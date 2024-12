Quy định khoảng cách an toàn giữa hai xe thay đổi như thế nào kể từ ngày 1/1/2025

Câu hỏi:

Bạn đọc Phúc Hưng (Hà Nội) hỏi:

Kể từ ngày 1/1/2025 Thông tư 38/2024/TT-BGTVT có hiệu lực, trong đó có nội dung về thay đổi khoảng cách an toàn giữa hai xe. Vậy xin hỏi, cự ly tối thiếu giữa hai xe là bao nhiêu?

Trả lời:

Luật sư Ma Văn Giang - Công ty luật TNHH Niềm tin công lý, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho hay, Thông tư 38/2024/TT-BGTVT được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành nhằm hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024.

Thông tư của Bộ GTVT đã bổ sung phần giải thích từ ngữ về "khoảng cách an toàn" để người dân được hiểu rõ. Cụ thể, khoảng cách an toàn là cự ly tối thiểu giữa phương tiện phía sau với phương tiện đang di chuyển liền trước, cùng làn đường, bảo đảm tránh xảy ra va chạm trong trường hợp phương tiện phía trước đột ngột giảm tốc độ hoặc dừng lại.

Luật sư Giang cho hay, Điều 11 Thông tư 38/2024/TT-BGTVT (có hiệu lực từ ngày 1/1/2025) quy định về khoảng cách an toàn giữa hai xe khi tham gia giao thông trên đường bộ như sau:

Khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải giữ một khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước cùng làn hoặc cùng phần đường, cùng chiều xe của mình; ở nơi có biển báo "cự ly tối thiểu giữa hai xe" phải giữ khoảng cách không nhỏ hơn trị số ghi trên biển báo.

Người điều khiển phương tiện phải giữ một khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước cùng làn hoặc cùng phần đường. Ảnh: Đông Anh.

Trong điều kiện mặt đường khô ráo, không có sương mù, mặt đường không trơn trượt, địa hình bằng phẳng, đường thẳng, tầm nhìn bảo đảm, khoảng cách an toàn ứng với mỗi tốc độ được quy định cụ thể như sau:



Tốc độ lưu hành bằng 60 km/h thì khoảng cách an toàn là 35 m; Tốc độ lưu hành trên 60 km/h đến 80 km/h khoảng cách an toàn là 55 m; Tốc độ lưu hành trên 80 km/h đến 100 km/h khoảng cách an toàn là 70 m; Tốc độ lưu hành trên 100 km/h đến 120 km/h khoảng cách an toàn là 100 m.

Khi điều khiển xe chạy với tốc độ dưới 60 km/h, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với xe chạy liền trước xe của mình; khoảng cách này tùy thuộc vào mật độ phương tiện, tình hình giao thông thực tế để đảm bảo an toàn giao thông.

Trong điều kiện trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn lớn hơn trị số ghi trên biển báo hoặc trị số nêu trên.