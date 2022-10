Rau muống, khô cá dứa OCOP làm không kịp bán

Tăng cường sản xuất sản phẩm OCOP

"Rau muống đang ăn hàng, nhu cầu thị trường rất cao. Tăng cường xuống giống, tranh thủ còn đất trống thì xuống giống rau muống nha bà con ơi", ông Trần Văn Thích - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp sản xuất thương mại và dịch vụ Phước An (HTX Phước An) tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM thông báo.

Cả tuần qua, ông Thích thường xuyên gọi điện, nhắn tin và xuống tận vườn các hộ tham gia vào hợp tác xã, đôn đốc tăng cường xuống giống rau muống. Rau muống an toàn của HTX Phước An đã được công nhận là sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) của TP.HCM. Ngoài ra, HTX còn có sản phẩm cải ngọt cũng đã được công nhận OCOP TP.HCM.

Rau muống đạt tiêu chuẩn OCOP của HTX Phước An (huyện Bình Chánh, TP.HCM) được sơ chế trước khi đưa ra thị trường. Ảnh: Hồng Phúc

Theo ông, nhu cầu rau muống đang cao vì TP.HCM gần đây mưa nhiều. Rau muống trên thị trường khan hàng vì khó chăm sóc. Trong khi đó, HTX có kinh nghiệm trồng rau muống an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP cả chục năm nay nên tỷ lệ rau đạt tốt hơn. Ngoài ra, rau muống an toàn được công nhận OCOP cũng khiến người tiêu dùng an tâm chọn mua.

Kênh phân phối tại siêu thị của HTX Phước An những ngày qua hút khách. Ông cho biết sau dịch Covid-19, nhu cầu phần nào có ảnh hưởng nhưng gần đây, các siêu thị thông báo lấy hàng với sản lượng nhiều hơn.

"Chúng tôi đã vận động nông dân duy trì, phát triển hai sản phẩm OCOP rau muống và cải ngọt. Chúng tôi đang làm thêm 10 sản phẩm nữa để gắn sao OCOP, cho người dân biết đây là những loại rau đặc trưng của Bình Chánh, đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất đến tay người tiêu dùng", ông Thích nói với Dân Việt.

Nhiều đặc sản của huyện Cần Giờ đã được công nhận là sản phẩm OCOP TP.HCM như khô cá dứa, xoài cát của HTX Cần Giờ Tương Lai (xã Bình Khánh), tổ yến chưng của hộ kinh doanh yến sào Khánh Đan (xã Tam Thôn Hiệp) cũng rất hút khách.

Khô cá dứa vốn rất nổi tiếng của huyện Cần Giờ, không chỉ được người dân tại TP.HCM mà còn nhiều tỉnh thành khác ưa chuộng. Đại diện HTX Cần Giờ Tương Lai cho biết có thời điểm "cung không đủ cầu". Nhờ được gắn sao OCOP, sản phẩm này càng nhận được sự tin tưởng của người tiêu dùng trên cả nước.

Tiếp tục hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm OCOP

TP.HCM hiện có 27 sản phẩm OCOP 3-4 sao và 1 sản phẩm là bột rau má có đường của Công ty TNHH Thiên Nhiên Việt đang đề xuất xếp hạng OCOP 5 sao cấp quốc gia. Thời gian qua, nhiều sản phẩm OCOP TP.HCM đã mở rộng được kênh phân phối như siêu thị, cửa hàng thực phẩm cao cấp, các kênh thương mại điện tử.

TP.HCM tăng cường các hoạt động hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm OCOP. Ảnh: Hồng Phúc

Ông Đinh Minh Hiệp - Giám đốc Sở NNPTNT TP.HCM cho biết, để hỗ trợ khâu đầu ra, TP.HCM đã tổ chức lễ ký kết giữa Satra, Saigon Co.op với các chủ thể được công nhận sản phẩm OCOP nhằm đưa các sản phẩm này vào hệ thống các siêu thị, cửa hàng tiện ích.

Sau quá trình xét duyệt cũng như hoàn tất các hồ sơ, thủ tục, nhiều sản phẩm đã có mặt trên kệ các siêu thị này và một số sản phẩm khác đang chuẩn bị được đưa vào siêu thị.

Ông Hiệp cũng cho biết thêm các sản phẩm OCOP của TP.HCM sẽ được hỗ trợ tiêu thụ theo chương trình xúc tiến tiêu thụ nông lâm thủy sản và sản phẩm OCOP của TP. Đồng thời, được xem xét, đề xuất chứng nhận "Thương hiệu Vàng TP.HCM".

Với các sản phẩm đã được đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao, TP.HCM sẽ tiếp tục giới thiệu, quảng bá để người dân trong và ngoài TP biết đến thông qua các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu cho sản phẩm OCOP trong và ngoài TP.HCM.

Thời gian qua, các sản phẩm OCOP TP.HCM đã được trưng bày, giới thiệu trực tiếp đến người tiêu dùng tại các chợ phiên nông sản an toàn, hội chợ, hội nghị triển lãm, hội thi của ngành nông nghiệp, công thương, du lịch và các chương trình tại các quận huyện.