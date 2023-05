Việc đào trộm mộ như trong “Lật mặt 6” có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh của Lý Hải là bộ phim nhận được sự quan tâm và yêu mến của khán giả trong thời gian vừa qua. Đây là dự án thứ 6 trong series Lật mặt của Lý Hải và có nội dung tách biệt so với các phần trước đó.

Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh nói về nhóm bạn gồm 6 chàng trai chơi Phương (Quốc Cường đóng) là chủ một xưởng chiếu truyền thống, tính trung hậu. An (Thanh Thức) thật thà, hoàn cảnh nghèo khổ, sống tạm bợ cùng vợ trên ghe. Toàn (Kim Hải) ma mãnh, háo sắc, Lộc (Huỳnh Thi) mê cờ bạc, nhát gan. Phát (Huy Khánh) hành nghề bán bảo hiểm còn Khanh (Trung Dũng) buôn bất động sản.

Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh nói về nhóm bạn Phương, An, Toàn, Lộc Phát, Khanh. Ảnh: ĐPCC

Họ cùng nhau lớn lên tại một làng nghề làm chiếu truyền thống. Một lần, để kỷ niệm tình bạn, Phương đã mua tấm vé số trùng ngày sinh của 6 anh em và giao cho người cẩn thận nhất nhóm là An cất giữ, với lời hứa trúng sẽ chia đều.

Và quả nhiên, tấm vé định mệnh này đã đem về cho nhóm một giải thưởng tới 138 tỷ. Tuy nhiên, người giữ tấm vé số là An (Thanh Thức) lại gặp tai nạn thương tâm và tấm vé số nằm ở ốp lưng điện thoại đã bị người vợ vô tình chôn theo anh dưới mồ.

Từ đây, những tình tiết gay cấn cũng đã được đẩy mạnh hơn cùng với đó là những câu chuyện về dã tâm, bản năng của con người và những lằn ranh đạo đức, pháp luật.

Hội bạn còn lại 5 người, kẻ thì muốn đào mộ để lấy tấm vé bị chôn trong mồ, người thì muốn ngăn cản bởi vì đó là phạm pháp. Cụ thể, trong một phân cảnh tranh cãi giữa Phương, Toàn, Lộc, Phát và Khanh về việc đào mộ của An để lấy lại tấm vé số trúng 136,8 tỷ, Phát (Huy Khánh) đã lên tiếng chia sẻ phản đối dữ dội.

"Đừng vì tiền mà bất chấp tất cả mọi thứ, đào mồ cuốc mả người ta là phạm pháp đó. Tụi mày thử nghĩ, bây giờ nguyên một đám đang hì hà hì hục đào mộ thằng An lên cảnh sát ập tới còng đầu nguyên một đám bắt đi thì sao? Cái tội này đi tù biết bao nhiêu năm cho đủ?", lời thoại của Phát trong phim.

Các nhân vật đào trộm mộ để lấy tấm vé số. Ảnh: ĐPCC

Chia sẻ của nhân vật Phát đã phản ánh thực tế của một vấn nạn mà thỉnh thoảng trong cuộc sống nhiều người vẫn thường nghe chia sẻ. Nhiều vụ trộm thi thể, mồ mả đang diễn ra, chúng đào mồ mả để lấy tài sản có giá trị, đánh cắp hài cốt để đòi tiền chuộc hay kinh khủng hơn là lấy bộ phận cơ thể vì niềm tin mê tín dị đoan nào đó.

Và qua câu nói này, không ít khán giả tò mò cũng như thắc mắc về vấn đề pháp lý cũng như khung hình phạt đối với việc đào trộm mộ.

Đào trộm mộ như trong "Lật mặt 6" sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Chia sẻ về vấn đề này với Dân Việt, luật sư Nguyễn Thị Trúc (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, hành vi đào mồ cuốc mả người khác có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt" theo Điều 319 Bộ luật Hình sự 2015.

"Cụ thể, người nào đào, phá mồ mả, chiếm đoạt những đồ vật để ở trong mộ, trên mộ hoặc có hành vi khác xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Cảnh đào trộm mộ trong phim "Lật mặt 6". Ảnh: ĐPCC.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; chiếm đoạt hoặc hủy hoại vật có giá trị lịch sử, văn hóa; vì động cơ đê hèn; chiếm đoạt bộ phận thi thể, hài cốt thì sẽ bị phạt 2- 7 năm tù.

Bên cạnh đó, người có hành vi xâm phạm đến mồ mả, thi thể ngoài việc phải chịu trách nhiệm hình sự thì còn phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 606 và Điều 607 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về bồi thường thiệt hại do xâm phạm thi thể và bồi thường thiệt hại do xâm phạm mồ mả" – luật sự Nguyễn Thị Trúc cho hay.

Cũng theo luật sư Nguyễn Thị Trúc, mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do xâm phạm thi thể do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa đối với mỗi thi thể bị xâm phạm không quá ba mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do xâm phạm mồ mả là do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa đối với mỗi mồ mả bị xâm phạm không quá 10 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Theo Box Office Vietnam, tính đến tối 30-5, doanh thu Lật mặt 6 đã vượt mốc 268 tỷ đổng. Phim cũng được công chiếu tại 52 cụm rạp tại Mỹ.

Và nhờ dự án Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, Lý Hải đã đứng đầu danh sách top 10 người ảnh hưởng nổi bật nhất trên Social media tháng 4/2023 dựa trên chỉ số MXH dưới sự đánh giá của Buzzmetrics - Buzzmetrics Social Index Top 10.