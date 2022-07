Sao nam dính bê bối tình dục, sự nghiệp đều xuống dốc dù đúng hay sai

Theo Variety, trong tất cả các loại scandal thì bê bối tình dục luôn là con đường nhanh nhất để sự nghiệp của các ngôi sao hoặc người nổi tiếng "một bước đi vào cửa tử". Nghệ sĩ vướng bê bối tình dục khó có chỗ đứng trong nền công nghiệp giải trí, dù là phương Tây hay phương Đông. Càng nổi tiếng, họ càng phải hứng chịu sự ghẻ lạnh cho tới chỉ trích, tẩy chay từ phía dư luận.

Có nhiều cách để "xử lý khủng hoảng truyền thông", tuy nhiên dù có lên tiếng xin lỗi, hay chối bỏ, hoặc im lặng thì cái kết chung của những ngôi sao có sức ảnh hưởng này đều là dần mất danh tiếng và trở thành "cựu vương".

Armie Hammer. (Ảnh: THR).

Nói về cách xử lý bê bối tình dục bằng phương án im lặng, Variety dẫn chứng vụ việc của Armie Hammer. Nam diễn viên này là con trai của Michael Armand Hammer - doanh nhân dầu mỏ sở hữu doanh nghiệp Occidental Petroleum trị giá 19 tỷ USD , và mẹ anh là cựu nhân viên ngân hàng.

Mặc dù có xuất thân vương giả nhưng Armie Hammer bắt đầu sự nghiệp điện ảnh không mấy suôn sẻ. Làm quen với phim truyền hình và tham gia hàng loạt phim điện ảnh, nhưng nam diễn viên vẫn rất mờ nhạt. Mãi tới khi xuất hiện trong Call Me by Your Name (2017), Armie Hammer đóng vai chàng sinh viên 24 tuổi Oliver có mối tình đồng tính lãng mạn với Elio Perlman (Timothée Chalamet). Tác phẩm đã nhận "mưa" lời khen từ giới chuyên môn trên mọi phương diện.

Tuy nhiên, sự nghiệp của nam diễn viên này đang lúc nở rộ nhất thì trên mạng xã hội, tin đồn anh là một cannibal - kẻ ăn thịt người bỗng nhiên lan rộng. Mặc dù tin đồn nhanh chóng bị dập tắt, nhưng nhiều tuần sau, các câu hỏi vẫn xoay quanh cuộc sống cá nhân của Hammer trước những cáo buộc trên mạng xã hội. Sau đó, nam diễn viên sinh năm 1986 được cho là bị buộc rời khỏi hai dự án điện ảnh được đầu tư lớn.

Các tin nhắn chưa được xác minh đã được tung lên mạng xã hội, được cho là Armie Hammer đang trò chuyện với một số phụ nữ. Trong đó, anh ta bị cáo buộc thể hiện ham muốn tình dục của mình là uống máu, cắt ngón chân và coi bạn tình như nô lệ. Các tin nhắn, mô tả những tám ảnh của anh ta về ham muốn hiếp dâm. Một trong những người yêu cũ của Armie Hammer nói rằng, nam diễn viên muốn bẻ và ăn xương sườn của cô. Một người yêu cũ khác cho biết, nam diễn viên đã cào cấu da trên xương chậu của cô, yêu cầu cô tham gia vào "trò chơi dao" trong phòng ngủ. Dĩ nhiên, dư luận đứng về phía những người phụ nữ này và cáo buộc các hành vi tình dục của Armir Hammer là lạm dụng tình cảm, thao túng và cưỡng bức.

Hammer đã không nói về tính xác thực của các tin nhắn. Và ê-kíp truyền thông, pháp lý của anh phủ nhận các cáo buộc lạm dụng. Tuy nhiên, vào năm 2021, những gì được lan truyền trên mạng xã hội vẫn là vấn đề lớn đối với nam diễn viên. Ngay cả khi Hammer phủ nhận các cáo buộc, dường như những "bằng chứng" được tung lên mạng xã hội vẫn là vết nhơ lâu dài trong sự nghiệp của anh.

Một luật sư của Hammer đã khẳng định cách chống lại thân chủ của anh ta là "sai sự thật", bất kỳ yêu cầu tình dục nào của anh, đều được đối phương "hoàn toàn đồng ý và cùng tham gia".

Armie Hammer đã yêu cầu gỡ các cáo buộc không có căn cứ chống lại anh ta. "Tôi không phản hồi những tuyên bố nhảm nhí này", anh nói, đồng thời gọi những cáo buộc trên mạng xã hội là "những cuộc tấn công trực tuyến xấu xa và giả mạo chống lại tôi".

Cho đến nay, không có đơn kiện nào được gửi bởi bất kỳ người nào trong số những người tố cáo. Đại diện cho một trong những bạn gái cũ của Hammer nói với Variety rằng, khách hàng không muốn tiếp tục một thủ tục pháp lý nào.

Sao nam dính bê bối tình dục, sự nghiệp đều xuống dốc dù đúng hay sai

Được biết, nhóm pháp lý của Hammer hiện đang trong quá trình trát đòi hầu tòa đối với các tài khoản Instagram và Facebook để điều tra tính hợp lệ của những bức ảnh chụp màn hình.

Kể từ khi bức ảnh chụp màn hình xuất hiện trên mạng xã hội, lần đầu tiên được đăng tải bởi tài khoản Instagram ẩn danh House of Effie, Hammer đã bị buộc phải rời khỏi hai dự án bộ phim hài lãng mạn "Shotgun Wedding", trong đó anh được cho là sẽ đóng cùng Jennifer Lopez và "The Offer", một loạt phim của Paramount Plus về quá trình sản xuất "The Godfather".

Mặc dù Hammer đã có bạn tình ngoài hôn nhân trong nhiều năm, nhưng theo một người thân cận với anh, những mối quan hệ đó đều là sự đồng thuận và anh ta không tham gia vào bất kỳ hành vi lạm dụng nào. Những người phụ nữ đã nói chuyện với báo chí lá cải và đăng trên mạng xã hội, lại kể một câu chuyện khác.

Tình huống của Hammer khác với các vụ bê bối khác trong thời đại #MeToo, nơi những người đàn ông nổi tiếng chứng kiến sự nghiệp của họ kết thúc khi họ bị cáo buộc có hành vi lạm dụng trong các câu chuyện trên báo hoặc tạp chí được đưa tin sâu sắc. Nhưng trong khi toàn bộ tình tiết xung quanh các cáo buộc chống lại Hammer vẫn chưa được chú trọng hoàn toàn, hình ảnh đẹp đẽ của anh trước tòa án của dư luận đã nhanh chóng thay đổi.

Trong một ngành mà sự nghiệp của các ngôi sao điện ảnh được xây dựng dựa trên thương hiệu cá nhân của họ, thì thiệt hại có thể đã xảy ra. Các từ "ăn thịt người", "kitten và "daddy" sẽ mãi mãi ở bên cạnh tên của Hammer trong một tìm kiếm nhanh trên Google và anh được đưa vào diện nghi vấn, khi các video xuất hiện về anh ta như bị cáo buộc hít ma túy, uống rượu lái xe. Mặc dù không phải tất cả các video trên mạng xã hội đều đã được xác minh, nhưng Hammer đã đưa ra một tuyên bố xác nhận rằng nội dung xuất hiện trên internet đã "bị đánh cắp từ Instagram riêng tư của tôi", chỉ ra rằng, ít nhất một số cảnh quay là có thật.

"Anh ta chưa bao giờ ăn thịt người, anh ta chưa bao giờ uống máu, anh ta chưa bao giờ cắt bỏ một ngón chân, anh ta chưa bao giờ nhốt bất kỳ ai trong lồng, hoặc bất cứ điều gì khác trong những tin nhắn điên rồ này. Những tin nhắn này chắc chắn không nên được hiểu theo nghĩa đen - ngay cả khi anh ấy đã nhắn tin cho họ. Bất cứ ai cũng có thể nói những gì họ muốn và thu hút người xem trên Instagram hoặc TikTok. Mọi người nghĩ rằng quan hệ tình dục cuồng nhiệt là kỳ lạ và cấm kỵ, nhưng rõ ràng có những người trưởng thành tham gia vào nó và tận hưởng nó", bạn của Armie Hammer nói.