Quỹ Hỗ trợ nông dân giúp nông dân Thanh Hóa liên kết nuôi ốc nhồi, nuôi bò 3B, tăng thu nhập

Liên kết nuôi ốc nhồi, nuôi bò từ nguồn vốn Quỹ HTND

Trước đây, 4 hộ nông dân ở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương nuôi ốc nhồi riêng lẻ nên hiệu quả không cao. Năm 2020, được Hội ND huyện tư vấn, các hộ đã thành lập tổ hợp tác nuôi ốc nhồi giống và thương phẩm.

Để mở rộng sản xuất, đầu năm 2021, tổ hợp tác nuôi ốc nhồi giống và thương phẩm được Quỹ HTND tỉnh Thanh Hóa cho vay 300 triệu đồng. Có thêm vốn, các thành viên trong tổ đầu tư cải tạo ao nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất theo hướng hữu cơ, đảm bảo vệ sinh môi trường. Nhờ sử dụng có hiệu quả nguồn vốn, trong năm 2021, tổ hợp tác đã xuất bán 700 vạn ốc giống và 6 tấn ốc thương phẩm, thu lãi gần 2 tỷ đồng.

Mô hình nuôi ốc nhồi của nông dân thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa).

Từ các dự án vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân, các cấp Hội ND tỉnh Thanh Hoá đã hướng dẫn, thành lập được 12 HTX, 145 tổ hợp tác, nhiều tổ, nhóm nông dân liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh gắn với việc hình thành các chuỗi liên kết, hợp tác trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng được nhiều sản phẩm OCOP.



Còn tại xã Phong Lộc, huyện Hậu Lộc có 10 hộ nông dân được nguồn vốn Quỹ HTND Trung ương cho vay với tổng số vốn là 500 triệu đồng. Từ nguồn vốn hỗ trợ, hội viên, nông dân đã mua được 30 con bò theo hình thức nuôi bò cái sinh sản bán bê con, góp phần tăng thu nhập cho các hộ tham gia dự án, xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

Ông Lê Văn Quyền là một trong những nông dân điển hình ở xã Phong Lộc sử dụng hiệu quả nguồn vốn này vào đầu tư xây dựng mô hình nuôi bò sinh sản, bò lai 3B...

Ông Quyền cho biết, trước kia kinh tế gia đình ông chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng nên rất khó khăn. Được tạo điều kiện cho vay 50 triệu đồng từ Quỹ HTND nguồn từ Trung ương Hội cùng với vốn tự có của gia đình, ông Quyền đã đầu tư mô hình chăn nuôi bò sinh sản.

Để chăn nuôi đạt hiệu quả, ông cho phối giống bò cái nền với giống bò 3B. Nhờ được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản, lại chăm chỉ làm ăn, đến nay, ông Quyền sở hữu đàn bò gồm 6 bò mẹ và 6 bê con. Tổng giá trị đàn bò của gia đình ông là trên 500 triệu đồng. Tận dụng phụ phẩm từ chăn nuôi bò làm phân bón, ông Quyền đã trồng thêm 200 gốc bưởi Diễn và bưởi da xanh, góp phần tăng thu nhập cho gia đình.

Ưu tiên các hội viên tham gia vào các HTX

Ông Trần Bình Quân - Chủ tịch Hội ND tỉnh Thanh Hóa cho biết: Năm 2022, các cấp Hội đã vận động xây dựng được 5,898 tỷ đồng, trong đó quỹ cấp tỉnh được ngân sách tỉnh cấp bổ sung 1,5 tỷ, quỹ cấp huyện vận động được 4,398 tỷ đồng, đạt 248,8% kế hoạch giao cho Hội ND huyện. Hiện, tổng nguồn vốn Quỹ HTND của toàn tỉnh Thanh Hoá đạt 67,557 tỷ đồng, hiện đang cho 2.180 hộ vay ở 620 dự án. Các dự án đã và đang xây dựng hàng trăm mô hình về trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ ngành nghề mang lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, 100% dự án vay vốn Quỹ HTND tỉnh và Trung ương đều chỉ đạo thành lập được tổ hợp tác hoặc HTX, tổ hội nông dân nghề nghiệp hoặc chi hội nông dân nghề nghiệp. "Việc thực hiện dự án vay vốn lần đầu yêu cầu 100% các dự án thành lập được tổ hợp tác liên kết sản xuất và tổ hội nông dân nghề nghiệp, tiến tới xây dựng, thành lập được HTX và chi hội nông dân nghề nghiệp; việc cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích nên các dự án đều đạt hiệu quả cao và có tiềm năng nhân rộng"- ông Quân nhấn mạnh.

Để nguồn vốn Quỹ HTND phát huy hiệu quả, giải ngân đúng đối tượng, thời gian tới, Hội ND các cấp tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục lựa chọn những mô hình sản xuất có tính khả thi, đặc biệt là ưu tiên các hội viên tham gia vào các HTX để triển khai thực hiện, đẩy mạnh quá trình liên kết, sản xuất quy mô lớn theo hướng kinh tế nông nghiệp bền vững, góp phần tích cực phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh.