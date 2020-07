Săn tour giá rẻ 60% và thưởng thức món ngon tại Ngày hội du lịch TP.HCM

Từ 16-19/7, tại Công viên Lê Văn Tám diễn ra Ngày hội du lịch TP.HCM lần thứ 16 nhằm kích cầu du lịch hậu Covid-19 với chủ đề "Sài Gòn - TP.HCM sống động từng trải nghiệm".



Ngày hội Du lịch TP.HCM năm nay được tổ chức kết hợp với Liên hoan Ẩm thực món ngon các nước, với mục đích tạo nên chuỗi hoạt động đặc sắc nhằm thu hút du khách, đẩy mạnh quảng bá thương hiệu điểm đến "Thân thiện – hấp dẫn – an toàn" của TPHCM.

Toàn cảnh Ngày hội Du lịch tại công viên Lê Văn Tám.

Sự kiện có quy mô hơn 150 gian hàng đến từ 50 tỉnh, thành trong cả nước cùng các doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú, vận chuyển, dịch vụ và gần 50 gian hàng ẩm thực Việt Nam và quốc tế. Với việc tích hợp các hoạt động đặc sắc trong "sự kiện kép", Ban tổ chức kỳ vọng sẽ đón khoảng 200.000 lượt khách tham dự Ngày hội Du lịch TP.HCM và Liên hoan món ngon các nước năm 2020.

Tour giá rẻ đến 60%

Dịp này, nhiều doanh nghiệp lữ hành giảm giá cực sâu để thu hút du khách đi du lịch trở lại.

Saigontourist thuộc Saigontourist Group ưu đãi 30% giá tour đường bay và tour đường bộ trọn gói chỉ từ 979.000 đồng. Hấp dẫn nhất là tour mới đường bay, trải nghiệm tuyến Cà Mau – U Minh Hạ – Vườn quốc gia Đất Mũi 3 ngày, khách sạn 4 sao, giá từ 3,479 triệu đồng (chưa gồm vé máy bay). Tour đường bay tuyến miền Bắc giá trọn gói từ 6,079 triệu đồng, đi Hà Nội, Lào Cai, Sapa, Ninh Bình, Hạ Long, Mộc Châu, Bản Giốc, Ba Bể, đền Hùng…

Gian hàng Lửa Việt tour tại Ngày hội du lịch TP.HCM lần thứ 16.

Tour đường bay tuyến miền Trung giá trọn gói từ 4,079 triệu đồng, đi Đà Nẵng, Bà Nà, Hội An, Cù lao Chàm, Huế, động Phong Nha (tặng kèm vé xem show À Ố hoặc Ký ức Hội An), Tuy Hòa – Quy Nhơn. Với giá trọn gói chỉ từ 3,979 triệu đồng, du khách đã có thể bay đi Phú Quốc, trải nghiệm công viên giải trí hiện đại Vinwonders vừa mới đưa vào hoạt động vào năm nay.

Ngoài ra, Saigontourist còn giới thiệu nhiều tour hấp dẫn khác, đi theo tuyến Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết, Hồ Tràm, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Hà Tiên, Châu Đốc và tuyến Tây Nguyên. Chùm tour mới đi tuyến Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, giá từ 1,379 triệu đồng.

Saigontourist tung nhiều chương trình khuyến mãi lớn.

Tương tự, Công ty Du lịch Vietravel giới thiệu chương trình tour Hè 2020 mang thông điệp "Nước Việt tôi yêu" với nhiều tour du lịch chất lượng cùng mức giá ưu đãi, áp dụng từ ngày 16/7 đến 6/9.

Theo đó, Vietravel đã triển khai bộ sản phẩm "Nước Việt tôi yêu" hướng tới 3 dòng tour chính: Cao cấp – tiêu chuẩn – tiết kiệm.

Với dòng sản phẩm cao cấp, du khách được tận hưởng những dịch vụ tiện ích tại các khách sạn, resort, du thuyền 5 sao.

Nhiều chương trình ưu đãi cho du khách tại gian hàng Vietravel.

Để đáp ứng xu hướng của giới trẻ thích đến những nơi gần gũi thiên nhiên, Vietravel giới thiệu 7 sản phẩm trải nghiệm với mức giá ưu đãi: Đến Đà Lạt "săn mây" phố núi, hóa thân thành nông dân thu hoạch hoa quả; lên Đăk Nông cắm trại đêm và đón bình minh trên đỉnh Tà Nùng; về Vĩnh Long khám phá miệt vườn, trải nghiệm homestay Út Trinh; Ghé An Giang check-in bến tàu hình tổ chim với cây "cầu tre vạn bước" dài nhất Việt Nam, hay ra xứ Huế ngắm hoàng hôn trên phá Tam Giang, trải nghiệm khóa thiền tại chùa Khánh Vân; đến Quảng Bình chèo thuyền Kayak, ngắm hoàng hôn trên dòng sông Son, trải nghiệm câu cá tại Chày Lập Farmstay, khám phá công viên Ozo Treetop.

Bên cạnh đó, Vietravel M.I.C.E còn triển khai dòng sản phẩm "Hè cực chất" dành riêng cho các em học sinh với thông điệp "Kết nối bạn thân – nhân đôi trải nghiệm".

Với thông điệp "Nước Việt tôi yêu", mùa du lịch hè năm nay Vietravel mang đến chương trình khuyến mại hấp dẫn dành cho khách mua tour trong thời gian từ ngày 16/7 đến 6/9 cho các tour khởi hành từ 1/8 đến 30/9.

Đặc biệt, tại Ngày hội Du lịch TP.HCM, khách hàng sẽ được mua tour ưu đãi đến 49%.

Món ngon các nước.

Công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Việt An (Viantravel) - một trong những thành viên của Công ty lữ hành Vido Group - giới thiệu nhiều chương trình tour tới các điểm du lịch thuộc "top" điểm đến hấp dẫn, giảm giá 20% như tour trải nghiệm du thuyền Hạ Long theo phong cách cổ điển; tour Đà Lạt check in "hot trend" chuyên dành cho giới trẻ; tour phong cách Tây thưởng thức thực phẩm sạch, tự tay chế biến rau miệt vườn Hội An - rau Trà Quế hay tour khám phá Hà Nội - Đồng Văn...

Du lịch sinh thái và khám chữa bệnh

Dịp này, ban tổ chức sẽ giới thiệu các sản phẩm tour như: "Theo dấu chân biệt động Sài Gòn", Combo Free & Easy TP.HCM và các chương trình tour du lịch sinh thái trải nghiệm, tour du lịch sinh thái văn hóa di chuyển bằng xe buýt trên sông, tham quan thành phố bằng xe buýt hai tầng... Thông qua các tour du lịch này, du khách được trải nghiệm nhịp sống sôi động của TP.HCM.

Bên cạnh đó, các khách sạn 4, 5 sao tại TP.HCM cũng đồng loạt tung các gói khuyến mãi giá phòng và dịch vụ để du khách có cơ hội trải nghiệm các dịch vụ đẳng cấp với chi phí tiết kiệm. Tại ngày hội du lịch còn có các chương trình tour du lịch nội địa đến các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, Duyên hải miền Trung, Tây Bắc, Đông Bắc... với giá khuyến mãi từ 10% - 50%.

Ban tổ chức công bố 5 gói sản phẩm du lịch y tế của các doanh nghiệp lữ hành ở lĩnh vực nha khoa, y học dân tộc, tim mạch, sinh sản và tầm soát ung thư. Trang thông tin điện tử về du lịch y tế TP.HCM cũng được công bố và chính thức hoạt động.

Ngày 17/7, các travel blogger như "Quỷ Tử Cốc" - Ngô Trần Hải An, Trần Đặng Đăng Khoa giao lưu với du khách về chủ đề "Du lịch an toàn và hạnh phúc".

Theo ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân TP.HCM, ngành du lịch thành phố đã có nhiều nỗ lực trong giải pháp ứng phó dịch Covid-19 và hỗ trợ doanh nghiệp ổn định hoạt động kinh doanh.

Tiếp nối chương trình kích cầu du lịch nội địa, Ngày hội du lịch TP.HCM là sự kiện quan trọng, nhằm mục tiêu đẩy mạnh kích cầu du lịch nội địa, đồng thời là nơi tạo điều kiện cho doanh nghiệp du lịch, công ty lữ hành khôi phục thị trường, tiếp cận khách hàng và mang lại cơ hội cho người dân khám phá những danh lam thắng cảnh trên khắp mọi miền đất nước.