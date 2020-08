Sáng mai Đường Nhuệ sẽ bị đưa ra xét xử trong vụ án đầu tiên

Đường Nhuệ hầu toà lần đầu với tư cách bị cáo

Theo quyết định của Toà án nhân dân TP.Thái Bình, vụ án "Cố ý gây thương tích" có Đường Nhuệ là bị cáo duy nhất.



Nạn nhân trong vụ án là anh Mai Thế Duy (SN 1988, TP.Thái Bình). Anh Duy bị Đường Nhuệ đánh giữa trụ sở Công an phường Trần Lãm vào năm 2014, sự việc đã gây xôn xao dư luận, tuy nhiên sau đó bị tạm đình chỉ điều tra.

Cũng bị Đường Nhuệ kẹp cổ ngay tại trụ sở Công an phường hôm đó là bà Đinh Thị Lý (mẹ đẻ anh Duy).

Phiên toà sẽ được mở vào 8h sáng ngày 18/8. Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại của vụ án là luật sư Lê Hồng Hiển – Hãng luật Lê Hồng Hiển và cộng sự (Đoàn luật sư TP.Hà Nội).

Về diễn biến vụ việc, ngày 18/11/2014, nhà chức trách xác định, giữa bà Lý và bà Nguyễn Thị Thanh G (SN 1980, TP.Vinh, Nghệ An) có một mối quan hệ công việc.

Khi không liên hệ được với bà Lý, người phụ nữ đã gọi cho Đường Nhuệ nhờ tìm giúp bà Lý ở TP.Thái Bình để bà này về gặp, giải quyết vấn đề liên quan.

Đường Nhuệ sẽ bị đưa ra xét xử trong vụ việc gã đánh người giữa trụ sở Công an phường vào năm 2014. Đây cũng là vụ án đầu tiên Đường bị xét xử, trước đó gã cũng tham gia 1 phiên toà với tư cách là nhân chứng, tuy nhiên vụ án đó đã bị trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại để xác định sự liên quan của Đường.

Khoảng 21h tối ngày 17/11/2014, Đường Nhuệ gọi điện báo cho bà G biết, rằng bà Lý đang ở nhà tại TP.Thái Bình. Bà G đã đi cùng 1 người đàn ông về Thái Bình ngay trong đêm.

Sáng ngày xảy ra vụ việc Đường Nhuệ đánh người ở trụ sở Công an phường, do không biết đường nên bà G đã gọi anh B bảo đến gặp mình.

Khoảng 7h, anh B đến nhà bà Lý, gặp bà G đang đứng ngoài cửa gọi, chủ nhà mở cửa nhưng không cho bà G vào nhà.

Bà G và bà Lý sau đó thống nhất lên Công an phường để giải quyết việc bà G nhờ bà Lý xin việc cho cháu.

Lúc này có bà G, anh B, bà Lý, anh Duy cùng lên trụ sở Công an phường Trần Lãm.

Khoảng 7h10 phút, Đường Nhuệ đi xe ô tô đến nhà bà Lý thì được biết bà Lý đang ở Công an phường, Đường đi lên.

Đường Nhuệ đã đánh gãy xương mặt của nạn nhân Duy khiến anh này tổn thương 15% sức khoẻ.

Đường Nhuệ đánh người giữa trụ sở Công an phường thế nào?

Tại phòng tiếp dân, Đường Nhuệ hỏi bà Lý: "Bà bảo ai ăn cắp xe của bà", bà Lý nói: "Tao có bằng chứng camera là thằng Nam em mày lấy".

Đường Nhuệ nói nếu bà Lý có bằng chứng thì cứ báo công an, nếu không đúng thì tát vỡ mồm.

Lúc này bà Lý nói "mày tát đi", Đường Nhuệ đi phía sau lưng anh Duy đến chỗ bà Lý ngồi, dùng tay phải quàng vào cổ bà Lý.

Thấy vậy anh Duy đứng dậy can ngăn, dùng tay đẩy Đường Nhuệ ra.

Đường Nhuệ lúc đó xoay người đối diện với anh Duy, dùng tay trái đánh theo hướng từ dưới lên, trúng vào vùng mặt bên phải của anh Duy.

Thấy Đường Nhuệ đánh anh Duy, bà G chạy đến can, Đường Nhuệ đi về.

Không chỉ đánh anh Duy giữa trụ sở Công an phường, Đường Nhuệ còn kẹp cổ mẹ đẻ anh này ngay tại phòng tiếp dân của Công an phường Trần Lãm. Trong ảnh là bà Lý đang miêu tả lại hành động Đường Nhuệ kẹp cổ bà với PV Dân Việt.

Thời điểm này, Công an phường Trần Lãm vừa kết thúc họp giao ban, sau khi biết được chuyện đánh nhau, chỉ huy Công an phường đã làm việc với bà Lý, bà G và báo cáo lãnh đạo Công an TP.Thái Bình.

Bà Lý và anh Duy yêu cầu được đưa đi giám định thương tích, sau đó họ được đưa đến Bệnh viện đa khoa TP.Thái Bình.

Kết quả khám xác định bà Lý không bị thương tích gì, anh Duy bị gãy lồi cầu xương hàm dưới phải, phải điều trị tại bệnh viện. Sau này xác định anh Duy tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 15%.

Công an TP.Thái Bình sau đó đã khởi tố vụ án hình sự ngày 5/1/2015 về tội "Cố ý gây thương tích".

Quá trình điều tra, Đường Nhuệ không thừa nhận đánh anh Duy, chưa đủ chứng cứ xác định Đường gây thương tích cho anh Duy, Công an TP.Thái Bình đã quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án.

Đến tận 6 năm sau kể từ ngày xảy ra vụ đánh người ở trụ sở Công an phường, sau khi thu thập được tài liệu, chứng cứ có căn cứ xác định Đường đã đánh anh Duy, Công an TP.Thái Bình đã phục hồi điều tra vụ án, khởi tố bị can đối với Đường.

Đây là vụ án đầu tiên mà Đường Nhuệ bị đưa ra xét xử trong một loạt vụ án mà Công an tỉnh Thái Bình, Công an TP.Thái Bình khởi tố với Đường, vợ Đường và đàn em.

Đường Nhuệ hiện đang là bị can của 2 vụ án "Cố ý gây thương tích". Vụ đầu tiên là Đường Nhuệ cùng vợ và đàn em đánh 1 nhân viên xe khách ngay tại nhà mình.

Vụ "Cố ý gây thương tích" thứ 2 là vụ án Đường Nhuệ đánh người giữa trụ sở Công an phường nói trên.

Ngoài 2 vụ án này, Đường Nhuệ còn là bị can trong vụ cưỡng đoạt tài sản, liên quan đến việc bảo kê hoả táng người chết ở Thái Bình.

Vợ Đường Nhuệ cũng vướng lao lý với chồng trong vụ đánh nhân viên xe khách. Ngoài ra, vợ Đường Nhuệ còn bị khởi tố bị can với vai trò đồng phạm trong vụ đấu thầu giá đất ở TP.Thái Bình. Người phụ nữ này cũng mới bị khởi tố thêm ở vụ án "Cưỡng đoạt tài sản".