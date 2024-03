Rainer Honeck - nghệ sĩ violin nổi tiếng của Áo tới Việt Nam biểu diễn

Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ violin, chỉ huy dàn nhạc nổi tiếng người Áo Rainer Honeck. Ông sinh năm 1961, từng học tại Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Vienna (Áo). Từ năm 1981, ông là nghệ sĩ violin 1 của Dàn nhạc Opera quốc gia Vienna và Vienna Philharmonic. Năm 1984, ông là concertmaster của Dàn nhạc Opera quốc gia Vienna; năm 1992, ông là concertmaster của Dàn nhạc Vienna Philharmonic.

Nghệ sĩ violin, chỉ huy dàn nhạc nổi tiếng người Áo Rainer Honeck. (Ảnh: TL)

Rainer Honeck từng biểu diễn độc tấu tại các nhà hát danh tiếng ở châu Âu, Mỹ, Nhật Bản... Ông cũng là một nghệ sĩ hòa tấu thính phòng xuất sắc, có mặt trong nhiều bản thu âm phòng thu và cho đài phát thanh, từng biểu diễn cùng các nghệ sĩ nổi tiếng như Jessye Norman, Kathleen Battle, Angelika Kirchschlager, Jose Carreras, Andre Previn, Yuri Bashmet và Yefim Bronfman...

Trong những năm gần đây, Rainer Honeck nhiều lần trình diễn với tư cách là chỉ huy trưởng, với Dàn nhạc Giao hưởng Malmö tại Thụy Điển; Dàn nhạc Giao hưởng Yomiuri và Kioi Sinfonietta (Nhật Bản); Dàn nhạc Nhà hát Mariinsky tại St.Petersburg (Nga)…

Trong chương trình tới đây tại Hà Nội, nghệ sĩ Rainer Honeck và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji sẽ biểu diễn các tác phẩm: "Verklärte Nacht" Op.4 (A.Schonberg), "Violin Concerto Vietnam Premiere" (to the memory of an angel) và Concerto violin "Ký ức về một thiên thần" (Alban Berg), "Dòng Danube xanh" (Strauss II).

Trong đêm nhạc, lần đầu tiên bản Concerto Violin Ký ức về một thiên thần cũng sẽ được trình diễn tại Việt Nam. Tác phẩm được Alban Berg viết vào năm 1935 để dành cho Manon Gropius - con gái Alma Mahler (người vợ góa của nhà soạn nhạc Gustav Mahler) - khi cô bé vừa mất sớm vì bại liệt. Đây có lẽ là tác phẩm nổi tiếng nhất và được biểu diễn thường xuyên nhất của Alban Berg.