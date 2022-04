Rang tôm đỏ au, giòn ngon, hương vị đậm đà đừng bỏ qua bước này

Hôm nay, Dân Việt hướng dẫn bạn cách rang tôm ngon nhất!

Tôm rang là món ăn yêu thích của nhiều người, đặc biệt là trẻ nhỏ. Để rang tôm có thành phẩm đỏ au, thấm vị, dậy mùi và giòn tan thì lại không phải là điều dễ dàng.

Kết hợp với loại nước quen thuộc này, bạn sẽ rang tôm thơm ngon, đậm đà.



Cách rang tôm ngon: Màu sắc tôm rang phải đỏ au mới đạt

Nguyên liệu rang tôm:

-Tôm càng

- Me vắt

- Đường

- Hạt nêm

- Nước mắm

- Tỏi ớt băm

- Đậu phộng rang

Cách rang tôm ngon: Nấu nước me

Cách rang tôm ngon

- Tôm càng cắt bỏ râu rửa sạch để thật ráo nước, sau đó bắc chảo dầu cho nóng rồi cho tôm vào chiên sơ là được, chiên tôm vừa chín là được thì vớt tôm ra.

Cho me vào nồi thêm nước lọc nấu cho sôi để me ra chất chua sau đó dùng cái rây lọc lấy nước và bỏ xác me đi.

- Chảo chiên tôm vừa nảy thì giữ lại bắc lên bếp cho nóng rồi cho tỏi ớt băm vào phi cho thơm vàng, tỏi vàng thì lấy 1 ít giữ lại để dành trang trí.

Cách rang tôm ngon: Cho nước cốt me vào tôm rang

- Cho nước cốt me vào chảo rồi ta nêm nếm gồm: đường + hạt nêm + nước mắm nêm nếm vị chua ngọt vừa ăn là được (nước sốt me canh sao khi cho tôm vào nước sốt xâm xấp mặt tôm).

Cách rang tôm ngon: Những con tôm đỏ au, vị ngon

- Khi chảo nước sốt me sôi thì cho tôm đã chiên vào luôn đảo đều cho tôm thấm đều gia vị và chỉnh lửa riu riu đến khi nước cốt me sền sệt lại là tắt bếp thôi, cuối cùng ta cho tỏi phi + đậu phộng vào là xong rồi đó ăn kèm bánh mì muối tiêu chanh.

Cách rang tôm ngon: Tôm rang ăn với canh cua, nước rau muống luộc sẽ rất tuyệt vơi

Chúc các bạn thành công khi rang tôm!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Mai Hoang thực hiện