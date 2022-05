Điều phấn khởi với bà con quanh đầm Ô Loan là giá tiêu thụ cao cộng với sản lượng khai thác khá lớn.

Được biết, rau câu khai thác tại đầm Ô Loan được đánh giá cao về chất lượng. Rau câu có thể sử dụng trộn gỏi, ăn với rau sống, nấu thạch hay nấu xu xoa để giải khát hay phục vụ cho các nguồn đông dược khác.

Rau câu mang lại nguồn thu nhập khá cao cho người dân quanh đầm Ô Loan, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Rau câu thu hoạch vào chính vụ từ tháng giêng cho đến hết hè. Những hộ dân sống quanh đầm Ô Loan thuộc các xã An Hòa Hải, An Hiệp, An Cư, An Ninh Đông của huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên rất phấn khởi vì có thêm nguồn thu nhập từ rau câu.

Theo anh Nguyễn Văn Tân (thôn Phú Tân, xã An Cư) cho biết: Ba năm trở lại đây, rau câu trên đầm Ô Loan xuất hiện khá nhiều. Nhưng năm nay rau câu bán được giá nhất, bình quân giá rau câu từ 6.000 - 7.000 đồng/kg râu câu phơi khô.

Với rau câu tươi vớt từ hồ nuôi tôm, tùy vào độ trắng của rau câu; còn đối với rau câu khai thác tự nhiên thì có giá lên đến 9.000 đồng/kg.

Bình quân mỗi ngày, một người có thể vớt được khoảng gần 200 kg rau câu tươi. Sau hai ngày phơi nắng, số rau câu này thu được khoảng gần 50 kg rau câu khô.

Như vậy một người cũng có thu nhập được khoảng 300.000 đồng/ngày từ công việc vớt sản vật này. Nhiều nhà đông người có thể thu nhập lên đến 1 - 2 triệu/ngày từ nghề khai thác rau câu.

Rau câu phơi khô tới đâu thì tiểu thương thu mua tới đó nên ngư dân sống quanh đầm Ô Loan rất phấn khởi. Chính vì vậy, không khí hành nghề khai thác rau câu tại đây sôi động hơn mọi năm.

Nghề khai thác rau câu quanh đầm Ô Loan vừa cho thu nhập khá mà còn giúp các hộ vớt rau câu trong hồ tôm với mục đích vệ sinh ao hồ nuôi trồng thủy sản.