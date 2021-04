Sao phim "Harry Potter" qua đời ở tuổi 54 vì u não khiến đồng nghiệp bàng hoàng

Tài tử phim "Harry Potter" qua đời ở tuổi 54 vì u não

Theo trang Mirror đưa tin, nam diễn viên Paul Ritter - người thủ vai Eldred Worple trong bộ phim "Harry Potter và Hoàng tử lai" đã qua đời vì u não ở tuổi 54. ITV cũng cho biết, tin buồn này được phía người đại diện của nam tài tử xác nhận.



"Paul là diễn viên đặc biệt tài năng. Ông có khả năng đảm nhận nhiều loại vai và hoàn thành tốt vai diễn của mình. Ông ấy cũng tốt bụng và vui tính. Chúng tôi sẽ nhớ ông ấy rất nhiều", phía đại diện nam diễn viên Paul Ritter chia sẻ.

Thông tin sao Paul Ritter qua đời khiến đồng nghiệp và người hâm mộ bàng hoàng, thương tiếc. "Tôi hâm mộ Paul Ritter. Ông ấy là người tài năng. Tôi rất buồn khi nghe thông tin này", Nicola Coughlan bày tỏ. Will - bạn diễn của ngôi sao quá cố trong "No Offense" bàng hoàng khi biết tin buồn này: "Tôi sốc khi biết tin ông qua đời. Không thể tưởng tượng được".

Paul Ritter được biết đến qua vai diễn phù thủy Eldred Worple trong "Harry Potter và Hoàng tử lai".

Paul Ritter ghi dấu trong lòng khán giả khi đảm nhận vai phù thủy Eldred Worple trong "Harry Potter và Hoàng tử lai". Ngoài ra, vai diễn của nam tài tử phải kể đến là Martin Goodman trong sitcom "Friday Night Dinner". "Thật sự là đau buồn tột cùng khi nghe tin dữ. Paul là một người rất đáng yêu và tuyệt vời. Anh ấy là diễn viên tốt bụng, hài hước và tài giỏi nhất mà tôi từng làm việc cùng", Robert Popper - tác giả của sitcom này nghẹn ngào.

Gần đây, tài tử Paul Ritter xuất hiện trong bộ phim truyền hình "Chernobyl", vai Jeremy Hutchinson trong "The Trial of Christine Keeler". Những bộ phim khác ông từng tham gia như: vai Guy Haines trong bộ phim "Quantum of Solace" (2008), "Vera", "Cold Feet", "No Offence" và "Philip K. Dick's Electric Dreams"...