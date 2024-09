Quy định về tội danh trong vụ đào mộ trộm hài cốt, đòi tiền chuộc 5 tỷ đồng ở Thanh Hóa

Cháu họ đào mộ chú, trộm hài cốt để tống tiền

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị đã bắt giữ Lưu Thanh Nam (SN 1987, ở thôn Triều Công, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa), nghi phạm gây ra vụ đào mộ, trộm hài cốt người đã khuất gây rúng động địa phương.

Theo thông tin điều tra, sáng 10/9, chị H.T.L. (SN 1989, ở xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương) nhận được tin nhắn zalo của một tài khoản lạ yêu cầu chị L. chuẩn bị 5 tỷ đồng để chuộc hài cốt của bố chồng mình. Đối tượng đe dọa nếu báo công an sẽ không bao giờ được thấy hài cốt của bố chồng nữa.

Chiều cùng ngày, chị L. và gia đình đã ra mộ phần của bố tại nghĩa trang làng Triều Công (xã Quảng Lộc) thì tá hỏa phát hiện ngôi mộ đã bị đào bới, lộ phần quan tài và bị thủng một góc nắp quan tài, bên trong mất một phần thi thể.

Qua khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện phần mộ của người đã khuất đã bị đào xới, xương hộp sọ và một số đốt xương cổ và xương ngực của người đã khuất bị lấy mất.

Sau 48 giờ tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra và bắt Lưu Thanh Nam (là cháu họ người đã khuất).

Bước đầu Nam khai nhận do nợ nần, để có tiền Nam đã nảy sinh ý định và lên kế hoạch đào trộm mộ, lấy hài cốt của người đã khuất để tống tiền, yêu cầu thân nhân phải đưa 5 tỉ đồng nếu muốn chuộc hài cốt.

Chiều 8/9, Nam sử dụng điện thoại và lắp thẻ sim rác, lập tài khoản Zalo ảo kết bạn với vợ chồng chị L. Khoảng 19 giờ ngày 9/8, đối tượng ra khu vực mộ người đã khuất tiến hành đào bới, trộm hài cốt bỏ vào túi bóng đem giấu ở khu vực bãi rác gần nghĩa trang và về nhà đi ngủ.

Phần mộ bị đối tượng Nam đào bới, xâm phạm. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Sáng 10/9, Nam nhắn tin cho chị L. đe dọa, tống tiền 5 tỷ đồng. Sau khi nhắn tin xong, đối tượng này đã xóa nội dung cuộc hội thoại, tháo sim, bẻ gãy và vứt xuống ao, đồng thời tắt nguồn và giấu chiếc điện thoại trên để phi tang chứng cứ.

Căn cứ khởi tố tội xâm phạm thi thể, mồ mả

Tiến sĩ Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp cho hay, hành vi phạm tội của đối tượng là vi phạm nghiêm trọng pháp luật và đạo đức xã hội, liền một lúc xâm phạm đến nhiều khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ là mồ mả và quyền sở hữu tài sản. Bởi vậy, đối tượng này có thể sẽ bị xử lý hình sự về nhiều tội danh trong đó có Tội xâm phạm mồ mả và Tội cưỡng đoạt tài sản.

Cụ thể, người gây ra vụ việc có thể bị xử lý theo khoản 2 Điều 319, Bộ luật hình sự 2015 quy định về tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt. Hành vi của đối tượng có thể sẽ phải đối mặt với hình phạt là phạt tù từ 02 năm đến 07 năm do hành vi được xác định là chiếm đoạt một bộ phận hài cốt, động cơ đê hèn và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Cũng theo luật sư Cường, đối tượng không chỉ dừng lại ở hành vi xâm phạm mồ mả, hài cốt mà còn chiếm đoạt hài cốt, rồi dùng hài cốt đó để thực hiện hành vi đe dọa tống tiền, bởi vậy hành vi của đối tượng này có dấu hiệu cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản được quy định tại điều 170 Bộ luật hình sự, với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

Đối tượng Lưu Thành Nam (SN 1987, ở thôn Triều Công, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Ngoài hai hành vi phạm tội ở trên, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ nguyên nhân điều kiện phạm tội để thực hiện các giải pháp phòng ngừa. Đồng thời, sẽ làm rõ trước đó đối tượng này có thực hiện hành vi lô đề cờ bạc hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác dẫn đến nợ nần thua lỗ hay không để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu có căn cứ cho thấy trước đó đối tượng đã thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc trái phép hoặc các hành vi trái pháp luật khác dẫn đến phá tán tài sản thì sẽ xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ vụ án có đồng phạm hay không, có đối tượng nào giúp sức, xúi giục cho đối tượng này thực hiện hành vi phạm tội hay không để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.