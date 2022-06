Sáng nay, 29/6, tại Siêu thị Big C Thăng Long (Hà Nội), UBND tỉnh Sơn La phối hợp với Tập đoàn Central Retail Việt Nam tổ chức khai mạc Tuần lễ xoài và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2022 (từ 29/6 đến 3/7).

Ông Phùng Mạnh Hiệp, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cho biết, với trên 400.000 ha đất nông nghiệp màu mỡ, tầng canh tác dày cùng điều kiện khí hậu cận ôn đới, Sơn La hiện nằm trong số những địa phương đúng đầu cả nước về sản lượng và chất lượng nông sản.

Tuần lễ xoài và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2022 diễn ra từ 29/6 đến 3/7 tại Siêu thị Big C Thăng Long (Hà Nội). Ảnh: Bình Minh

Hiện, Sơn La đã trở thành vựa trái cây lớn nhất miền Bắc với tổng diện tích cây ăn quả các loại 82.805 ha, sản lượng hàng năm trên 450.000 tấn/năm. Sản phẩm trái cây của Sơn La đa dạng, phong phú, như: xoài, nhãn, mận, chuối, chanh leo, dâu tây, na, bơ, bưởi, hồng giòn...

Sơn La có 24 sản phẩm nông sản được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ; xây dựng, duy trì và phát triển 235 chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn.

Có 241 mã số vùng trồng với diện tích 3.865,45 ha cây ăn quả phục vụ xuất khẩu; hơn 5.000 ha cây trồng áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt và các tiêu chuẩn tương đương.

Theo ông Phùng Mạnh Hiệp, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La (ngoài cùng bên phải), sản lượng xoài năm 2022 của Sơn La đạt khoảng 75.000 tấn, đứng thứ 2 toàn quốc. Ảnh: Bình Minh

Các sản phẩm nông sản đã tham gia vào chuỗi cung ứng của các hệ thống phân phối lớn trong nước như: Big C, Winmart, Hapro Mart; tiêu thụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử: Sendo, Voso, Postmart, Shopee.

Đã có 17 sản phẩm nông sản tỉnh Sơn La xuất khẩu sang thị trường 21 nước, như: Mỹ, Úc, Anh, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, UAE...

Riêng sản phẩm xoài Sơn La sản lượng năm 2022 đạt khoảng 75.000 tấn, đứng thứ 2 toàn quốc. Không chỉ lớn về diện tích, sản lượng mà chất lượng xoài Sơn La cũng ngày càng được khẳng định.

Hầu hết diện tích trồng xoài đã và đang được chăm sóc, thu hoạch theo quy trình sản xuất an toàn như VietGAP, GlobalGAP và sản xuất theo hướng hữu cơ.

Hiện toàn tỉnh có 99 vùng trồng xoài được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường các nước như: Trung Quốc, Úc, Mỹ và New Zealand với diện tích trên 1.400 ha.

Năm 2022, dự kiến toàn tỉnh Sơn La sẽ xuất khẩu trên 28.000 tấn trái cây và xuất khẩu khoảng 120.000 tấn sản phẩm nông sản chế biển gồm: chè, cà phê, tinh bột sắn, cao su. Tỉnh Sơn La phấn đấu giá trị hàng hóa nông sản tham gia xuất khẩu năm 2022 đạt 162,5 triệu USD, tăng 8,3% so với năm 2021.





Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Thùy Linh, Giám đốc phát triển mở rộng - Tập đoàn Central Retail miền Bắc cho biết, Tuần lễ xoài và nông sản an toàn tỉnh Sơn La tại Siêu thị Big C - Thăng Long năm 2022 là một trong những hoạt động chào mừng Central Retail kỷ niệm 10 năm hoạt động tại Việt Nam, cũng như nhằm thực hiện cam kết “đóng góp vào sự thịnh vượng của Việt Nam và nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt” của tập đoàn Central Retail tại Việt Nam.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Tuần lễ xoài và nông sản an toàn tỉnh Sơn La tại Siêu thị Big C - Thăng Long năm 2022. Ảnh: Bình Minh

Bà Linh cũng cho hay, tại hệ thống bán lẻ của Central Retail gồm: siêu thị GO!, Big C, Tops Market, các sản phẩm của Sơn La được khách hàng rất ưa chuộng. Điều này được thể hiện thông qua 60 mặt hàng nông sản các loại của tỉnh Sơn La được bày bán thường xuyên trên kệ hàng của hệ thống 17 siêu thị GO!, Big C, Tops Market khu vực Miền Bắc.

Riêng sản lượng sản phẩm nông sản Sơn La tại Big C Thăng Long đạt mức tăng trưởng gấp 20 lần, thậm chí có những mặt hàng như bắp cải tăng trưởng 80 lần.

"Sản phẩm xoài chúng tôi kỳ vọng năm 2022 sẽ tiêu thụ khoảng gần 1.000 tấn. Sở dĩ, các sản phẩm nông sản an toàn của tỉnh Sơn La được ưu là bởi chất lượng sản phẩm tốt, đảm bảo tiêu chuẩn chứng nhận an toàn thực phẩm, VietGAP, GlobalGAP, Organic...”.