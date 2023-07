Giá cà phê hôm nay 7/7: Robusta tiếp tục giảm

Hai sàn cà phê kỳ hạn biến động trái chiều sau sự điều chỉnh dòng vốn của các quỹ và đầu cơ.

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London sụt giảm liên tiếp phiên thứ ba. Kỳ hạn giao ngay tháng 9 giảm thêm 2 USD, xuống 2.510 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 11 giảm thêm 8 USD, còn 2.406 USD/ tấn, các mức giảm nhẹ. Khối lượng giao dịch ở mức trung bình.

Trái lại, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York đảo chiều tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 9 tăng 1,55 cent, lên 160,45 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 12 tăng 1,50 cent, lên 159,65 cent/lb, các mức tăng đáng kể. Khối lượng giao dịch rất cao trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 07/07/2023 lúc 11:12:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên giảm 100 đồng, xuống dao động trong khung 64.500 - 65.000 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay cũng giảm 100 đồng, xuống dao động trong khung 64.500 - 65.000 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng duy trì mức giá thấp nhất là 64.500 đồng/kg. Tiếp đến là tỉnh Gia Lai với giá 64.600 đồng/kg sau khi giảm 100 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Đắk Lắk có giá thu mua cà phê là 64.800 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg. Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch là 65.000 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương được khảo sát, sau khi giảm 100 đồng/kg.

Thị trường cà phê Robusta tiếp tục điều chỉnh giảm là điều không nằm ngoài thị trường suy đoán. Do áp lực từ chính sách tiền tệ hiện hành của các ngân hàng trung ương lớn, nhằm ngăn chặn lạm phát toàn cầu hiện ở mức cao, trong khi lượng mua ròng trên sàn London vẫn còn quá nhiều với giá chênh lệch cộng (Dif) tại các nước sản xuất được đẩy lên mức cao ngất ngưởng, khoảng 250 – 300 USD/tấn, khiến giá hàng thực thiết lập mức cao 15 năm, theo dữ liệu của giacaphe.com.

Suy đoán đà giảm trên sàn London đã bị chặn lại sau báo cáo tồn kho ICE ngày 6/7 giảm 11.820 tấn, tức giảm mạnh tới 11,98% so với một tuần trước đó, xuống đăng ký ở mức 62.130 tấn (khoảng 1.035.500 bao, bao 60 kg), ghi nhận mức tồn kho giảm “khủng hiếm thấy”.

Giá cà phê Arabica đảo chiều tăng sau công bố biên bản họp tháng 6 cho thấy có sự đồng thuận của các nhà điều hành Fed về khả năng sẽ tiếp tục thắt chặt tiền tệ tại những phiên họp sắp tới khiến USDX bật tăng trở lại thúc đẩy các nhà đầu tư Phố Wall dịch chuyển dòng vốn tìm nơi trú ẩn tại các sàn hàng hóa có tính thanh khoản cao, đã làm các thị trường cà phê kỳ hạn rung lắc rất đáng kể.

Ngoài ra, dự báo thời tiết lạnh có thể gây ra sương giá ở vùng núi cao của bang Minas Gerais cũng góp phần tác động khiến thị trường New York tăng hồi phục cho dù nguy cơ sương giá sẽ không ảnh hưởng cây cà phê Arabica được trồng ở vùng thấp hơn.

Giá cà phê có thể vẫn sẽ được hỗ trợ...

Hoạt động thu hoạch cà phê tại vùng trồng cà phê chính của Brazil đang diễn ra tích cực, giúp nguồn cung trở nên sẵn sàng hơn để có thể đẩy ra thị trường, giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường xảy ra trước đó.

Hơn nữa, xuất khẩu cà phê đang cho thấy tín hiệu tích cực tại các quốc gia xuất khẩu hàng đầu. Xuất khẩu cà phê trong tháng 6 của Việt Nam, ước đạt 150.000 tấn, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, Tổng cục Thống kê Việt Nam (GSO) cho biết.

Đồng thời, dữ liệu từ Indonesia cũng cho thấy, xuất khẩu cà phê Robusta dạng hạt của Indonesia trong tháng 5 đạt 13.618 tấn, tăng 13,03% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn 87,22% so với mức 7.273,8 tấn vào tháng trước. Đây cũng là lần đầu xuất khẩu cà phê theo tháng của Indonesia tăng sau 5 tháng giảm liên tiếp.

Tuy vậy, những lo ngại về vấn đề nguồn cung ở mức thấp vẫn chưa hoàn toàn biến mất, đặc biệt là thị trường Việt Nam với những lo ngại El Nino khiến sản lượng giảm. El Nino sẽ gây ra kiểu thời tiết khô hạn tại Việt Nam, khiến vùng trồng cà phê chính trở nên thiếu độ ẩm phù hợp để cây cà phê phát triển tốt nhất. Điều này đưa đến kỳ vọng sản lượng tại Việt Nam sẽ không hồi phục được như kỳ vọng trước đó.

Thực tế, vài phiên gần đây, giá thế giới trên hai sàn giao dịch London và New York đều xu hướng đi xuống do áp lực bán hàng vụ mới đang thu hoạch rộ từ Brazil, nhà sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới.



Mặc dù giá liên tiếp giảm nhưng mức giá hiện tại vẫn được đánh giá là cao, do được hỗ trợ bởi báo cáo tồn kho trên sàn ở mức thấp, khiến thị trường vẫn còn nguyên mối lo thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn. Ngoài ra, việc điều chỉnh lãi suất tiền tệ của nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới cũng tác động không nhỏ đến thị trường.

Khi các công ty kinh doanh cà phê trên khắp châu Âu chuẩn bị áp dụng các quy định mới về chống phá rừng, Sàn giao dịch liên lục địa (ICE) đang tung ra một dịch vụ mới được thiết kế để thúc đẩy sự tuân thủ giữa những người mua hàng hóa - được gọi là Truy xuất nguồn gốc hàng hóa ICE (ICoT). Dịch vụ này đã được điều chỉnh để phù hợp với ngành cà phê và ca cao, dự kiến sẽ ra mắt vào năm tới, trước khi luật mới của Liên minh châu Âu có hiệu lực vào ngày 30/12/2024.

Các chuyên gia dự báo thời gian tới, giá cà phê thế giới có thể vẫn sẽ được hỗ trợ nhờ các yếu tố thời tiết không thuận lợi tại các nước sản xuất. Dự báo Thời tiết của Trung tâm Khí hậu Quốc gia của Chính phủ Hoa Kỳ, có khả năng 90% xảy ra điều kiện thời tiết El Nino vào cuối năm nay, đe dọa xảy ra khô hạn cục bộ cho các nước sản xuất quanh vành đai Thái Bình Dương và gây mưa nhiều cho các vùng cà phê chính phía Đông Brazil và vùng cà phê Tây Phi.



Bên cạnh đó, lo ngại khả năng các ngân hàng trung ương lớn sẽ thực hiện một đợt tăng lãi suất mới trong khi nền kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn khiến đồng USD suy yếu, dòng vốn đầu cơ tiếp tục chảy về các hàng hóa, trong đó có cà phê. Nhu cầu về cà phê Robusta ngày càng tăng do suy thoái kinh tế.

Theo ước tính, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 6/2023 đạt 150 nghìn tấn, trị giá 392 triệu USD, tăng 0,2% về lượng và tăng 2,0% về trị giá so với tháng 5/2023, so với tháng 6/2022 tăng 9,1% về lượng và tăng 24,3% về trị giá. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê đạt 1,01 triệu tấn, trị giá 2,4 tỷ USD, giảm 2,2% về lượng, nhưng tăng 3,0% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 6/2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước tính đạt 2.615 USD/tấn, tăng 1,8% so với tháng 5/2023 và tăng 14% so với tháng 6/2022. Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước đạt 2.367 USD/tấn, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái.