Ngày 10/2, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử liên quan đến 2 cựu Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ là Bùi Thị Lệ Phi, Cao Minh Chu và Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Chủ tịch Hội đồng sáng lập Công ty NSJ Group), cùng 17 đồng phạm. Ảnh: Chinh Hoàng

Ngày 10/2, TAND TP.HCM tiếp tục tổ chức phiên xét xử liên quan đến 2 cựu Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ là Bùi Thị Lệ Phi và Cao Minh Chu. Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Chủ tịch Hội đồng sáng lập Công ty NSJ Group) bị cáo buộc là chủ mưu, cùng 17 đồng phạm cũng bị xét xử trong phiên tòa này. Các bị cáo bị cáo buộc tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 2 Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Chủ tịch Hội đồng sáng lập Công ty NSJ Group) từng là cấp dưới của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (AIC). Tại phiên tòa sáng nay (10/2), bị cáo Nga phủ nhận việc chi 3 tỷ đồng cho bị cáo Bùi Thị Lệ Phi. Ảnh: Chinh Hoàng



Tại phiên tòa sáng nay (10/2), bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Chủ tịch Hội đồng sáng lập Công ty NSJ Group) phủ nhận, cho rằng mình không đưa 3 tỷ đồng cho cựu Giám đốc Sở Y tế, cụ thể là bị cáo Bùi Thị Lệ Phi. Bị cáo Nga nói: "Đề nghị cơ quan điều tra kiểm tra máy soi tại sân bay Cần Thơ để nắm rõ vụ việc này".

Quá trình xét hỏi tại tòa, bị cáo Nga thừa nhận vai trò cầm đầu, chủ mưu. "Bị cáo phải là vai trò số 1. Nếu không có bị cáo thì không có vụ án này và bị cáo khác không ngồi đây", bị cáo Nga trình bày.

Về thiệt hại của vụ án, theo bị cáo Nga, nếu các bị cáo bồi thường được bao nhiêu thì phần còn lại bị cáo và công ty của mình sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ và chắc chắn khắc phục được. Bị cáo Nga đề nghị HĐXX xem xét nhiều yếu tố khách quan để giảm nhẹ cho các bị cáo khác trong vụ án. Đồng thời, bị cáo Nga cho biết thêm: Bị cáo là người chủ động tiếp cận một số người để tham gia thầu, chẳng hạn chủ động tiếp cận bị cáo Bùi Thị Lệ Phi, Cao Minh Chu.

Liên quan đến cựu Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Võ Thành Thống, bị cáo Nga khai mỗi lần xuống Cần Thơ đều đến thăm ông Thống, nhưng không nhờ vả gì. Về câu hỏi ông Thống có nhờ vả gì đến Sở Y tế TP.Cần Thơ, bị cáo Nga cho rằng không biết.

Cáo trạng của vụ án này thể hiện, bị cáo Bùi Thị Lệ Phi và Cao Minh Chu đã can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, cho Công ty NSJ và Công ty Bình An của bị can Nga trúng cả 4 gói thầu trị giá gần 90 tỷ đồng, gây thiệt hại ngân sách gần 33 tỷ đồng.

Với tư cách là người đứng đầu ngành y tế TP.Cần Thơ, từ tháng 5/2011 đến tháng 12/2019, bị cáo Phi trực tiếp quản lý vốn Nhà nước để đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế. Ngoài ra, bị cáo Phi còn đại diện chủ đầu tư ký trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, bố trí vốn cho 4 gói thầu.

Quá trình đấu thầu, bị cáo Phi đã trao đổi, thống nhất với bị cáo Nga để NSJ trúng thầu với giá thiết bị do Nga đưa ra. Bị cáo Phi sau đó còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chỉ đạo cấp dưới tạo mọi điều kiện để đảm bảo cho các công ty của bị cáo Nga tham gia và trúng cả 4 gói thầu với giá thỏa thuận trước.

Vẫn theo cáo trạng, ngày 3/12/2019, tại nhà riêng, bị cáo Phi đã nhận 3 tỷ đồng từ bị cáo Nga. Dù cả hai đều không thừa nhận, nhưng căn cứ sao kê tài khoản ngân hàng, lời khai nhân chứng, kết quả nhận dạng... đủ căn cứ xác định bị cáo Phi đã nhận số tiền trên. Ngoài ra, dịp Tết âm lịch (2019 và 2020), bị cáo Phi nhận 200 triệu đồng của bị cáo Nga để "chi cho Sở Y tế Cần Thơ". Tuy nhiên, tại phiên tòa sáng nay bị cáo Nga một mực khẳng định không có việc chi 3 tỷ đồng cho bị cáo Phi, đề nghị được cơ quan điều tra kiểm tra lại.