập tràn tự do xả nước với lưu lượng lớn. Ảnh: PV